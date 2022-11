Futebol, música e gastronomia. Essa é a combinação perfeita para quem prefere abandonar a tranquilidade de acompanhar aos jogos da Copa do Mundo 2022 do sofá de casa para se juntar a uma única torcida. Seja em bares, restaurantes ou arenas montadas, em Goiânia não faltam opções com esse combo que pretende levar energia para a seleção brasileira para conquistar o hexacampeonato no Catar. A abertura do torneio será neste domingo (20), às 13 horas, e a final será disputada no dia 18 de dezembro. Haja coração!



Para quem não abre mão do agito, uma das opções para não perder nenhum jogo do mundial é se encontrar na Copa Experience, estrutura montada no estacionamento do Passeio das Águas Shopping. Da abertura até o último dia de competição, uma programação com diversas atrações em duas arenas. A primeira, com entrada gratuita, contará com um complexo interativo composto por bares, restaurantes, brinquedoteca e um palco central 360º onde serão realizados shows acústicos ao vivo e a transmissão das partidas.



A segunda área é formada por um espaço para mais de 8 mil pessoas, com palco principal, onde estão marcados os grandes shows. Para ter acesso, será preciso adquirir ingresso. A abertura será antes da bola rolar no Catar, neste sábado (19), a partir das 20 horas, com os veteranos Bruno e Marrone como principal atração da noite. No repertório, clássicos de mais de 35 anos de trajetória, como Vida Vazia, Se Não Tivesse Ido, Vidro Fumê, Dormi na Praça e Por um Minuto. George Henrique e Rodrigo e Vini Bisioli completam o elenco.

“É uma mistura de diversão, de esporte e de entretenimento que não vai depender do desempenho do Brasil na Copa. Independentemente disso, vamos ter uma agenda até o último dia com exibições das partidas e o pós-jogo. Ainda teremos espaço gamer, um ponto para troca de figurinhas, brincadeiras interativas e aos finais de semana oficinas de pintura com monitoramento. Tem ainda a possibilidade de mais um show no encerramento que estamos negociando”, adianta o empresário e um dos organizadores do projeto, Murilo Rodrigues.

A próxima atração de peso na agenda será no dia 26, a partir das 16 horas, com o DJ e produtor sul-matogrossense Lukas Ruiz Hespanhol, o Vintage Culture. Figurando sempre nos rankings de melhores do gênero do mundo com bilhões de streams nas principais plataformas digitais, ele foi destaque na capa da revista Rolling Stone e eleito uma das 30 personalidades mais influentes do Brasil com menos de 30 anos pela revista Forbes. O artista é dono de faixas como Under the Sun, Slow Down e You Give Me a Feeling.

No dia seguinte (27), a partir das 17 horas, será a vez da cearense Mari Fernandez, uma das principais vozes do piseiro nacional. Dona de hits como Parada Louca, Ficante Fiel, Não, Não Vou e Vazou um Áudio, a artista se tornou um fenômeno em menos de dois anos de carreira. Ela soma mais de 7 milhões de ouvintes no Spotify e mais de 850 milhões de visualizações no YouTube. Recentemente, a artista se apresentou pela primeira vez no palco do Caldas Country. O DJ Wam Baster e Diego e Victor Hugo são as outras atrações da noite.

Todos os ritmos

Logo após a última rodada da primeira fase da Copa, em que a seleção do técnico Tite enfrenta Camarões, no dia 2 de dezembro, o palco principal recebe duas das maiores atrações do rock nacional a partir das 21 horas. Os Titãs, formado por Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto, estão de volta a Goiânia provavelmente com o show da turnê Trio Acústico, além de canções do novo álbum Olho Furta-Cor. Depois é a vez dos paulistas do Ira!, liderados por Nasi e Edgar Scandurra. A organização não divulgou a ordem das apresentações.

O rock dá licença para o reggae na programação da Copa Experience no dia 10 de dezembro, a partir das 21 horas. Os regueiros do Natiruts apresentam na capital a nova turnê, Good Vibration, que celebra os 25 anos de carreira do grupo criado pelo baixista Luís Maurício e do vocalista e guitarrista Alexandre Carlo. No repertório, grandes sucessos como Andei Só, Liberdade pra Dentro da Cabeça, Presente de um Beija-Flor, assim como canções do novo álbum que conta com participações de Iza, Carlinhos Brown, Melim, entre outros.

A última agenda de shows até agora confirmada pela organização não deixará ninguém parado. No dia 11 de dezembro, a partir das 17 horas, tem o Baile da Santinha, comandado por Léo Santana. Além do show com os principais sucessos da carreira do anfitrião, a festa contará com shows completos de João Gomes, um dos principais nomes do forró piseiro atualmente e dono de hits como Dengo, Eu Tenho a Senha, Se For Amor e Meu Pedaço de Pecado. O time de atrações conta ainda com Humberto e Ronaldo e Vinicius Cavalcante.