Após três anos, a tradicional Festa da Fantasia chega a sua 25° edição com o tema “Hogwarts Edition”, em homenagem à saga de livros e filmes Harry Potter. Além das já confirmadas atrações Dubdogz, Liu e Jord, a produção do evento, que vai acontecer no dia 29 de abril, também anunciou a vinda de Vinícius Cavalcanti, fenômeno do Eletrofunk.

Os ingressos para a festa podem ser adquiridos de forma online pelo site Balada App ou adquiridos no Shopping Bougainville, na loja Mphome, ou no Madalena Gastrobar, no Setor Marista. Os valores variam de R$ 290 até R$ 860. O local da festa ainda não foi divulgado.

O evento oferece os serviços de open bar com várias opções de bebidas como cerveja, drinks, uísque, licor, espumante e vinhos.

Vale destacar que quem adquiriu os ingressos em 2020, quando o evento foi adiado devido à Covid-19, poderá solicitar o reembolso ou a troca.