Magazine “Com Zein entendi que posso tudo!”, diz Luciano Szafir

Relembrar o egípcio Zein em O Clone está sendo prazeroso para Luciano Szafir, que considera o trabalho o mais marcante que já fez na TV. O personagem, que chegou há pouco na trama exibida no Vale a Pena Ver de Novo (Globo) para mexer com a vida de Jade (Giovanna Antonelli), exigiu muita dedicação e preparo do ator. “O Zein foi desafiador. Nesse personagem entendi que posso t...