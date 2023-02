A saga de uma mulher, guiada pela força do amor e movida pelo desejo de justiça, se cruza com a de uma família dividida pela ambição e muitos segredos. Uma jornada de esperança e luta, com personagens e histórias profundas, tão enraizados quanto as belas e grandiosas plantações do Mato Grosso do Sul. E é neste cenário, em meio à cultura e à beleza de um Brasil rural e moderno, que Terra e Paixão, a próxima novela das nove da TV Globo, de Walcyr Carrasco, com direção artística de Luiz Henrique Rios, começa a ser gravada.

Parte do elenco principal da novela viajou, no final de janeiro, para dar início aos trabalhos nas cidades de Dourados e Deodápolis, no Mato Grosso do Sul. Em fazendas da região estão sendo realizadas as primeiras cenas do núcleo de Aline (Barbara Reis) e da família de Antônio La Selva (Tony Ramos), onde também moram os personagens.

Os primeiros momentos de Caio (Cauã Reymond) com o irmão Daniel (Johnny Massaro), além de embates da família aconteceram no Estado, onde toda a história será ambientada. Também participaram das cenas, que têm como cenário a grandiosidade das fazendas da região, Gloria Pires, Paulo Lessa, Agatha Moreira, Debora Ozório, Inez Viana, Charles Fricks, Tatiana Tibúrcio, Flávio Bauraqui, Amaury Lorenzo e Tairone Vale.

Autor de grandes sucessos da televisão, Walcyr Carrasco define Terra e Paixão como uma novela clássica, sobre a força do amor, esperança e ambição. “A história apresenta um grande drama amoroso e uma luta por herança, dentro de um ambiente agrícola, rural, uma parte do país ainda desconhecida por muitos, de uma maneira que não estamos acostumados a ver em novelas. Estou fascinado pela tecnologia implantada na agricultura nos dias atuais, me apaixonei por esse ambiente e quis trazer para as telas”, revela o autor.

Guiada pela sua força e coragem, Aline (Barbara Reis) começa uma trajetória para defender seu legado e construir um futuro melhor para si e para sua família. Após o assassinato do marido em uma tentativa de invasão das terras onde vivem, a professora se torna produtora agrícola sem nunca ter plantado uma semente, enfrentando tudo e todos para realizar seu novo sonho.

Na saga de superação, ela se conecta com Caio e Daniel, dois irmãos que se amam, mas estão no centro de uma disputa por herança e sucessão na abastada família do produtor rural Antônio, que tem como principal incentivadora Irene (Gloria Pires), sua segunda esposa. Ao perceberem a força da jovem, os dois se apaixonam perdidamente por Aline, sem saberem que se trata da mesma pessoa.

Ambientada no Mato Grosso do Sul, na fictícia Nova Primavera, a novela tem como cenário principal as grandes plantações, repletas de modernidade e tecnologia, com toda a diversidade do universo rural, suas cores, cultura e vivências. Também impressionado com a grandiosidade das fazendas quando fez a primeira visita à região, o diretor artístico Luiz Henrique Rios reforça a importância de contar essa história.

“Temos uma novela sobre uma mulher que quer construir algo para si, para os outros, para o mundo. A busca pela justiça e a construção de um futuro melhor. Ela não quer aquilo só para ela, ela quer a reparação. Por isso é uma história épica. Temos essas duas forças nesse lugar. Queremos construir um ambiente diferente, mas possível, com muita identidade, algo que o público nunca tenha visto, mas acredite que existe. Um universo com caráter de realidade, de maneira respeitosa e interessante”, destaca.

Terra e Paixão é uma novela criada e escrita por Walcyr Carrasco. A obra é escrita com Márcio Haiduck, Vinícius Vianna, Nelson Nadotti e Cleissa Regina. A direção artística é de Luiz Henrique Rios com direção geral de João Paulo Jabur e direção de Tande Bressane, Jeferson De, Joana Clark, Felipe Herzog e Juliana Vicente. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim e a produção é de Raphael Cavaco e Mauricio Quaresma. ()