Em turnê pela América Latina, a aclamada companhia russa de balé clássico St. Petersburg State Ballet On Ice traz a Goiânia o espetáculo O Lago dos Cisnes, numa única apresentação, no dia 12 de outubro, no palco do Teatro Rio Vermelho, às 20 horas. Os ingressos já estão à venda e variam entre R$ 90 e R$ 160 (meia-entrada ou ingresso solidário doando 1kg de alimento), à venda no site www.maisingressos.com.

No palco, 20 bailarinos vão apresentar o trabalho mais conhecido e reinterpretado de todo o repertório do balé clássico, O Lago dos Cisnes, que foi criado no século 19. Com música de Tchaikovsy, o espetáculo, dividido em três atos, conta a história do príncipe Siegfried, que, acompanhado por seus amigos, vai procurar o propósito da distração antes de escolher a consorte.

O Balé Estatal de São Petersburgo no Gelo é um dos mais tradicionais da Rússia e a primeira vez que a Cia. se apresentou em Goiânia foi no início de 2019 com um outro espetáculo do seu repertório. Os balés clássicos mais famosos foram criados e mantidos em São Petersburgo, como A Bela Adormecida, Giselle, O Lago dos Cisnes e Don Quixote. Há mais de 50 anos, a companhia de dança fascina o público de todas as idades e culturas ao redor do mundo.

Serviço

Espetáculo: St. Petersburg State Ballet On Ice - O Lago dos Cisnes

Data: 12 de outubro de 2022, quarta-feira (feriado)

Horário: 20h

Local: Teatro Rio Vermelho

Classificação indicativa: livre

Ingressos:

Setor VIP: R$ 320 (inteira) / R$ 160 (meia-entrada) / R$160 + 2 Kg de alimentos (ingresso solidário)

Setor Especial: R$ 240 (inteira) / R$ 120 (meia-entrada) / R$120 + 2 Kg de alimentos (ingresso solidário)

Setor Superior: R$ 180 (inteira) / R$ 90 (meia-entrada) / R$ 90 + 2 Kg de alimentos (ingresso solidário)

Informações: (61) 98190-1514 / (62) 3219-3400 ou www.maisingressos.com