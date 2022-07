Um vilão que pode ser a vítima e uma mulher que já não acredita mais em justiça. Entre o limiar do drama e da comédia, a Companhia Anthropos leva o espetáculo Lições de Motim para o Festival Off de Avignon, uma das maiores vitrines de artes cênicas da Europa. O grupo e mais as outras duas companhias de Goiás, a Cia. Teatral Oops e o Zabriskie Teatro, ficam em cartaz a partir desta quinta-feira (7), na cidade francesa, e seguem na programação do evento até o dia 30 de julho.

Contempladas pelo Edital de Intercâmbio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás, as companhias apresentam espetáculos criados e produzidos no Estado goiano, com textos que revelam a efervescência regional das artes cênicas. Pela primeira vez no exterior, por exemplo, a Anthropos já rodou com o espetáculo Lições de Motim em mostras cênicas como no Festival Internacional de Curitiba, no Paraná, Festival de Juiz de Fora, em Minas, e de Ribeirão Preto, em São Paulo.

Em Avignon, o diretor Constantino Isidoro, o produtor Robson Parente e os atores Arilton Lopes e Renata Caetano levam a peça para o palco do Atypik Theatre, teatro que recebe diversos espetáculos em circulação mundial. Segundo o diretor, o Festival de Avignon é um local de encontro de expressões artísticas que ditam a tendência do que as artes cênicas tem de mais inovador.

“Diversos artistas de todo o mundo se importam em participar desse evento por ser essa janela de referência e de encontros estéticos”, explica Isidoro. No mês de julho, Avignon se transforma em um verdadeiro teatro a céu aberto com ações cênicas em todos os cantos da cidade. O festival reúne mais de mil apresentações e tem em sua programação espetáculos, exposições artísticas, filmes e ações formativas. “É uma satisfação enorme representar o teatro de Goiás em um evento que é vitrine para o mundo”, afirma.

Com texto escrito pelo dramaturgo goiano Hugo Zorzetti, Lições de Motim apresenta uma metáfora sobre a vida, a cidadania, a justiça, a solidariedade e os fundamentos da conduta humana. Na história, durante dez anos, todos os dias o mesmo ladrão (Arilton Lopes) invade e rouba tudo o que há na casa de Dona Cotinha (Renata Caetano). Um dia, o ladrão fica preso na janela da residência da senhora. É a hora da revanche de uma mulher que esbraveja sobre ética, justiça, valores cristãos, perdão e vingança.

“Esse é o nosso primeiro contato com um público bastante diverso do nosso, em que vamos levar algo genuinamente goiano”, explica o diretor. O espetáculo foi lançado em 2011 e, mais de dez anos depois, ainda reverbera nos palcos de teatro. “Lições de Motim, embora apresente uma questão humana universal, é um espetáculo feito por goianos e construído a partir das referências regionais”, diz Isidoro.

Olhares

Outra companhia goiana que integra o Festival Off de Avignon, a Cia. Oops Teatral, leva para a França o espetáculo Olho, adaptação da obra de Edgar Allan Poe. O monólogo conta a história de um mordomo que cuida de seu velho patrão, que vive sozinho em um casarão, sem familiares, e com um olho doente. O personagem, de nome Iago, trata com muito cuidado do velho Otelo, mas, com o passar do tempo, vai desenvolvendo uma aversão obsessiva pelo olho do patrão, o levando a arquitetar, durante uma semana, o assassinato de seu empregador.

A peça foi criada em 2010 por João Bosco Amaral, diretor da Cia. Oops!, e estabelece uma atmosfera em que o próprio espectador passa a assumir o papel de testemunha do personagem. Para o teatrólogo, levar Olho para o Festival OFF de Avignon é uma possibilidade de criar pontes para que outros grupos goianos possam participar do evento. “Esperamos executar bem nosso trabalho artístico e mostrar que Goiás tem a capacidade de produzir, fomentar e difundir os artistas da sua terra”, destaca João Bosco.

O desejo de representar Goiás em terras francesas e mostrar o que companhias de teatro goianas têm trabalhado nos últimos anos também é compartilhado por Ana Cristina Evangelista, diretora do Zabriskie Teatro. A companhia leva para Avignon o espetáculo Nem Um, Nem Outro, com texto sob olhar crítico e divertido sobre aceitação do diferente, tolerância, respeito e harmonia. Mais uma vez, os palhaços Juca Mole (Alexandre Augusto) e Ana Banana (Ana Cristina) criam um jogo teatral lúdico entre si e com a plateia.

Com o espetáculo, a companhia faz 21 apresentações em Avignon até o final de julho. Trata-se também da primeira vez do grupo no festival. “O Zabriskie coloca à disposição de Goiás os seus 27 anos de trabalho e experiência para que essa iniciativa seja bem-sucedida”, argumenta Ana Cristina.