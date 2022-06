Do hambúrguer de pernil ao de grão de bico, passando pelo tradicional x-tudo goiano. A partir desta sexta-feira (17/6), pit dogs, hamburguerias, bares e restaurantes participam do Festival Burger Time. Ao todo 50 estabelecimentos criaram receitas especiais para competição que, no dia 3 de julho, vai eleger o melhor sanduíche e hambúrguer da região metropolitana de Goiânia.

Cada participante inseriu no cardápio pit dogs e hambúrgueres inéditos, que serão avaliados pelo público e um corpo de jurados durante o festival. Com preços que variam entre R$18 e R$46,90, os estabelecimentos apostaram em blend de carnes, molhos caseiros e camadas de ingredientes.

Pão brioche macaxeira com hambúrguer de 100g, passata de tomates temperada, creme de queijo azedo, peito bovino curado e desfiado (pastrami) e picles de jalapeño. Esse é o Pastrami Brabo (R$40), da Mafuá Burger, que promete um sabor picante e suculento com a combinação do picles de pimenta com a carne bovina.

Já o X-Porquin (R$29), da Colombina Gastropub, traz o hambúrguer de pernil com raclete de requeijão moreno, salada de rúcula e molho de jabuticaba com gengibre. O tradicional X-Tudo goiano, com bacon, ovo, salsicha, milho, batata e até abacaxi, é o escolhido da Rooma Sanduicheria para o festival, com o preço de R$22.

Pão de milho selado na manteiga, burger de costela, muçarela, banana da terra frita, creme de queijo coalho na manteiga de garrafa e crispy de carne de sol. Essa é aposta do Blends Burger Artesanal, que traz o Fulkaxó (R$40) para a competição. Sem deixar de lado os vegetarianos, o La Bottega Dell’Arte participa do festival com Leonardo Da Vinci (R$33), feito com Burger de falafel (grão de bico), molho de gorgonzola, anéis de cebola empanados e pera.

Para eleger os vencedores do Festival Burger Times, o público e um corpo de jurados irão votar nos sanduíches e hambúrgueres que mais lhe agradarem. A votação poderá ser feita por meio do QR Code disponível no display das mesas dos estabelecimentos ou pelo site: www.festivalburgertime.com.br. Os três primeiros colocados ganharão uma chancela do Burger Time.

Com a ideia de prestigiar a produção local e favorecer o turismo gastronômico, o Festival Burger Time surgiu pela primeira vez em 2019, reunindo 40 estabelecimentos. A segunda edição retorna com o objetivo de fomentar o setor gastronômico após o período pandêmico e traz uma novidade: um mapa impresso e digital com rota de hambúrgueres da região metropolitana de Goiânia. O mapa contará com todos os participantes da competição, e será distribuído nos hotéis da capital, além de ser divulgado nas redes sociais.

O festival foi idealizado pela produtora de eventos Cynnara Bretas, o empresário Mateus Suassuna e pela chef de cozinha Patricia Garcia, e conta com a produção executiva de Gabrielle Carvalho. A co-realização é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac Goiás) e do Sindicato dos Proprietários de Pit Dogs de Goiânia (Sindpitdog), com apoio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Goiás), Prefeitura de Goiânia, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Goiás), Instituto Hub Cerrado e Associação de Jovens Empreendedores e Empresários de Goiânia (AJE Goiânia).

