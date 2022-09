As Orquestras Infantil Mozart e Sinfônica Pedro Ludovico Teixeira, que fazem parte dos Grupos Sinfônicos da Escola do Futuro do Estado de Goiás (EFG), se unem neste domingo (25), às 11 horas, para celebrar a primavera no palco do Teatro Escola Basileu França Av. Universitária, nº 1.750, Setor Universitário). A entrada é franca.

Cerca de 40 crianças e pré-adolescentes, integrantes da Orquestra Infantil Mozart, sobem ao palco para executarem músicas brasileiras e internacionais, como Suíte Lendas Amazônicas (Emanuel Cordeiro), a 9ª Sinfonia (Beethoven), Ode to Joy (Hino à Alegria) e o tema de abertura da série Game of Thrones (Ramin Djawadi). A regência é do maestro Tiago Biscaro.

A Orquestra Sinfônica Pedro Ludovico Teixeira vai participar com 45 jovens músicos. O repertório será bastante diversificado com as obras Primavera, de Vivaldi, com o solo do Spalla Luíz Júnior; Oboé em Dó Maior, também de Vivaldi, terá a participação do solista convidado Rodrigo Nagamori (foto); Romeu e Julieta, de Tchaikovsky, e Suíte Tannhäuser, de Richard Wagner, com arranjo de Merle J. Isaac. A regência é de Erick Félix.