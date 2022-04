Quando se trata da noite de Goiânia, tem de tudo para quem quer cair na pista e dançar até o amanhecer. Com mercado reaquecido com o lançamento de novos espaços desde o final de 2021, o entretenimento noturno da capital goiana mescla diversos gêneros, formatos e para públicos distintos. Do pop ao sertanejo, da música eletrônica ao hip hop, a dica é aproveitar as inúmeras opções oferecidas na agenda dos espaços. Neste feriado (21), confira a programação de diversas boates.



LEIA TAMBÉM

• Noite de Goiânia reaquece com novas boates; conheça algumas



Futuro Club

O primeiro final de semana de lançamento da casa fica por conta de discotecagens e shows com atrações nacionais. Nesta quinta-feira (21), quem toca é o duo de Campinas (SP), Deekapz, além de Os Girassom e Lawrie. Já na sexta-feira (22), é a vez de Carola (SP), Renatto P e Lucci Minati. No sábado (23), o rapper Rincon Sapiência encerra a programação ao lado de Zaq Babao e La Rossa. Ingressos: R$ 50 (inteira unitária de quinta e sexta-feira) e R$ 60 (inteira unitária, sábado). A boate fica na Rua 88, nº 472, no Setor Sul. Informações: @futuroclub.



Azzure Club

Sertanejo como carro-chefe do local, a Azurre abre as portas nesta sexta-feira (22) para as duplas Victor Borges e Vinícius e Henrique e Rangel, além de Wam Baster. Já no sábado (23), as duplas Maycon e Alexandre e Victor e Renato tocam na boate. Preço inicial: R$ 60 (homem) e R$ 30 (mulher). A casa abre às 22 horas e está localizada na Av. 136, nº 222, Setor Marista. Informações: @azzureclubgoiania e 99909-9994.



Avalon Club

É ao som de pop e funk que a boate abre suas portas neste final de semana. Na sexta-feira (22), a festa Milshake BDSM convida o público para uma noite de chicote, couro e sedução ao som dos DJs Jomas, Jobbert, Celso Duarte e Buyu, com performances de Brenda di Paula e Unicórnio. Já no sábado (23), o house comanda o som da noite. Entrada: R$ 25 (sexta) e R$ 50 (sábado). A casa abre às 22 horas e está localizada na Rua 137, nº 241, no Setor Marista. Informações: @avalonclubgyn.



Roxy Goiânia

Em ritmo de carnaval fora de época, a Roxy apresenta nesta quinta-feira (21) a festa X-Tudo, com os DJs Jobbert, Kera Nix, Lipy Bitch e Maaju. Já no sábado (22), é a vez da tradicional O Rio vai Descer, com o Bloco Acadêmicos e os DJs Chaul, Amandrag, Maaju e Lipy Bitch. Preço inicial: R$ 25. Horário: 22 horas. Localização: Rua 87, nº 536, Setor Sul. Informações: @roxygoiania e 98138-0008.



Metropolis Goiânia

Uma das casas em atividade contínua mais antigas de Goiânia, o Metras - como é chamado carinhosamente pelo público - traz nesta quinta-feira (21) a festa Nunca Fui Santa no Carnaval, com discotecagens dos DJs Lipy Bitch, Amandrag e Eli. Já na sexta-feira (22), é a vez da Festa na Gaiola e no sábado (23), a noite do Harry Porre e a Cachaça Secreta. A programação vai até o domingo (24), com Lipy Bitch, Yuri Moura e Mady. Preço inicial (R$ 50, open bar). Localização: Av. 83, nº 322, Setor Sul. Contato: @metropolisgoiania.