QUINTA-FEIRA (12)

Filme: Vila Boa Bela Brilha

Horário: 19 horas

Local: Mercado Municipal



Apresentação: Orquestra Filarmônica de Goiás

Horário: 20 horas

Local: Mercado Municipal



Show: Vila Boa Samba Atoa

Horário: 21h30

Local: Mercado Municipal



SEXTA-FEIRA (13)



Teatro de Rua: Minguta Canta e Conta

Horário: 17 horas

Local: Praça do Coreto



Show: Samba de Roda Vila Esperança

Horário: 18 horas

Local: Praça do Coreto



Filme: Quando um Rio Lava a Alma

Horário: 19 horas

Local: Mercado Municipal



Show: Maíra Lemos

Horário: 20 horas

Local: Mercado Municipal



SÁBADO (14)

Apresentação: Capoeira Angola Ucapra

Horário: 10 horas

Local: Mercado Municipal



Show: Grupo Samba Legal

Horário: 11 horas

Local: Mercado Municipal



Teatro de Rua: Dois Patetas Espatifados

Horário: 17 horas

Local: Praça do Coreto



Show: Coral Solo da Cidade de Goiás

Horário: 19 horas

Local: Igreja de São Francisco



Show: Orion de Amorim

Horário: 20 horas

Local: Quartel do 20



Gastronomia: Festim Arphos – Degustação de Pratos Típicos



Show: Orion de Amorim

Horário: 20 horas

Local: Quartel do 20



Show: Roda de Samba com Grupo Samba Matuto

Horário: 21 horas

Local: Praça do Coreto



Show: Um Luar, um Violão, uma Serenata

Horário: 23 horas

Local: Saída do Quartel do 20 – Pelas ruas da cidade de Goiás



DOMINGO (15)



Show: Encontro de Violeiros

Horário: 10 horas

Local: Praça do João Francisco



Mulheres Coralinas: Poesia no Mercado

Horário: 10 horas

Local: Mercado Municipal



Show: Carlos Rizzo e Banda

Horário: 20h

Local: Praça do Coreto



