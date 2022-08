PRÉ-ESTREIA

O Lendário Cão Guerreiro

EUA, 2022. Direção de Rob Minkoff e Mark Koetsier. Animação, 1h43. Livre, dublado. Buriti 1, às 15h45 (somente sábado e domingo). Cineflix Aparecida 5, às 14h20 (somente sábado e domingo). Cinemais Bougainville 3, às 14h15 e 16h45 (somente sábado e domingo). Cinemais Portal Norte 2, às 16h15 (somente sábado e domingo). Cinemais Portal Sul 2, às 16h15 (somente sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 2, às 15h50 (somente sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 7, às 13h30 (somente sábado e domingo). Cinemark Passeio 6, às 18h40. Cinépolis Cerrado 3, às 15h30 e 18h15 (somente sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 2, às 13h30 (somente sábado e domingo). Multicine Cidade Jardim 2, às 16h25 (somente sábado e domingo). O perverso vilão felino Ika Chu e seu capanga Ohga se preparam para pôr um plano terrível em prática que pode acabar com a cidade de Kakamucho. A tarefa de combater esse perigo é tomada por Hank, um cachorro que sonha em ser um grande samurai. Ele acaba convencendo Jimbo, um gato que outrora fora um grande guerreiro, a se tornar seu mentor, o que faz com que comece uma incrível amizade entre os dois.

ESTREIAS

Dragon Ball Super: Super Hero

Japão, 2022. Direção de Tetsuro Kodama. Animação, 1h39. Livre, legendado e dublado. Buriti 4, dubl., às 17h20, 19h30 e 21h40 (sábado e comingo, extra às 15h10). Cine Ritz 1, dubl., às 14h, 16h, 18h e 20h (domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 4, dubl., às 15h, 17h10, 19h20 e 21h30. Cinemais Bougainville 2, dubl., às 14h, 16h30 e 19h. Cinemais Bougainville 4, dubl., às 15h e 17h45. Cinemais Portal Norte 1, dubl., às 14h, 16h30 e 19h. Cinemais Portal Sul 1, dubl., às 14h, 16h30 e 19h. Cinemark Flamboyant 1, dubl., às 14h, 16h30 e 19h (sexta, domingo e teça, extra às 21h30), e leg., às 21h30 (somente sexta, omingo e terça). Cinemark Flamboyant 8, dubl., às 15h25, 17h50 e 20h15 (sábado e domingo, extra às 13h). Cinemark Passeio 1, dubl., às 15h15, 17h45 e 20h15 (sábado e domingo, extra às 12h50). Cinemark Passeio 4, dubl., às 14h, 16h30, 19h e 21h30. Cinépolis Cerrado 1, dubl., às 16h30, 19h e 21h30. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 16h, 18h30 e 21h. Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 14h30, 17h, 19h30 e 22h. Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 15h e 20h. Kinoplex Goiânia 1, dubl., às 15h40 e 21h10 (sábado e domingo, extra às 13h30). Kinoplex Goiânia 4, dubl., às 14h (exceto segunda, terça e quarta), 16h10 e 18h20, e leg., às 20h30. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 15h45, 17h55 e 20h05. Goku e Vegeta continuam seu treinamento sob Whis, agora acompanhado por Broly para ajudá-lo a controlar sua raiva. Enquanto isso, na Terra, o exército Red Ribbon é revivido e liderado pelo comandante Magenta e o oficial Carmine. Os dois recrutam o dr. Hedo para se vingar contra Piccolo e Gohan. Sob a orientação de Hedo, o exército cria dois novos androides, Gamma 1 e Gamma 2. Para atrair Gohan para uma armadilha, Magenta decide sequestrar sua filha Pan. Gohan descobre sobre o plano e lança um ataque em grande escala na base ao lado de Piccolo, que usou as Esferas do Dragão para obter uma nova forma apelidada de “Orange Piccolo”. Enquanto isso, o exército Red Ribbon está preparando outra arma para batalhar contra Gohan, o novo androide chamado Cell Max, que promete acabar com toda a família de Goku. Em uma batalha para salvar Pan, Gohan pode se transformar em uma forma ainda mais poderosa que o Ultimate.

Os Primeiros Soldados

Brasil, 2022. Direção de Rodrigo de Oliveira. Com Johnny Massaro, Vitor Camilo, Renata Carvalho. Drama, 1h44. 14 anos. Cine Cultura, às 16h15. No réveillon da virada de 1983 para 1984, um grupo de jovens capixabas homossexuais decidiu celebrar o ano-novo juntos, mas sem terem ideia do mal que estava por vir. Suzano, que é biólogo, começa a perceber os sinais logo cedo. Com futuro incerto e falta de informação, o biólogo se aproxima a Rose, uma transexual, e do videomaker Humberto, ambos também infectados.

45 do Segundo Tempo

Brasil, 2022. Direção de Luiz Villaça. Com Tony Ramos, Cássio Gabus Mendes, Ary França. Comédia dramática, 1h45. 12 anos. Buriti 3, às 16h40, 19h e 21h20. Cineflix Aparecida 3, às 16h30, 18h50 e 21h. Cinemais Bougainville 3, às 15h45 e 19h15. Cinemais Bougainville 4, às 20h30. Cinemark Flamboyant 4, às 14h40, 17h20 e 20h. Cinépolis Cerrado 7, às 19h15 e 21h45. Para recriar uma foto tirada em 1974, durante a inauguração do metrô de São Paulo, Pedro convida os dois amigos de escola que não via há 40 anos, Ivan e Mariano. Porém, o ato se mostra um pretexto para avisar os velhos amigos sobre uma decisão muito maior. Imersos em crises existenciais, envelhecimento e as consequências dos caminhos (desviados) que cada um tomou ao longo dos anos, Pedro anuncia, para surpresa de todos, que pretende tirar a própria vida — mas, antes, ele possui um último desejo: não quer partir antes de ver seu time ser campeão.



Além da Lenda

Brasil, 2022. Direção de Marcos França e Marília Mafé. Aniamção, 1h26. Livre. Cinemark Passeio 6, às 14h e 16h20 (sábado e domingo, às 14h05 e 16h20). Uma vez por ano, a cada Dia do Saci, 31 de Outubro, também conhecido como Dia das Bruxas, é revelado o livro sagrado que reúne todas as lendas do Brasil. Mas nessa data de Saci/Halloween, outros seres místicos de outros países vêm para o País, onde pretendem roubar o livro e as lendas.

EM CARTAZ

A Fera

EUA, 2022. Direção de Baltasar Kormákur. Com Idris Elba, Sharlto Copley, Leah Jeffries. Suspense, 1h33. 14 anos, dublado e legendado. Buriti 6, dubl., às 19h20. Cine Ritz 2, dubl., às 18h10. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 16h50 e 21h10. Cinemais Bougainville 1, dubl., às 15h e 20h45. Cinemais Portal Norte 1, dubl., às 21h30. Cinemais Portal Norte 3, dubl., às 15h30. Cinemais Portal Sul 1, dubl., às 21h30. Cinemais Portal Sul 3, dubl., às 15h30. Cinemark Flamboyant 3, dubl., às 14h20. Cinemark Flamboyant 5, leg., às 19h30 e 21h50. Cinemark Passeio 2, dubl., às 15h20 e 20h30. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 18h45 (somente domingo). Kinoplex Goiânia 6, leg., às 16h (sexta, sábado e domingo, às 14h20). Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 18h55 e 21h. Dr. Nate Daniels é um homem que perdeu a mulher recentemente. Para viver o luto, ele decide retornar à África do Sul, local onde conheceu sua falecida esposa, para passar férias há muito planejadas com suas duas filhas em uma reserva natural administrada pelo velho amigo da família Martin Battles, um biólogo da vida selvagem. Mas esse descanso há muito tempo esperado e tranquilo se transformará em um teste de sobrevivência quando um leão sedento de vingança, o único sobrevivente da caça sanguinária de caçadores furtivos, que mataram toda sua manada, começa a devorar qualquer humano em seu caminho, já que considera todos os humanos como um inimigo e persegue o médico e sua família por toda a savana. Agora, o único jeito de escapar das garras da fera é lutando e sobrevivendo, ou matar o leão de uma vez por todas.

Gêmeo Maligno

Finlândia, 2022. Direção de Taneli Mustonen. Com Teresa Palmer, Barbara Marten. Terror, 1h48. 14 anos, dublado e legendado. Buriti 5, dubl., às 21h10. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 17h10 e 19h30. Cinemais Bougainville 2, dubl., às 21h30. Cinemais Portal Norte 2, dubl., às 18h45 e 21h15. Cinemais Portal Sul 2, dubl., às 18h45 e 21h15. Cinemark Flamboyant 5, leg., às 16h50. Cinemark Passeio 2, dubl., às 17h50. Após um trágico acidente que matou seu filho, Rachel e Anthony decidem se mudar e se concentrar em seu filho gêmeo sobrevivente, Elliot. O que começa como um tempo de cura e isolamento no campo escandinavo se transforma em uma batalha desesperada pela alma de seu filho, quando uma entidade que afirma ser seu irmão gêmeo morto assume Elliot.

Papai É Pop

Brasil, 2022. Direção de Caíto Ortiz. Com Lázaro Ramos, Paolla Oliveira, Elisa Lucinda. 12 anos. Buriti 2, às 15h20 (somente sábado e domingo). Cineflix Aparecida 3, às 14h15 (somente sábado e domingo). Cinemark Passeio 6, às 18h40 (exceto sábado e domingo). Cinépolis Cerrado 4, às 16h20 (somente domingo). Kinoplex Goiânia 3, às 13h (somente sábado e domingo). Tom vê sua vida mudar completamente ao se tornar pai. Aos poucos, junto com a esposa Elisa, ele vai aprendendo o significado da paternidade e se vê tomado por um amor completamente diferente depois do nascimento de suas filhas. Por intermédio de situações cotidianas, o filme apresenta uma representação fiel da relação entre pais e filhos.



X - A Marca da Morte

EUA, 2022. Direção de Ti West. Mia Goth, Jenna Ortega, Brittany Snow. Terror, 1h46. 18 anos, dublado. Buriti 1, às 17h50. Em 1979, Maxine, uma atriz pornô, Wayne seu namorado e produtor e mais um grupo de atores e pessoas vão para o Texas em uma fazenda, propriedade de Howard e Pearl, um casal idoso, para gravar o novo filme pornográfico The Farmer’s Daughters. Quando o grupo chega na propriedade, são recebidos pelo casal - que apresenta estranhas características. Howard é temperamental com o grupo, sempre falando sobre sua espingarda, enquanto Pearl começa a perseguir Maxine silenciosamente. Com as gravações iniciando sem o conhecimento do proprietário do local, Pearl começa a agir estranhamente e pessoas passam a desaparecer. Howard acaba descobrindo o real motivo do filme e o elenco passa a ter de começar a lutar por suas vidas. No entanto, o idoso casal tem mais a esconder do que apenas não querer que sua pequena fazenda seja um cenário de filme adulto.



Paradise - Uma Nova Vida

Itália e Eslovênia, 2022. Direção de Davide Del Degan. Com Vincenzo Nemolato, Giovanni Calcagno, Katarina Cas. Comédia dramática, 1h25. Legendado, 14 anos. Cine Cultura, às 20h45. Calogero está no programa de proteção a testemunhas depois de ter testemunhado um assassinato da máfia na Sicília. Com uma nova identidade, ele é enviado para Sauris, uma pequena vila aninhada nos Alpes italianos - mas a neve e as estranhas danças folclóricas de Schuhplattler não combinam com ele. No entanto, ele logo descobre que o assassino que ele havia relatado começou uma nova vida lá também. Mal-entendidos levarão à amizade - e ainda mais.



Memória

Colômbia, Tailândia, Reino Unido, México, França, Alemanha, Qatar, China e Suíça, 2022. Direção de Apichatpong Weerasethakul. Com Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne Balibar. Drama, 2h16. 10 anos, legendado. Cine Cultura, às 18h15. Jessica, uma fazendeira de orquídeas escocesa, vai visitar sua irmã em Bogotá. Em uma manhã, Jessica é acordada por um som familiar, uma bola de pedra caindo no metal. Esse som assustador interrompe seu sono por dias, questionando sua identidade. O som, que aparentemente apenas Jessica consegue ouvir, carrega uma beleza em seu profundo que faz parte do cenário de Bogotá. Aqui, Jessica compartilha histórias com Hernan, um pescador que conta sobre o passado, o futuro e memórias daqueles que já se foram.



Trem-Bala

EUA, 2022. Direção de David Leitch. Com Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson. Suspense de ação, 2h07. 16 anos, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 20h. Cine Ritz 2, dubl., às 20h. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 21h50. Cinemais Bougainville 5, dubl., às 15h30,l e leg., às 21h15. Cinemark Flamboyant 2, dubl., às 15h35 (quinta, às 14h50; sábado e domingo, às 13h05), e leg., às 18h20 e 21h15 (quinta, às 17h40). Cinemark Passeio 7, dubl., às 18h e 20h45. Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 15h30, 18h15 e 21h15. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 18h30. Ladybug é um assassino azarado, determinado a fazer seu trabalho pacificamente depois de muitas missões saírem dos trilhos. Quase desistindo de sua carreira, ele é recrutado por Maria Beetle para coletar uma maleta em um trem-bala indo de Tóquio para Morioka. O destino, no entanto, pode ter outros planos, pois a última missão de Ladybug o coloca em rota de colisão com adversários letais de todo o mundo - todos com objetivos conectados, mas conflitantes. A bordo estão os companheiros assassinos Kimura, Prince, Tangerine e Lemon. No trem mais rápido do mundo - um dos trens-bala Shinkansen, no Japão -, Ladybug fica sob ameaça com uma bomba que explodirá automaticamente se o trem diminuir a velocidade abaixo de 80 quilômetros por hora, a menos que um resgate seja pago. E ele precisa descobrir como sair.



Crimes do Futuro

Canadá, Grécia, França e Reino Unido, 2022. Direção de David Cronenberg. Com Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart. Suspense de ficção científica 1h47. 18 anos, legendado. Cine Cultura, às 14h15. Em um futuro próximo, os humanos terão de aprender a conviver e se adaptar ao seu ambiente sintético. Isso faz com que a espécie tenha de ir mais além do que seu estado natural e ir para metamorfose, o que causa uma mudança em seu DNA. Enquanto alguns abraçam o potencial ilimitado do trans-humanismo, outros tentam policiá-lo. De qualquer modo, a Síndrome da Evolução Acelerada está se espalhando rapidamente. Saul Tenser é um artista mundialmente amado que abraçou esse novo estado de ser, resultando em alterações no seu corpo, como novos órgãos. Junto com Caprice, Tenser transformou a remoção desses órgãos em um espetáculo para seus fiéis seguidores se maravilharem no teatro em tempo real. Com uma subcultura e uma sociedade obcecada pelo artista, Timlin, uma investigadora do National Organ Registry, rastreia cautelosamente seus movimentos, e deseja usar a notoriedade de Saul para espalhar para o mundo as consequências desse experimento.



DC – Liga dos Super Pets

EUA, 2022. Direção de Jared Stern. Animação, 1h46. Livre, dublado. Buriti 6, às 17h10. Cineflix Aparecida 2, às 14h25 (somente sábado e domingo). Cinemais Bougainville 1, às 17h30. Cinemark Flamboyant 5, às 14h05 (sábado, às 14h05). Cinemark Passeio 7, às 15h30 (sábado e domingo, extra às 13h). Cinépolis Cerrado 4, às 14h10 (exceto domingo). Kinoplex Goiânia 2, às 15h50. Multicine Cidade Jardim 2, às 16h25 (exceto sábado e domingo). O filme acompanha Krypto, o Supercão e Superman, amigos inseparáveis, compartilhando os mesmos superpoderes e lutando contra o crime em Metrópolis lado a lado. Quando Superman e o resto da Liga da Justiça são sequestrados por Lex Luthor, Krypto forma uma equipe de animais de estimação que receberam superpoderes: um cão chamado Ace, que se torna super forte e indestrutível; um porco chamado PB, que pode crescer até o tamanho gigante; uma tartaruga chamada Merton, que se torna super rápida; e um esquilo chamado Chip, que ganha poderes elétricos. Ele deve convencer o bando de abrigo a dominar seus próprios poderes recém-descobertos e ajudá-los a resgatar os Super-heróis - e assim Krypto cria a liga dos Super Pets.



Elvis

EUA, 2022. Direção de Baz Luhrmann. Com Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge. Biografia musical, 2h39. 12 anos legendado. Cinemark Flamboyant 3, às 17h e 20h30. Kinoplex Goiânia 5, às 14h10, 17h25 e 20h40 (somente sexta, sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 6, às 20h40 (exceto sexta, sábado e domingo). A cinebiografia acompanha décadas da vida doe Elvis Presley e sua ascensão à fama, a partir do relacionamento do cantor com seu controlador empresário “Colonel” Tom Parker. A história mergulha na dinâmica entre o cantor e seu empresário por mais de 20 anos em parceria, usando a paisagem dos EUA em constante evolução e a perda da inocência de Elvis ao longo dos anos como cantor. No meio de sua jornada e carreira, Elvis encontrará Priscilla Presley, fonte de sua inspiração e uma das pessoas mais importantes de sua vida.



O Telefone Preto

EUA, 2022. Direção de Scott Derrickson. Com Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke. Terror, 1h43. 16 anos, legendado e dublado. Buriti 6, dubl., às 21h20. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 19h. Cinemark Passeio 5, dubl., às 21h. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 20h50 (somente domingo). Kinoplex Goiânia 3, leg., às 21h20. Finney Shaw, um garoto de 13 anos, é sequestrado por um sádico serial killer em um porão à prova de som, onde os gritos do menino não podem ser ouvidos. Na parede do porão, Finney encontra um telefone antigo. Quando o aparelho toca, o garoto consegue ouvir a voz das vítimas anteriores do assassino, e elas tentam evitar que Finney sofra o mesmo destino. Enquanto isso, a melhor amiga de Finney tem sonhos que indicam o lugar onde ele pode estar e corre contra o tempo para resgatar o amigo antes que seja tarde demais.



Thor: Amor e Trovão

EUA, 2022. Direção de Taika Waititi. Com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale. Ficção científica, 1h59. Livre, dublado. Buriti 2, às 17h30 e 19h50. Cine Ritz 2, às 15h50. Cineflix Aparecida 5, às 16h40, 19h10 e 21h40. Cinemais Portal Norte 3, às 18h20 e 21h. Cinemais Portal Sul 3, às 18h20 e 21h. Cinemark Flamboyant 7, às 16h, 18h50 e 21h45. Cinemark Passeio 3, às 15h45, 18h30 e 21h45 (sábado e domingo, extra às 13h). Cinépolis Cerrado 6, às 17h15 e 22h15. Kinoplex Goiânia 6, às 18h10 (exceto sexta, sábado e domingo, com sessões às 16h30, 19h e 21h30). Multicine Cidade Jardim 3, às 17h05, e 3D, dubl., às 19h35. O filme apresenta Thor em uma jornada diferente de tudo que ele já enfrentou – uma busca pela paz interior. Mas sua aposentadoria é interrompida por um assassino galático conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que busca a extinção dos deuses. Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda do Rei Valquíria, Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – inexplicavelmente carrega seu martelo mágico, Mjolnir, como a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam em uma alucinante aventura para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.



Minions 2: A Origem de Gru

EUA, 2022. Direção de Kyle Balda e Brad Ableson. Comédia de animação, 1h28. Livre, dublado. Buriti 5, às 17h15 e 19h10 (sábado e domingo, extra às 15h20). Cine Ritz 2, às 14h (domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 1, às 15h10. Cinemais Portal Norte 2, às 15h50 (sábado e domingo, às 13h15). Cinemais Portal Sul 2, às 15h50 (sábado e domingo, às 13h15). Cinemark Flamboyant 6, às 14h10, 16h20 e 18h30. Cinemark Passeio 5, às 14h30, 16h40 e 18h50. Cinépolis Cerrado 7, às 14h45 e 16h45. Kinoplex Goiânia 3, às 15h20, 17h20 e 19h20. Multicine Cidade Jardim 3, às 15h15. Continuação das aventuras dos Minions, e dessa vez, eles ajudam um Gru ainda criança, descobrindo como ser vilão. Na década de 1970, Gru está crescendo no subúrbio. Fã de um grupo de supervilões conhecido como Vicious 6, Gru traça um plano para se tornar malvado o suficiente para se juntar a eles. Felizmente, ele recebe apoio de seus leais seguidores, os Minions. Juntos, eles exercem suas habilidades enquanto constroem seu primeiro covil, experimentam suas primeiras armas e realizam as primeiras missões. Quando os Vicious 6 expulsam seu líder - o lendário lutador Wild Knuckles -, Gru participa de uma entrevista para se tornar seu mais novo membro. A entrevista não vai bem, e só piora depois que Gru os supera e de repente, o garoto se vê como inimigo mortal do grupo do mal. Gru se voltará para uma fonte improvável de orientação, o próprio Wild Knuckles, e descobrirá que até os supervilões precisam de uma ajudinha de seus amigos.



Top Gun: Maverick

EUA, 2022. Direção de Joseph Kosinski. Com Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly. Ação, 2h11. 12 anos, legendado e dublado. Cinemark Flamboyant 6, leg., às 20h45. Cinemark Passeio 6, dubl., às 21h15. Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 18h10, e leg., às 21h. A história de Pete Maverick Mitchell, um piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto, nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor. A explicação para esse declínio é simples: ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre, que não hesita em romper os limites e desafiar a morte. Nessa nova aventura, Maverick precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas.