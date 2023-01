Pré-estreia



Alerta Máximo

EUA, 2023. Direção de Jean-François Richet. Com Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An. Suspense de ação, 1h47. 14 anos, legendado e dublado. CineMais Bougainville 2, dubl., às 21h30. Cinemark Passeio 7, dubl., às 19h. Kinoplex Goiânia 5, leg., às 21h55. O piloto Brodie Torrance salva seus passageiros de um relâmpago fazendo um pouso arriscado em uma ilha devastada pela guerra – e descobre que sobreviver ao pouso era apenas o começo. Quando a maioria dos passageiros é feita de refém por rebeldes perigosos, a única pessoa com quem Torrance pode contar para ajudar é Louis Gaspare, um acusado de assassinato que estava sendo transportado pelo FBI. Para resgatar os passageiros, Torrance precisará da ajuda de Gaspare e descobrirá que há mais em Gaspare do que aparenta.



O Pior Vizinho do Mundo

EUA e Suécia, 2023. Direção de Marc Forster. Com Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller. Comédia dramática, 2h07. 14 anos, legendado e dublado. Cinemark Flamboyant 4, leg., às 22h. Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 21h30 (somente sexta, sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 6, leg., às 13h30 (somente segunda, terça e quarta). Remake do filme sueco de 2015 Um Homem Chamado Ove. Um homem chato, aposentado e rabugento, Otto, de 59 anos, vários anos antes, foi deposto como presidente da associação de condomínios, mas não se importava com a deposição e, por isso, continua vigiando o bairro com mão de ferro. Quando a grávida Parvaneh e sua família se mudam para a casa geminada em frente e as cartas da nova vizinha acidentalmente vão parar na caixa de correio de Otto, uma amizade inesperada acaba se formando e a vida dos dois mudam drasticamente.

Estreias



Babilônia

EUA, 2023. Direção de Damien Chazelle. Com Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva. Drama histórico, 3h09. 18 anos, legendado e dublado. Buriti 4, dubl., às 14h. Buriti 6, dubl., às 20h10. CineMais Bougainville 1, leg., às 21h. CineMais Bougainville 5, leg., às 17h20. Kinoplex Goiânia 2, leg., às 16h50 e 20h30. No final da década de 1920, Hollywood passa por um período de grande mudança, com a transição do cinema mudo para os filmes falados. Uma grande estrela da indústria, cheia de sucessos de bilheteria, Nellie LaRoy ascende em sua carreira, migrando com sucesso de um modelo cinematográfico para o outro. Porém, nem todas os atores têm a mesma sorte, trazendo, a inovação tecnológica, dificuldade para alguns.



Chef Jack: O Cozinheiro Aventureiro

Brasil, 2023. Direção de Guilherme Fiúza Zenha. Animação, 1h12. Livre. Buriti 6, às 14h e 15h40. Cine Ritz 2, às 13h20, 14h45 e 16h15 (domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 4, às 14h10, 16h e 17h50. CineMais Bougainville 1, às 13h45 e 15h50. CineMais 4, às 18h20. CineMais Portal Norte 1, às 18h20. CineMais Portal Norte 2, às 14h. CineMais Portal Sul 1, às 18h20. CineMais Portal Sul 2, às 14h. Cinemark Flamboyant 6, às 13h10, 15h15, 17h25 e 19h30. Cinemark Passeio 7, às 13h, 15h e 17h. Cinépolis Cerrado 7, às 14h30, 16h30 e 18h45. Jack é um chef de cozinha de bom coração, mas com uma pitada a mais do que o necessário de confiança. Ele é um dos prodígios da Culinária da Aventura, viajando por todos os cantos do planeta cozinhando e achando os ingredienteas mais raros e finos para completar suas receitas. Porém, sua vida doce azeda quando erra a mão em uma de suas receitas e sua reputação cai drasticamente. Para provar a todos que seu erro não lhe define, ele entra na competição de culinária chamada de Convergência de Sabores. Mas se ele pensava que ganharia essa tranquilamente, Jack precisará aprender a trabalhar em dupla quando é posto junto ao novato Leonard.



Fervo

Brasil, 2023. Direção de Felipe Joffily. Com Felipe Abib, Georgiana Góes, Renata Gaspar. Comédia, 1h35. 12 anos. Buriti 1, às 18h15. Buriti 3, às 21h55. Cineflix Aparecida 4, às 19h40 e 21h50. Cinépolis Cerrado 4, às 14h45 e 20h15. Três fanstasmas ficam presos em uma casa e assombram cada novo morador com o intuito de terminarem sua missão na Terra para poderem passar para a próxima vida. Isso até que um casal de arquitetos se muda para o local e decide reformar, revitalizando-o. No entanto, eles acabam descobrindo que o casarão era o local de uma antiga casa de shows chamado Fervo e passam por uma série de mal-entendimentos com os fantasmas.



M3Gan

EUA, 2023. Direção de Gerard Johnstone. Com Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng. Terror, 1h42. 14 anos, legendad e dublado. Buriti 3, dubl., às 17h45 e 19h50. Buriti 5, dubl., às 14h40, 16h50, 19h e 21h10. Cine Ritz 2, dubl., às 17h45, 19h40 e 21h40. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 17h15, 19h25 e 21h35. CineMais Bougainville 3, dubl., às 14h15 e 20h50. CineMais Bougainville 5, leg., às 14h40 e 21h30. CineMais Portal Norte 2, dubl., às 16h15, 18h45 e 21h15. CineMais Portal Sul 2, dubl., às 16h15, 18h45 e 21h15. Cinemark Flamboyant 9, dubl., às 13h30 e 15h50, e leg., às 18h15 e 20h40. Cinemark Passeio 2, dubl., às 13h20, 18h10 e 20h30. Cinemark Passeio 3, dubl., às 14h20, 16h45, 19h10 e 21h30. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 15h15, 17h45 e 20h30. Kinoplex Goiânia 4, dubl., às 14h30, 16h45 e 19h. Kinoplex Goiânia 4, leg., às 21h15. Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 21h30. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 16h50, 19h e 21h10. Uma jovem garota chamada Cady, que teve seus pais mortos em um acidente de carro, é deixada sob os cuidados de sua tia Gemma, uma roboticista de uma empresa high-tech de brinquedos de criança em Seattle. Gemma trabalha no desenvolvimento chamado M3Gan, um robô humanoide, designada para ajudar a criança e ser companhia para elas. Mas após um teste que ocorreu mal, o projeto foi cancelado. Sem ter alguma conexão com a sobrinha e sempre sendo workaholic, Gemma presenteia M3Gan para a sobrinha após ela querer a “boneca”. O modelo finalizado é emparelhado com Cady, e convence a empresa do potencial de sucesso do projeto após observar as interações de M3Gan com Cady. À medida que o tempo passa, M3Gan acaba ficando mais independente e andando pela casa sem qualquer ordem, além de matar qualquer coisa que ela considere uma ameaça para Cady. Mas os dias passam e M3Gan pode parecer mais uma ameaça para Cady e Gemma do que imaginado.



A Mãe

Brasil, 2022. Direção de Cristiano Burlan. Com Marcelia Cartaxo, Mawusi Tulani, Helena Ignêz. Drama, 1h20. 14 anos. Cine Cultura, às 16h30 (antes, curta Real Conquista). Maria é migrante nordestina e vendedora ambulante que busca seu filho Valdo, supostamente assassinado por policiais militares durante uma ação na vila onde mora. Em busca de descobrir o paradeiro do filho, Maria enfrenta diversas adversidades. Ela não tem nenhuma notícia que a ajude a encontrá-lo. Essa tragédia deixa uma ferida profunda na personalidade de Maria, que passa a viver sob a marca da insegurança e da impunidade.



Regra 34

Brasil, 2023. Direção de Júlia Murat. Com Sol Miranda, Lucas Andrade, Lorena Comparato. Drama, 1h40. 18 anos. Cine Cultura, às 20h30. Simone, 23 anos, estuda direito penal e defende os direitos das mulheres, mas à noite se apresenta em frente a uma câmera como camgirl. Uma noite, a jovem assiste a um filme que desperta seus impulsos sombrios para um meio mais perigoso de gratificação sexual.



Em cartaz

I Wanna Dance with Somebody – A História de Whitney Houston

EUA, 2023. Direção de Kasi Lemmons. Com Naomi Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie. Biografia musical, 2h26. 16 anos, legendado e dublado. Buriti 6, dubl., às 17h20. CineMais Bougainville 1, dubl., às 17h50. CineX Oscar Niemeyer 2, leg., às 17h30 e 20h15. Cinemark Flamboyant 6, leg., às 21h30. Cinemark Passeio 5, dubl., às 20h45. Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 20h45. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 18h30. Desde que era apenas uma menina do coro de New Jersey até à carreira mundial como uma das artistas mais vendidas e premiadas de todos os tempos, I Wanna Dance With Someboby transporta o público numa viagem pungente e emocional pela vida e carreira de Whitney Houston, por meio dos espectáculos e dos êxitos mais populares, do sucesso e dos dramas que preencheram a sua vida.



Os Fabelmans

EUA, 2023. Direção de Steven Spielberg. Com Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano. Drama biográfico, 2h31. 14 anos, legendado. CineX Oscar Niemeyer 1, às 17h e 20h. Cinemark Flamboyant 5, às 20h50. Kinoplex Goiânia 2, às 13h40. O jovem Sammy Fabelman cresce no Arizona pós-Segunda Guerra Mundial, se apaixona por filmes depois que seus pais o levam para ver O Maior Espetáculo da Terra. Armado com uma câmera, Sammy começa a fazer seus próprios filmes em casa, para o deleite de sua mãe solidária. Porém, quando o jovem descobre um segredo de família devastador, ele decide explorar como o poder dos filmes nos ajuda a ver a verdade uns sobre os outros - e sobre nós mesmos. Os Fabelmans é uma história vagamente baseada na própria infância do diretor Steven Spielberg, com um jovem aspirante a cineasta no centro da história.

Esquema de Risco: Operação Fortune

EUA, 2022. Direção de Guy Ritchie. Com Jason Statham, Aubrey Plaza, Cary Elwes. Suspense de ação, 1h54. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 4, dubl., às 21h45. Cinemark Passeio 2, dubl., às 15h40. Cinemark Passeio 6, dubl., às 19h30. Cinemark Passeio 7, dubl., às 21h45. Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 18h30 e 21h. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 16h. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 18h05. O agente secreto Orson Fortune e seus companheiros recrutam uma das maiores estrelas de Hollywood para ajudá-los em uma missão importante - e arriscada. Quando a venda de uma nova tecnologia de armamento mortal ameaça perturbar a ordem mundial, todos os recursos se mostram necessários para combater esse inimigo.



Nas Ondas da Fé

Brasil, 2023. Direção de Felipe Joffily. Com Marcelo Adnet, Letícia Lima, Roberta Rodrigues. Comédia, 1h50. 12 anos. Buriti 3, às 13h50. Cinépolis Cerrado 6, às 21h30 (exceto sexta, sábado e domingo). Hickson é um técnico de informática e locutor de telemensagem que ganha a vida fazendo bicos e sonha em ser radialista. Ao mesmo tempo é um homem de fé que se vira como pode para pagar os boletos no fim do mês. Ele também é um faz tudo, aceitando tudo que vê pela frente de forma desesperadora. Sua mulher Jéssika, trabalha em um salão de beleza, e decide dar um empurrãozinho para que seu marido consiga realizar seu sonho. É então que ela fala para ir ao culto do apóstolo Adriano. Após conhecê-lo, Hickson consegue um emprego como locutor na rádio evangélica Nas Ondas da Fé. Com talento e dedicação, ele vai conseguindo cada vez mais conquistar os fiéis ao mesmo tempo que vai descobrir que nem mesmo o céu é limite.



O Gato de Botas 2: O Último Pedido

EUA, 2023. Direção de Tom Wheeler. Animação, 1h42. Livre, dublado. Buriti 2, às 14h. Buriti 3, às 15h40. Buriti 4, às 17h30 e 19h40. Cine Ritz 1, às 18h40, e 3D, às 13h30 (domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 1, às 15h. Cineflix Aparecida 2, às 16h45 e 19h, e 3D, às 14h30. CineMais Bougainville 2, às 14h, 16h30 e 19h. CineMais Portal Norte 3, às 14h30 e 17h. CineMais Portal Sul 3, às 14h30 e 17h. CineX Oscar Niemeyer 1, às 143h30. Cinemark Flamboyant 5, às 13h50, e 3D, às 16h10 e 18h30. Cinemark Passeio 5, às 13h40 e 16h, e 3D, às 18h20. Cinemark Passeio 6, às 14h40 e 17h05. Cinépolis Cerrado 3, às 13h30 e 16h. Cinépolis Cerrado 4, às 17h30. Cinépolis Cerrado 6, às 14h15, 16h45 e 19h. Kinoplex Goiânia 5, às 13h, 15h10, 17h25 e 19h40. Multicine Cidade Jardim 1, às 14h40. Multicine Cidade Jardim 2, 3D, às 16h. O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira - que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa - para continuar vivo. Então, o destemido bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos, capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.



Nossa Senhora do Nilo

França, Bélgica e Ruanda, 2023. Direção de Atiq Rahimi. Com Pascal Greggory, Albina Kirenga, Amanda Mugabekazi. Drama, 1h33. 14 anos, legendado. Cine Cultura, às 14h45. Ruanda, 1973Nossa Senhora do Nilo é um conceituado colégio interno católico situado numa colinca, onde garotas são preparadas para pertencer à elite ruandense. Com a proximidade da formatura, essas meninas, seja elas hutu ou tutsi, compartilham o mesmo dormitório e dividem sonhos e preocupações. Mas em todo o pa´s, assim como dentro da escola, antagonismos profundos ecoam, mudando a vida dessas jovens - e de toda a nação - para sempre. Imagens de um simbolismo profundo fazem alusão à violênica genocida que em 1994 tomaria conta de todo o país.



Avatar - O Caminho da Água

EUA, 2022. Direção de James Cameron. Com Zoe Saldana, Sam Worthington, Kate Winslet. Ficção científica, 3h12. Livre, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 14h30 e 20h30. Buriti 2, 3D, dubl., às 16h10 e 20h. Cine Ritz 1, dubl., às 20h40, e 3D, dubl., às 15h20. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 21h15. Cineflix Aparecida 5, 3D, dubl., às 14h, 17h45 e 21h30. CineMais Bougainville 3, leg., às 16h45. CineMais Bougainville 4, leg., às 14h, e 3D, dubl., às 20h30. CineMais Portal Norte 1, dubl., às 14h15 e 20h30. CineMais Portal Norte 3, dubl., às 19h30. CineMais Portal Sul 1, 3D, dubl., às 14h15 e 20h30. CineMais Portal Sul 3, dubl., às 19h30. CineX Oscar Niemeyer 2, leg., às 14h. Cinemark Flamboyant 1, 3D, dubl., às 20h. Cinemark Flamboyant 4, 3D, dubl., às 14h, e 3D, leg., às 18h. Cinemark Flamboyant 7, leg., às 13h, 17h e 21h. Cinemark Passeio 1, dubl., às 16h10 e 20h. Cinemark Passeio 4, 3D, dubl., às 13h10, 17h10 e 21h. Cinépolis Cerrado 1, 3D, dubl., às 14h, 18h e 22h. Cinépolis Cerrado 5, 3D, dubl., às 15h30 e 19h30. Kinoplex Goiânia 1, 3D, dubl., às 14h, 17h40 e 21h20. Kinoplex Goiânia 3, dubl., às 17h; leg., às 13h20, e 3D, leg., às 20h40. Multicine Cidade Jardim 2, 3D, dubl., às 20h25. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 15h25 e 19h15. Após dez anos da primeira batalha de Pandora entre os Na’vi e os humanos, Jake Sully vive pacificamente com sua família e sua tribo. Ele e Ney’tiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos, devido a problemas conjugais e papéis que cada um tem de exercer dentro da tribo. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora, indo para o mar e fazendo pactos com outros Na’vi da região. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos novamente. Mesmo com dificuldade, Jake acaba fazendo novos aliados - alguns dos quais já vivem entre os Na’vi e outros com novos avatares. Mesmo com uma guerra em curso, Jake e Ney’tiri terão de fazer de tudo para ficarem juntos e cuidar da família e de sua tribo.



Aftersun

Reino Unido e EUA, 2022. Direção de Charlotte Wells. Com Ruby Thompson, Paul Mescal, Frankie Corio. Comédia dramática, 1h41. 14 anos, legendado. Cine Cultura, às 18h30. No final da década de 1990, Sophie, de 11 anos, e seu pai Calum passavam as férias em um clube na costa turca. Eles tomam banho, jogam bilhar e desfrutam da companhia amigável um do outro. Calum se torna a melhor versão de si mesmo quando está com Sophie. Sophie, enquanto isso, acha que tudo é possível com ele. Quando a jovem está sozinha, ela faz novos amigos e tem novas experiências. Enquanto saboreiam cada momento passado juntos, uma sensação de melancolia e mistério às vezes permeia o comportamento de Calum. Vinte anos depois, as memórias de Sophie ganham um novo significado enquanto ela tenta reconciliar o pai que conheceu com o homem que não conhecia.