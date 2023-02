ESTREIAS



Batem à Porta

EUA, 2023. Direção M. Night Shyamalan. Com Jonathan Groff (II), Ben Aldridge e Dave Bautista. Suspense e terror, 1h45. 16 anos, legendado e dublado. Cinemark Flamboyant 6, leg., às 14h20, 16h40, 19h10 e 21h30. Cinemark Passeio 2, dubl., às 14h15, 16h45, 19h10 e 21h30. Kinoplex Goiânia 5, leg., às 18h50 e 21h10. Kinoplex Goiânia 5 dubl., às 14h10 e 16h30. Buriti 2, dubl., 17h, 19h10 e 21h20 (sábado, domingo e feriado às 14h50, 17h, 19h10 e 21h20). CineMais Bougainville 1, leg., 1820. CineMais Bougainville 1, dubl., às 15h20 e 21h. CineMais Portal Norte 1, Sala 3, dubl., às 15h30, 18h30 e 21h. CineMais Portal Sul, Sala 3, dubl., às 16h30, 18h50 e 21h15. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 15h20, 17h30, 19h40 e 21h50. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 15h15, 17h45 e 20h15. Cine Ritz 1, dubl., às 14h, 16h10 e 18h20. CineX Oscar Niemeyer 1, dubl., às 16h30. CineX Oscar Niemeyer 1, leg., às 18h30 e 20h30. Cine Ritz 1, leg., às 20h30 (sexta-feira). Eric (Ben Aldrige) e Andrew (Jonathan Groff) estão de férias com sua filha Wen (Kristen Cui) em uma cabana isolada no campo. Enquanto brincava na floresta, o pequeno Wen conhece o educado Leonard (Dave Bautista). A tranquilidade da família então chega a um fim abrupto quando ele, acompanhado por três outros estranhos armados (Rupert Grint, Nikki Amuka-Bird e Abby Quinn), conseguem entrar à força na cabana e faz a família como refém. Os invasores contam a seus reféns sobre uma visão misteriosa e os forçam a tomar uma decisão inimaginável, um sacrifício para evitar o apocalipse iminente.



O Grande Mauricinho

Brasil, 2023. Direção de Florian Westermann e Toby Genkel. Com Marcelo Adnet, Hugh Laurie e Sophia Valverde. Animação e fantasia, 1h33. Livre, dublado. Cinemark Flamboyant 3, às 14h e 16h20. Cinemark Passeio 1, às 14h e 16h20. Kinoplex Goiânia 2, às 14h15 e 18h40. Buriti 3, 16h20 e 18h20. Sábado, domingo e feriado, 14h20, 16h20 e 18h20. CineMais Bougainville 3, às 14h30 e 16h45. Cineflix Aparecida 4, às 15h e 17h. Cinépolis Cerrado 7, às 14h, 16h30 e 18h45. Multicine Cidade Jardim 1, às 14h40 e 17h. Mauricinho (Marcelo Adnet) é um gato falante que viaja de cidade em cidade vendendo seu negócio de exterminação de ratos. Mas ele é, também, um malandro, vendendo suas habilidades felinas para enganar as pessoas que o contratam. Tudo vai bem até que eles decidem golpear a cidade de Bad Blintz, onde conhecem a obcecada por livros, Marina, que os leva em uma aventura para resolver um grande mistério.



BTS: Yet To Come

Córeia do Sul, 2022. Direção: Yoon Dong Oh. Elenco: CRM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V. Jng Kook. Show, 1h43. Livre, legendado. Cinemark Flamboyant 2, às 18h40 e 21h15. Cinemark Flamboyant 8, às 17h e 19h30. Cinemark Passeio 3, às 15h30, 18h e 20h30. Kinoplex Goiânia 4, às 17h e 19h30. Cinépolis Cerrado 5, às 14h30, 17h, 19h30 e 22h. Em outubro de 2022, “BTS’ ‘Yet To Come’ in Busan” foi realizado no Asiad Main Stadium em Yeonje-gu, Busan. Uma promessa aos fãs do futuro e uma declaração ao mundo de que o melhor ainda está por vir. Os ingressos para 50.000 atendimentos presenciais e 10.000 visualizações remotas em tempo real foram alocados gratuitamente. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook estão neste corte cinematográfico especial reeditado e remixado. Assim como novos ângulos de close-up e uma visão totalmente nova de todo o show em Busan. Apresentando canções de sucesso de toda a carreira do grupo, incluindo Dynamite, Butter e IDOL, além da primeira apresentação de Run BTS do último álbum do grupo.



Gemini: O Planeta Sombrio

EUA, 2023. Direção de Serik Beyseu. Com Dmitriy Frid, Egor Koreshkov, Nikita Dyuvbanov. Ficção científica, suspense, 1h38. 14 anos, legendado e dublado. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 18h40 e 21h15. Buriti 6, dubl., às 15h15 e 21h40. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 19h e 21h10. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 17h30, 19h45 e 22h. Em um futuro próximo... Após séculos de peregrinação ambiental, os dias da Terra estão contados. Com ela, a espécie humana está ameaçada de extinção. Mas a esperança renasce quando um jovem cientista revela um processo revolucionário de terraformação, que abre caminho para a colonização de novos planetas. Um grupo de elite de todos os matizes e de todas as nacionalidades é formado. Sua missão: assumir o comando da nau capitânia da frota internacional e partir em busca de um novo lar para a humanidade. Navegando rumo ao desconhecido, esses novos exploradores estão longe de imaginar os imensos perigos que os aguardam.



Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

EUA, 2022. Direção Daniel Scheinert e Daniel Kwan. Com Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis. Comédia, ação e ficção científica. 14 anos, legendado. Kinoplex Goiânia 2, às 21h. O filme acompanha a vida da imigrante chinesa, Evelyn Wang (Michelle Yeoh), que com sua lavanderia à beira do fracasso e seu casamento com o marido covarde em ruínas, ela luta para lidar com tudo, incluindo um relacionamento ruim com seu pai crítico e sua filha (Stephanie Hsu). E, como se não bastasse enfrentar a crise pessoal, Evelyn precisa se preparar para uma reunião desagradável com uma burocrata impessoal: Deirdre (Jamie Lee Curtis), a auditora da Receita Federal. No entanto, à medida que a agente severa perde a paciência, uma inexplicável fenda no multiverso se abre, e se torna uma possibilidade para a exploração reveladora de realidades paralelas. Evelyn parte rumo a uma aventura onde, sozinha, precisará salvar o mundo e impedir que uma entidade maligna destrua as finas e incontáveis camadas do mundo invisível. Explorando outros universos e outras vidas que poderia ter vivido, as coisas se complicam ainda mais, quando ela fica presa nessa infinidade de possibilidades sem conseguir retornar para casa.



EM CARTAZ



Alerta Máximo

EUA, 2023. Direção de Jean-François Richet. Com Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An. Suspense de ação, 1h47. 14 anos, legendado e dublado. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 21h55. Cinemark Passeio 5, dubl., às 22h. Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 16h20. Buriti 5, dubl., às 21h50. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 15h15, 17h45 e 20h15. CineX Oscar Niemeyer 2, leg., às 14h e 16h10. O piloto Brodie Torrance salva seus passageiros de um relâmpago fazendo um pouso arriscado em uma ilha devastada pela guerra – e descobre que sobreviver ao pouso era apenas o começo. Quando a maioria dos passageiros é feita de refém por rebeldes perigosos, a única pessoa com quem Torrance pode contar para ajudar é Louis Gaspare, um acusado de assassinato que estava sendo transportado pelo FBI. Para resgatar os passageiros, Torrance precisará da ajuda de Gaspare e descobrirá que há mais em Gaspare do que aparenta.



O Pior Vizinho do Mundo

EUA e Suécia, 2023. Direção de Marc Forster. Com Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller. Comédia dramática, 2h07. 14 anos, legendado e dublado. Cinemark Flamboyant 5, leg., às 18h10 e 21h. Cinemark Passeio 6, dubl., às 19h20. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 17h20. Buriti 4, dubl., às 19h. CineMais Bougainville 2, dubl., às 20h15. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 14h45. CineX Oscar Niemeyer 2, leg., às 18h20. Remake do filme sueco de 2015 Um Homem Chamado Ove. Um homem chato, aposentado e rabugento, Otto, de 59 anos, vários anos antes, foi deposto como presidente da associação de condomínios, mas não se importava com a deposição e, por isso, continua vigiando o bairro com mão de ferro. Quando a grávida Parvaneh e sua família se mudam para a casa geminada em frente e as cartas da nova vizinha acidentalmente vão parar na caixa de correio de Otto, uma amizade inesperada acaba se formando e a vida dos dois mudam drasticamente.



A Profecia do Mal

EUA, 2023. Direção de Nathan Frankowski. Com Alice Orr-Ewing, Joe Doyle, Eveline Hall. Terror e Ficção científica, 1h51. 16 anos, dublado. Buriti 4, às 21h30. Cinépolis Cerrado 7, às 21h. Lucífer é expulso do céu e é acorrentado a um local infernal para sempre por Miguel, jurando, no entanto, que um dia ele terá sua vingança. Milênios depois, uma poderosa empresa de biotecnologia possui uma tecnologia inovadora que permite clonar as pessoas mais influentes da história usando apenas alguns fragmentos de DNA. Por trás desse empreendimento está uma cabala de satanistas que estão roubando o sudário de Cristo e, assim, obtendo posse do DNA de Jesus. O clone deve servir como a oferenda definitiva ao diabo. O Arcanjo Miguel (Peter Mensah) vem à Terra e não vai parar até impedir a conspiração do diabo, usando o corpo de um padre falecido para poder batalhar contra as forças do mal.



Babilônia

EUA, 2023. Direção de Damien Chazelle. Com Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva. Drama histórico, 3h09. 18 anos, legendado e dublado. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 20h10. No final da década de 1920, Hollywood passa por um período de grande mudança, com a transição do cinema mudo para os filmes falados. Uma grande estrela da indústria, cheia de sucessos de bilheteria, Nellie LaRoy ascende na carreira, migrando com sucesso de um modelo cinematográfico para o outro. Porém, nem todas os atores têm a mesma sorte, trazendo, a inovação tecnológica, dificuldade para alguns.



Chef Jack: O Cozinheiro Aventureiro

Brasil, 2023. Direção de Guilherme Fiúza Zenha. Animação, 1h12. Livre. Buriti 1, aos sábados, domingos e feriados, às 14h. Jack é um chef de cozinha de bom coração, mas com uma pitada a mais do que o necessário de confiança. Ele é um dos prodígios da Culinária da Aventura, viajando por todos os cantos do planeta cozinhando e achando os ingredientes mais raros e finos para completar suas receitas. Porém, sua vida doce azeda quando erra a mão em uma de suas receitas e sua reputação cai drasticamente. Para provar a todos que seu erro não lhe define, ele entra na competição de culinária chamada de Convergência de Sabores. Mas se ele pensava que ganharia essa tranquilamente, Jack precisará aprender a trabalhar em dupla quando é posto junto ao novato Leonard.



M3Gan

EUA, 2023. Direção de Gerard Johnstone. Com Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng. Terror, 1h42. 14 anos, legendad e dublado. Cinemark Flamboyant 4, leg., às 17h40, 20h e 22h30. Cinemark Passeio 1, dubl., às 18h40 e 21h. Cinemark Passeio 6, dubl., às 16h30 e 22h30. Kinoplex Goiânia 1, dubl., às 16h e 20h30. Buriti 6, dubl., às 17h20 e 19h30. CineMais Bougainville 3, dubl., às 19h e 21h30. CineMais Portal Sul 2, dubl., às 15h, 18h30 e 21h. CineMais Portal Norte 2, dubl., às 6h15, 18h45 e 21h15. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 19h30 e 21h40. Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 15h45, 18h15 e 20h45. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., 19h05. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., 20h55. Cine Ritz 2, dubl., às 19h10. Uma jovem garota chamada Cady, que teve seus pais mortos em um acidente de carro, é deixada sob os cuidados de sua tia Gemma, uma roboticista de uma empresa high-tech de brinquedos de criança em Seattle. Gemma trabalha no desenvolvimento chamado M3Gan, um robô humanoide, designada para ajudar a criança e ser companhia para elas. Mas após um teste que ocorreu mal, o projeto foi cancelado. Sem ter alguma conexão com a sobrinha e sempre sendo workaholic, Gemma presenteia M3Gan para a sobrinha após ela querer a “boneca”. O modelo finalizado é emparelhado com Cady, e convence a empresa do potencial de sucesso do projeto após observar as interações de M3Gan com Cady. À medida que o tempo passa, M3Gan acaba ficando mais independente e andando pela casa sem qualquer ordem, além de matar qualquer coisa que ela considere uma ameaça para Cady. Mas os dias passam e M3Gan pode parecer mais uma ameaça para Cady e Gemma do que imaginado.



I Wanna Dance with Somebody – A História de Whitney Houston

EUA, 2023. Direção de Kasi Lemmons. Com Naomi Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie. Biografia musical, 2h26. 16 anos, legendado e dublado. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 14h20. CineX Oscar Niemeyer 2, leg., às 20h45. Desde que era apenas uma menina do coro de New Jersey até à carreira mundial como uma das artistas mais vendidas e premiadas de todos os tempos, I Wanna Dance With Someboby transporta o público numa viagem pungente e emocional pela vida e carreira de Whitney Houston, por meio dos espectáculos e dos êxitos mais populares, do sucesso e dos dramas que preencheram a sua vida.



O Gato de Botas 2: O Último Pedido

EUA, 2023. Direção de Tom Wheeler. Animação, 1h42. Livre, dublado. Cinemark Flamboyant 2, dubl., às 14h40, 17h10 e 19h35. Cinemark Flamboyant 4, às 15h20. Cinemark Passeio 5, às 14h30 e 17h. Cinemark Passeio 5, às 19h30. Cinemark Passeio 7, 15h40 e 18h10. Kinoplex Goiânia 1, às 13h50 e 18h10. Kinoplex Goiânia 4, às 14h50. Buriti 4, às 16h50 (aos sábados, domingos e feriados, também às 14h40). Buriti 5, às 17h30 e 19h40. CineMais Bougainville 2, às 14h45 e 17h30. CineMais Bougainville 4, às 18h10. CineMais Portal Norte 1, às 14h30 e 17h15. CineMais Portal Sul 4, às 14h15 e 19h10. Cineflix Aparecida 2, às 14h50 e 17h10. Cinépolis Cerrado 3, às 14h15, 16h45 e 19h15. Multicine Cidade Jardim 2, às 15h20 e 18h40. CineX Oscar Niemeyer 1, dubl., às 14h30. Cine Ritz 2, às 14 horas. Cine Ritz 1, somente no domingo, às 11h. O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira - que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa - para continuar vivo. Então, o destemido bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos, capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.



Avatar - O Caminho da Água

EUA, 2022. Direção de James Cameron. Com Zoe Saldana, Sam Worthington, Kate Winslet. Ficção científica, 3h12. Livre, legendado e dublado. Cinemark Flamboyant 1, dubl., às 16h50 e 20h45. Cinemark Flamboyant 5, dubl., às 14h10. Cinemark Flamboyant 8, leg., às 15h30. Cinemark Flamboyant Passeio 4, dubl., às 15h10 e 19h40. Cinemark Passeio 7, dubl., às 20h40. Kinoplex Goiânia 3, leg., às 20h20. Kinoplex Goiânia 3, dubl., às 13h e 16h40. Buriti 1, dubl., às 15h40 e 19h20. Buriti 3, dubl., às 20h20. Buriti 5, dubl., somente sábado, domingo e feriado, às 13h50. CineMais Bougainville 4, dubl., às 14h e 20h45. CineMais Portal Norte 1, dubl., às 20h. CineMais Portal Sul 1, às 15h45 e 20h. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 17h45 e 21h30. Cinépolis Cerrado 1, dubl., às 16h e 20h. Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 15h30 e 19h35. Cine Ritz 2, dubl., às 15h50 e sessão no domingo às 10h30. Após dez anos da primeira batalha de Pandora entre os Na’vi e os humanos, Jake Sully vive pacificamente com sua família e sua tribo. Ele e Ney’tiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos, devido a problemas conjugais e papéis que cada um tem de exercer dentro da tribo. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora, indo para o mar e fazendo pactos com outros Na’vi da região. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos novamente. Mesmo com dificuldade, Jake acaba fazendo novos aliados - alguns dos quais já vivem entre os Na’vi e outros com novos avatares. Mesmo com uma guerra em curso, Jake e Ney’tiri terão de fazer de tudo para ficarem juntos e cuidar da família e de sua tribo.



Garotos dos Céus

Suécia, 2022. Direção de Tarik Saleh. Com Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri. Suspense, 1h59. 14 anos. Cine Cultura, às 16h. Adam, filho de um pescador, recebe o privilégio de estudar na Universidade Al-Azhar do Cairo, o epicentro do poder do islamismo sunita. Pouco após sua chegada na cidade, a maior liderança religiosa da universidade, o Grande Imã, morre repentinamente. Adam logo se torna uma peça nesse jogo brutal pelo poder entre os religiosos egípcios e a elite política.



Holy Spider

Dinamarca/Alemanha/Suécia/França, 2022. Direção de Ali Abbasi. Com Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani. Suspense, drama, 1h59. 18 anos. Cine Cultura, às 20h10. Holy Spider acompanha a aterrorizante história real de um dos serial killers mais temidos do Irã que atuou entre os anos de 2000 e 2001. Saee Hanaei, conhecido como “Spider Killer” embarca em uma jornada “espiritual” onde está convicto que tem que limpar a cidade iraniana, Mashhad, da corrupção e imoralidade que, segundo ele, as prostitutas da cidade fazem para “sujar” a cidade. Após matar 16 mulheres que trabalham com sexo, ele fica cada vez mais desesperado com a falta de interesse do público da cidade com sua “missão divina”. É então que a jornalista Arezoo Rahimi vai para a cidade para investigar os assassinatos.