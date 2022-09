Pré-estreias,

Sorria

EUA, 2022. Direção de Parker Finn. Com Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner. Terror, 1h55. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 19h20 e 21h40 (somente quarta). Cine Ritz 2, às 20h (somente quarta). Cineflix Aparecida 4, dubl., às 21h30. (somente quarta). Cinemais Bougainville 2, dubl., às 18h (somente quarta). Cinemark Flamboyant 4, leg., às 19h10 (somente quarta). Cinemark Passeio 7, dubl., às 19h. (somente quarta). Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 19h45 e 22h15 (somente quarta). Kinoplex Goiânia 2, leg., às 20h40 (somente quarta). Após testemunhar um incidente bizarro e traumático envolvendo um paciente, a Dra. Rose Cotter começa a experimentar ocorrências assustadoras que ela não consegue explicar. Rose deve enfrentar seu passado perturbador para sobreviver e escapar de sua nova e horrível realidade.

Acampamento Intergaláctico

Brasil, 2022. Direção de Fabrício Bittar. Com Marianna Santos, Pedro Miranda, Lucas Salles. Comédia de ficção científica, 1h26. Livre. Kinoplex Goiânia 6, às 13h (somente sábado e domingo). Ronaldo acredita em ETs, e tem, desde criança, um meteorito que caiu do céu como sua maior prova. Ele e sua irmã mais nova, Marina, acabam de ganhar um convite para conhecer o Acampamento Intergaláctico. Será que agora ele conseguirá desvendar os segredos do universo e provar a existência de ETs? Só existe uma forma de descobrir: com diversão, ciência e música!

Estreias,

A Mulher Rei

EUA, 2022. Direção de Gina Prince-Bythewood. Com Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch. Drama histórico, 2h24. 16 anos, legendado e dublado. Buriti 2, dubl., às 16h15 e 19h. Buriti 5, dubl., às 21h20 (sábado e domingo, extra às 14h30). Cine 1, dubl., às 13h30, 16h, 18h30 e 21h (domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 3, dubl., às 16h20,19h05 e 21h50. Cinemais Bougainville 2, leg., às 20h30 (exceto quarta). Cinemais Bougainville 4, leg., às 18h30. Cinemais Bougainville 5, dubl., às 15h15, e leg., às 21h. Cinemais Portal Norte 3, dubl., às 15h15, 18h15 e 21h15. Cinemais Portal Sul 3, dubl., às 15h15, 18h15 e 21h15. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 14h (sábado e domingo, às 13h50), 17h e 20h. Cinemark Flamboyant 8, leg., às 15h30, 18h40 e 21h40. Cinemark Passeio 2, dubl., às 17h20 e 20h30. Cinemark Passeio 3, dubl., às 15h30, 18h30 e 21h30 (sexta, domingo e terça, às 15h30 e 18h30), e leg., às 21h30 (somente, sexta, domingo e terça). Cinépolis Cerrado 1, dubl., às 15h45, 18h45 e 21h45. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 14h45 e 17h45 , e leg., às 20h45. Kinoplex Goiânia 4, leg., às 15h10, 18h e 20h50. Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 17h10. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 16h10 (somente sábado e domingo). Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 7h45 e 20h30. Nanisca foi uma comandante do exército do Reino de Daomé, um dos locais mais poderosos da África no século 19. Durante o período, o grupo militar era composto apenas por mulheres, entre elas está a filha de Nanisca, Nawi. Juntas, elas combateram os colonizadores franceses, tribos rivais e todos aqueles que tentaram escravizar seu povo e destruir suas terras. Conhecido como as Amazonas Dahomey, ou Agojie, o grupo foi criado por conta de sua população masculina enfrentar altas baixas na violência e guerra cada vez mais frequentes com os estados vizinhos da África Ocidental, o que levou Dahomey a ser forçado a dar anualmente escravos do sexo masculino, particularmente ao Império Oyo, que usou isso para troca de mercadorias como parte do crescente fenômeno do comércio de escravos na África Ocidental durante a Era dos Descobrimentos, o que fez com que mulheres fossem alistadas para o combate.

Não se Preocupe, Querida

EUA, 2022. Direção de Olivia Wilde. Com Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine. Suspense, 2h03. 16 anos, legendado e dublado. Buriti 4, dubl., às 16h30, 19h e 21h30. Cinemais Bougainville 4, leg., às 14h30 e 21h30. Cinemark Flamboyant 5, leg., às 15h, 17h55 e 20h45. Cinemark Passeio 6, leg., às 18h e 20h50. Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 15h30 e 18h30, leg., às 21h30. Kinoplex Goiânia 3, leg., às 16h15, 18h45 e 21h20 (sábado e domingo, extra às 13h40). Uma mulher vive tranquilamente com o seu marido e os sócios dele, também acompanhados de suas esposas em um condomínio, em pleno anos 1950. As esposas vivem reclusas no local, onde esperam seus maridos chegarem do trabalho. Seu dia a dia consiste em dança, cozinhar, limpar a casa e festas noturnas com todos que moram no local. Seus maridos trabalham no Projeto Vitória, uma cidade utópica, com o objetivo de mudar o mundo. Em meio a tudo, uma delas começa a questionar o projeto e seu objetivo, que não é falado para as esposas pelos maridos. Ao começar a questionar seu entorno, a vida perfeita de esposa e marido começam a cair em ruínas à medida que os segredos da empresa do Projeto Vitória vem à tona e mulheres acabam se suicidando ou desaparecendo. Nesse thriller psicológico, a vida perfeita se mistura com ficção e sair da cidade não vai ser uma tarefa fácil.

Eike - Tudo ou Nada

Brasil, 2022. Direção de Andradina Azevedo e Dida Andrade. Com Isabel Fillardis, Bukassa Kabengele, Nelson Freitas. Drama biográfico, 1h50. 12 anos. Cinemark Flamboyant 4, às 16h45 e 21h50 (quarta, às 16h30 e 21h50). Cinépolis Cerrado 3, às 14h30 e 19h30. Baseado no livro homônimo de Malu Gaspar sobre a vida do ex-bilionário Eike Batista. A história começa em 2006, quando a economia brasileira estava um caos por conta do pré-sal. Eike decide criar então a OGX, uma petroleira, que o faz ser o sétimo homem mais rico do mundo, mas depois o leva a falência, tanto em dinheiro quanto poder e prestígio.

Aquilo que Eu Nunca Perdi

Brasil, 2022. Direção de Marina Thomé. Documentário, 1h24. Livre. Cine Cultura, às 14h. Alzira E é uma mulher que atravessa o tempo. Rompeu com o conservadorismo de seu meio e se tornou uma mulher livre. Nascida no interior do Mato Grosso do Sul, emigrou jovem para São Paulo, onde construiu uma sólida carreira como instrumentista e compositora, com parceiros como Itamar Assumpção, Ney Matogrosso e sua irmã Tetê Espíndola. Unindo irreverência e erudição, seu norte é o agora, aquilo que nunca se perde.

Encontros

Coreia do Sul, 2022. Direção de Hong Sang-SooCOm Shin Seokho, Mi-so Park, Ki Joo-bong. Drama, 1h06. 14 anos, legendado. Cine Cultura, às 18h. Longa separado por três episódios, cada um diferente do outro, mas todos falando da mesma pessoa. No primeiro, Youngho visita a clínica oriental de seu pai, que está cuidando de um paciente famoso. No segundo, Juwon, sua namorada acabou de chegar na Alemanha com sua mãe para estudar fora do país. Ela recebe uma ligação de Youngho, falando que ele foi para o país junto com ela. No terceiro, Youngho vai com seu amigo a um lugar onde sua mãe e um ator idoso de teatro comem na praia. Nessas três histórias, não se sabe se são em ordem cronológica. Em cada caso, ele antecipa uma conversa importante. Mas às vezes um olhar compartilhado, ou uma fumaça compartilhada, pode significar tanto quanto qualquer coisa que possamos dizer a pessoas próximas a nós.

Em cartaz,

Avatar (Relançamento)

EUA, 2010. Direção de James Cameron. Com Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver. Ficção científica, 2h42. Livre, legendado e dublado. Buriti 1, 3D, dubl., às 16h45 e 20h. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 17h15 e 20h30. Cinemais Bougainville 1, dubl., às 14h45 e 20h45. Cinemais Bougainville 4, 3D, leg., às 17h45. Cinemais Portal Norte 2, dubl., às 15h e 20h50. Cinemais Portal Sul 1, 3D, dubl., às 15h e 20h50. Cinemark Flamboyant 1, 3D, leg., às 14h30, 18h e 21h30. Cinemark Passeio 4, 3D, dubl., às 14h, 17h30 e 21h. Cinépolis Cerrado 5, 3D, dubl., às 14h, 17h30 e 21h. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 20h. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 16h e 20h. No exuberante mundo alienígena de Pandora vivem os Na’vi, seres que parecem ser primitivos, mas são altamente evoluídos. Como o ambiente do planeta é tóxico, foram criados os avatares, corpos biológicos controlados pela mente humana que se movimentam livremente em Pandora. Jake Sully, um ex-fuzileiro naval paralítico, volta a andar por meo de um avatar e se apaixona por uma Na’vi. Essa paixão leva Jake a lutar pela sobrevivência de Pandora.

Órfã 2: A Origem

EUA, 2022. Direção de William Brent Bell. Com Isabelle Fuhrman, Julia Stiles, Rossif Sutherland. Suspense, 1h39. 16 anos, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 14h40 (somente sábado e domingo). Buriti 2, dubl., às 21h40. Buriti 5, dubl., às 17h10 e 19h15. Cine Ritz 2, dubl., às 16h, 18h e 20h (quarta, às 16h e 18h). Cineflix Aparecida 1, dubl., às 16h (sábado e domingo, às 15h10), 19h30 e 21h40. Cinemais Bougainville 3, dubl., às 15h50 e 21h30. Cinemais Bougainville 5, leg., às 18h30. Cinemais Portal Norte 1, dubl., às 15h30 e 21h30. Cinemais Portal Norte 2, dubl., às 18h30. Cinemais Portal Sul 1, dubl., às 18h30. Cinemais Portal Sul 2, dubl., às 15h30 e 21h30. Cinemark Flamboyant 4, dubl., às 14h10 e 19h20 (quarta, somente às 14h). Cinemark Flamboyant 7, leg., às 16h, 18h25 e 21h15 (sábado e domingo), extra às 13h15). Cinemark Passeio 1, dubl., às 18h50 e 21h15. Cinemark Passeio 5, dubl., às 15h20, 17h50 e 20h15 (sábado e domingo, às 14h35, 17h, 19h35 e 22h). Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 17h15 e 22h. Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 14h15, 16h30, 19h e 21h15. Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 14h30, 16h40 e 21h, e leg., às 18h50. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 19h e 21h05. Leena Klammer/Esther Albright está de volta para nos mostrar sua mente perversa e instável. Nesta prequela ao filme original de 2009, depois de orquestrar uma brilhante fuga de uma clínica psiquiátrica da Estônia, Esther viaja para os Estados Unidos se passando pela filha desaparecida de uma família rica que procura uma menina por quatro anos. Após ser acolhida pela nova família, luxo e uma psicóloga, “Esther” começa a mostrar suas reais intenções com o pai e a mãe “biológicos”. Esther começa a ser vigiada por um detetive, que fará tudo para mostrar à família que a menina não diz ser quem é de verdade, colocando em risco a nova identidade da órfã. No entanto, surge uma reviravolta inesperada que a coloca contra uma mãe que protegerá sua família da “criança” assassina a qualquer custo, mesmo que signifique sua própria morte e a de todos.

Maria, Ninguém

Sabe Quem Sou Eu

Brasil, 2022. Direção de Carlos Jardim. Documentário, 1h40. Livre. Cine Cultura, às 15h45. Em um depoimento inédito e exclusivo gravado no teatro do Hotel Copacabana Palace, a cantora Maria Bethânia, que completou 55 anos de carreira em 2020, fala sobre assuntos importantes na sua trajetória. O documentário conta com a participação da atriz Fernanda Montenegro, que narra cinco textos marcantes de autores como Ferreira Gullar e Caio Fernando Abreu, sobre Bethânia, ilustrados com imagens de fãs e de arquivo, além de registros raros de ensaios e shows da cantora.

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa - Versão Estendida

EUA, 2022. Direção de Jon Watts. Com Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch. Aventura de ficção científica, 2h37. 12 anos, dublado. Buriti 3, às 19h30. Cinemais Portal Norte 1, dubl., às 18h. Cinemais Portal Sul 2, às 18h. Cinemark Passeio 6, às 14h40. Uma versão mais longa do filme de 2021.

Casa de Antiguidade

Men - Faces do Medo

Reino Unido, 2022. Direção de Alex Garland. Com Jessie Buckley, Rory Kinnear, Paapa Essiedu. Terror, 1h40. 16 anos, legendado. Cine Cultura, às 19h30 (somente terça e quarta). Buscando refúgio e consolo após uma tragédia pessoal, Harper, traumatizada, decide fugir de Londres e ir sozinha para um retiro no meio de um belo campo inglês, se escondendo em uma mansão isolada do interior. Mas a cura, como a mudança, leva tempo. E, assombrada por memórias dolorosas e culpa insuportável, Harper anseia por redenção. No entanto, uma breve exploração das exuberantes paisagens locais revela acontecimentos estranhos, à medida que encontros desconfortáveis frustram os planos ambiciosos de Harper de se recuperar. Como resultado, a dor irremediável se transforma em uma sinistra corrente de mal-estar e, logo, o medo toma conta. Agora não há onde se esconder, algo ou alguém se encontra a espreita na floresta ao redor, e parece estar perseguindo-a. O que começa como apenas uma ansiedade inicial, se torna um pesadelo, habitado por suas memórias e medos mais sombrios.

Ingresso para o Paraíso

EUA, 2022. Direção de Ol Parker. Com George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever. Comédia, 1h44. 12 anos, legendado e dublado. Buriti 6, dubl., às 18h50. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 16h40. Cinemais Bougainville 1, leg., às 18h15. Cinemais Bougainville 3, dubl., às 18h (exceto quarta). Cinemark Flamboyant 6, leg., às 15h15, 17h40 e 20h15 (quarta, às 14h10, 16h50 e 19h40). Cinemark Passeio 7, dubl., às 14h05 (sábado e domingo, às 13h40), 16h30, 19h10 e 21h40 (quarta, às 14h05, 16h30 e 21h40). Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 17h e 19h45 (quarta, somente às 17h). Kinoplex Goiânia 2, leg., às 18h20 (quarta, às 15h50). Kinoplex Goiânia 6, leg., às 20h. Lily, uma jovem recém-formada na Universidade de Chicago que acompanha sua melhor amiga Wren Butler em uma viagem de formatura para Bali. Lily se apaixona abruptamente por um local balinês, e decide se casar de forma impulsiva. A decisão inesperada da jovem faz com que seus pais, um casal divorciado, decida viajar às pressas para a ilha, para tentar impedir que a filha cometa o mesmo erro que eles cometeram, quando se casaram 25 anos atrás. Entre sabotagens e planos nem tão bem-sucedidos, o ex-casal fará de tudo para parar o casamento precipitado da filha, e esse empenho pode acabar aproximando novamente os dois, sendo uma oportunidade de repensar, a partir do casamento da filha, o próprio relacionamento.

Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz

Brasil, 2022. Direção de Gustavo Fernández. Com Danton Mello, Juliana Paes, Marcos Caruso. Drama biográfico, lh50. 14 anos. Buriti 4, às 14h20. Kinoplex Goiânia 2, às 16h (exceto quarta). José Pedro de Freitas, mais conhecido por Zé Arigó, era um homem simples que morava junto com a sua esposa Arlete em Congonhas, Minas Gerais. Durante a década de 1950, uma época em que a religião espírita não era tão conhecida e respeitada no País, Arigó tornou-se um símbolo de esperança por meio de suas cirurgias e curas espirituais.

A Última Chamada

EUA, 2022. Direção de Erin Sanders, Madeleine Wade, Chester Rushing, Ciara Hanna. Terror, 1h37. 12 anos, legendado e dublado. Cinemark Passeio 1, dubl., às 16h30. Uma mulher idosa, suspeita de ser uma bruxa, vem a falecer. Um grupo de amigos que a atormentava é forçado a ligar para um telefone instalado em seu caixão. Para seu horror, alguém do outro lado atende e mostra como o inferno realmente se parece.

Não! Não Olhe!

EUA, 2022. Direção de Jordan Peele. Com Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun. Terror, 2h10. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 6, dubl., às 21h. Cinemais Bougainville 2, dubl., às 15h30. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 19h e 22h (terça, às 14h10 e 17h05). Cinemark Passeio 2, dubl., às 14h25. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 14h20. Uma cidade do interior da Califórnia começa a ter eventos bizarros e extraterrestres. Uma dupla de irmãos possui um rancho de cavalos e são vizinhos de um parque de diversões de uma série de televisão do personagem inspirada no velho oeste. Os dois então são testemunhas de eventos bizarros e discos voadores.

O Lendário Cão Guerreiro

EUA, 2022. Direção de Rob Minkoff e Mark Koetsier. Animação, 1h43. Livre, dublado. Buriti 6, às 14h15 (somente sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 2, às 16h15 (sábado; domingo, às 13h35 e 16h35). Multicine Cidade Jardim 1, às 16h30 (exceto sábado e domingo). O perverso vilão felino Ika Chu e seu capanga Ohga se preparam para pôr um plano terrível em prática que pode acabar com a cidade de Kakamucho. A tarefa de combater esse perigo é tomada por Hank, um cachorro que sonha em ser um grande samurai. Ele acaba convencendo Jimbo, um gato que outrora fora um grande guerreiro, a se tornar seu mentor, o que faz com que comece uma incrível amizade entre os dois.

Marte Um

Brasil, 2022. Direção de Gabriel Martins. Com Cícero Lucas, Carlos Francisco, Camilla Damião, Drama, 1h55. 16 anos. Cine Cultura, às 19h30 (exceto domingo, quando haverá Cine Almofada, terça e quarta). A família Martins vive tranquilamente nas margens de uma grande cidade brasileira após a decepcionante posse de um presidente de extrema-direita. Sendo uma família negra de classe média baixa, eles sentem a tensão de sua nova realidade. Tércia, a mãe, reinterpreta seu mundo depois que um encontro inesperado a deixa se perguntando se ela é amaldiçoada. Seu marido, Wellington, coloca todas as suas esperanças na carreira de seu filho, Deivinho, que, por pressão e querendo agradar o pai, segue as ambições dele, apesar de secretamente aspirar estudar astrofísica e colonizar Marte. Enquanto isso, a filha mais velha, Eunice, se apaixona por uma jovem de espírito livre e questiona se é hora de sair de casa.

Dragon Ball

Super: Super Hero

Japão, 2022. Direção de Tetsuro Kodama. Animação, 1h39. Livre. Cine Ritz 2, às 14h (domingo, extra às 11). Goku e Vegeta continuam seu treinamento sob Whis, agora acompanhado por Broly para ajudá-lo a controlar sua raiva. Enquanto isso, na Terra, o exército Red Ribbon é revivido e liderado pelo comandante Magenta e o oficial Carmine. Os dois recrutam o dr. Hedo para se vingar contra Piccolo e Gohan. Sob a orientação de Hedo, o exército cria dois novos androides, Gamma 1 e Gamma 2. Para atrair Gohan para uma armadilha, Magenta decide sequestrar sua filha Pan. Gohan descobre sobre o plano e lança um ataque em grande escala na base ao lado de Piccolo, que usou as Esferas do Dragão para obter uma nova forma apelidada de “Orange Piccolo”. Enquanto isso, o exército Red Ribbon está preparando outra arma para batalhar contra Gohan, o novo androide chamado Cell Max, que promete acabar com toda a família de Goku. Em uma batalha para salvar Pan, Gohan pode se transformar em uma forma ainda mais poderosa que o Ultimate.

O Telefone Preto,

EUA, 2022. Direção de Scott Derrickson. Com Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke. Terror, 1h43. 16 anos, legendado e dublado. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 22h15 (exceto quarta). Kinoplex Goiânia 2, leg., às 20h40 (quarta, às 18h10). Finney Shaw, um garoto de 13 anos, é sequestrado por um sádico serial killer em um porão à prova de som, onde os gritos do menino não podem ser ouvidos. Na parede do porão, Finney encontra um telefone antigo. Quando o aparelho toca, o garoto consegue ouvir a voz das vítimas anteriores do assassino, e elas tentam evitar que Finney sofra o mesmo destino. Enquanto isso, a melhor amiga de Finney tem sonhos que indicam o lugar onde ele pode estar e corre contra o tempo para resgatar o amigo antes que seja tarde demais.

Thor: Amor e Trovão

EUA, 2022. Direção de Taika Waititi. Com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale. Ficção científica, 1h59. Livre, dublado. Buriti 6, às 16h20. Cineflix Aparecida 4, às 19h e 21h30 (quarta, somente à 19h). O filme apresenta Thor em uma jornada diferente de tudo que ele já enfrentou – uma busca pela paz interior. Mas sua aposentadoria é interrompida por um assassino galático conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que busca a extinção dos deuses. Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda do Rei Valquíria, Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – inexplicavelmente carrega seu martelo mágico, Mjolnir, como a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam em uma alucinante aventura para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Minions 2: A Origem de Gru

EUA, 2022. Direção de Kyle Balda e Brad Ableson. Comédia de animação, 1h28. Livre, dublado. Buriti 3, às 17h30 (sábado e domingo, extra às 15h30). Cineflix Aparecida 4, às 14h40 (somente sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 2, às 14,20 (sábado, às 13h35; domingo, às 16h30). Cinemark Passeio 1, às 14h15. Cinépolis Cerrado 4, às 15h. Kinoplex Goiânia 6, às 15h (somente sábado e domingo). Multicine Cidade Jardim 2, às 15h45. Continuação das aventuras dos Minions, e dessa vez, eles ajudam um Gru ainda criança, descobrindo como ser vilão. Na década de 1970, Gru está crescendo no subúrbio. Fã de um grupo de supervilões conhecido como Vicious 6, Gru traça um plano para se tornar malvado o suficiente para se juntar a eles. Felizmente, ele recebe apoio de seus leais seguidores, os Minions. Juntos, eles exercem suas habilidades enquanto constroem seu primeiro covil, experimentam suas primeiras armas e realizam as primeiras missões. Quando os Vicious 6 expulsam seu líder - o lendário lutador Wild Knuckles -, Gru participa de uma entrevista para se tornar seu mais novo membro. A entrevista não vai bem, e só piora depois que Gru os supera e de repente, o garoto se vê como inimigo mortal do grupo do mal. Gru se voltará para uma fonte improvável de orientação, o próprio Wild Knuckles, e descobrirá que até os supervilões precisam de uma ajudinha de seus amigos.

Top Gun: Maverick

EUA, 2022. Direção de Joseph Kosinski. Com Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly. Ação, 2h11. 12 anos, legendado. Kinoplex Goiânia 2, às 13h20 (somente sábado e domingo). A história de Pete Maverick Mitchell, um piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto, nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor. A explicação para esse declínio é simples: ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre, que não hesita em romper os limites e desafiar a morte. Nessa nova aventura, Maverick precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas.