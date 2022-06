PRÉ-ESTREIA

Thor: Amor e Trovão

EUA, 2022. Direção de Taika Waititi. Com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale. Ficção científica, 1h59. Livre, legendado e dublado. Buriti 1, 3D, dubl., às 20h30 (somente quarta). Buriti 3, dubl., às 19h, e leg., às 21h30 (somente quarta). Buriti 4, dubl., às 19h30 e 22h (somente quarta). Buriti 6, dubl., às 20h e 22h30 (somente quarta). Cineflix Aparecida 1, dubl., às 19h15, 21h45 e 22h (somente quarta). Cineflix Aparecida 3, leg., às 21h50 (somente quarta). Cineflix Aparecida 5, dubl., às 17h e 19h30 (somente quarta). Cinemark Flamboyant 1, 3D, leg., às 19h30 e 22h15 (somente quarta). Cinemark Flamboyant 2, leg., às 23h (somente quarta). Cinemark Flamboyant 3, dubl., às 19h45 e 22h30 (somente quarta). Cinemark Flamboyant 4, 3D, leg., às 21h (somente quarta). Cinemark Flamboyant 5, leg., às 22h45, e 3D, leg., às 20h (somente quarta). Cinemark Flamboyant 6, leg., às 19h15 e 22h (somente quarta). Cinemark Flamboyant 7, leg., às 20h30 e 23h15 (somente quarta). Cinemark Flamboyant 8, 3D, leg., às 19h e 21h45 (somente quarta). Cinemark Passeio 1, dubl., às 20h e 22h45 (somente quarta). Cinemark Passeio 2, dubl., às 20h30 e 23h15 (somente quarta). Cinemark Passeio 3, 3D, dubl., às 19h e 21h45 (somente quarta). Cinemark Passeio 4, 3D, dubl., às 19h30, e 3D, leg., às 22h15 (somente quarta). Cinemark Passeio 5, 3D, leg., às 21h e 23h45 (somente quarta). Cinemark Passeio 6, dubl., às 19h45 e 22h30 (somente quarta). Cinemark Passeio 7, 3D, leg., às 21h20 (somente quarta). Cinépolis Cerrado 1, 3D, dubl., às 19h e 21h45 (somente quarta). Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 19h15 e 22h (somente quarta). Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 19h30 e 22h15 (somente quarta). Cinépolis Cerrado 4, leg., às 19h45 e 22h30 (somente quarta). Cinépolis Cerrado 6, 3D, leg., às 20h e 22h45 (somente quarta). Cinépolis Cerrado 7, 3D, dubl., às 20h15 e 23h (somente quarta). Kinoplex Goiânia 1, 3D, leg., às 19h20 e 21h50 (somente quarta). Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 19h40 e 22h10 (somente quarta). Kinoplex Goiânia 3, 3D, dubl., às 19h10 e 21h40 (somente quarta). Kinoplex Goiânia 4, leg., às 19h e 21h30 (somente quarta). Kinoplex Goiânia 5, leg., às 19h30 e 22h (somente quarta). Multicine Cidade Jardim 2, 3D, dubl., às 19h10 (somente quarta). Multicine Cidade Jardim 2, 3D, leg., às 21h40 (somente quarta). Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl, às 21h50 (somente quarta). O filme apresenta Thor em uma jornada diferente de tudo que ele já enfrentou – uma busca pela paz interior. Mas sua aposentadoria é interrompida por um assassino galático conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que busca a extinção dos deuses. Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda do Rei Valquíria, Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – inexplicavelmente carrega seu martelo mágico, Mjolnir, como a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam em uma alucinante aventura para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

ESTREIA

Minnion 2: A Origem de Gru

EUA, 2022. Direção de Kyle Balda e Brad Ableson. Comédia de animação, 1h28. Livre, dublado. Buriti 1, às 15h30 e 19h30 (sábado e domingo, extra às 13h30; quarta, somente às 15h30), e 3D, às 17h30. Buriti 2, às 14h, 16h, 18h e 20h. Buriti 5, às 15h, 17h, 19h e 21h (sábado e domingo, extra às 13h). Cine Ritz 1, às 14h (domingo, extra às 11h), e 3D, às 16h, 18h e 20h. Cineflix Aparecida 1, às 15h, 17h e 19h (quarta, somente às 15h e 17h). Cineflix Aparecida 2, às 16h30, 18h30 e 20h30 (sábado e domingo, extra às 14h30). Cineflix Aparecida 5, às 18h e 20h, e 3D, às 16h (sábado e domingo, extra às 16h; exceto quarta). Cinemark Flamboyant 1, às 13h, 15h10 e 17h20 e 19h30 (quart, às 12h40, 14h50 e 7h). Cinemark Flamboyant 3, às 17h30 (somente quarta). Cinemark Flamboyant 4, às 12h20 (exceto quinta; quart, às 11h, 13h10 e 18h50). Cinemark Flamboyant 5, 3D, às 13h40, 15h50, 18h e 20h10 (sábado, domingo, segunda e terça, às 12h, 14h10, 16h20, 18h30 e 20h40; quarta, às 13h30, 15h40 e 17h50). Cinemark Flamboyant 6, às 13h20 e 15h30 (sábado, extra às 11h10; quarta, às 11h30, 13h50 e 16h30). Cinemark Flamboyant 7, às 11h50 (exceto quinta e sexta), 14h, 16h10, 18h20 e 20h30 (quarta, às 11h50, 14h, 16h10 e 18h20). Cinemark Flamboyant 8, às 12h40 (exceto quinta e sexta), 14h50, 17h e 19h10 (quarta, às 12h10, 14h20 e 16h50). Cinemark Passeio 1, às 12h20 (somente sábado e domingo), 14h30, 16h40 e 18h50 (quarta, às 11h20, 13h30, 15h40 e 17h50). Cinemark Passeio 2, às 13h30, 15h40, 17h50 e 20h (quarta, às 11h50, 14h, 16h10 e 18h20). Cinemark Passeio 3, 3D, às 11h50 (exceto quinta e sexta), 14h, 16h10, 18h20 e 20h30 (quarta, às 12h20, 14h30 e 16h40). Cinemark Passeio 4, às 13h, 15h10, 17h20 e 19h30 (quarta, às 13h, 15h10 e 17h20). Cinemark Passeio 7, às 12h40 (exceto quinta e sexta), 14h50, 17h, 19h10 e 21h20 (quarta, às 12h40, 14h50, 17h e 19h10). Cinépolis Cerrado 1, às 13h, 15h15, 17h30, 19h45 e 22h (quarta, somente às 13h e 15h15). Cinépolis Cerrado 2, às 14h, 16h15, 18h30 e 20h45 (quarta, somente às 14h e 16h15). Cinépolis Cerrado 3, às 14h15 e 16h30 (sábado e domingo, extra às 12h). Cinépolis Cerrado 5, 3D, 12h30, 14h45, 17h, 19h15 e 21h30. Cinépolis Cerrado 6, 3D, às 18h e 20h15 (exceto quarta). Cinépolis Cerrado 7, às 13h15 e 19h (quarta, somente às 13h15). Kinoplex Goiânia 1, 3D, às 15h10, 17h10 e 19h10 (sábado e domingo, extra às 13h10, quarta, somente às 17h20). Kinoplex Goiânia 4, às 14h, 16h, 18h e 20h (quarta, às 14h30 e 16h30). Kinoplex Goiânia 5, às 14h40, 16h40 e 18h40 (quarta, extra às 20h40). Multicine Cidade Jardim 2, às 14h20. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, às 15h, 17h, 19h e 20h55 (quarta, às 15h, 17h e 9h). Continuação das aventuras dos Minions, e dessa vez, eles ajudam um Gru ainda criança, descobrindo como ser vilão. Na década de 1970, Gru está crescendo no subúrbio. Fã de um grupo de supervilões conhecido como Vicious 6, Gru traça um plano para se tornar malvado o suficiente para se juntar a eles. Felizmente, ele recebe apoio de seus leais seguidores, os Minions. Juntos, eles exercem suas habilidades enquanto constroem seu primeiro covil, experimentam suas primeiras armas e realizam as primeiras missões. Quando os Vicious 6 expulsam seu líder - o lendário lutador Wild Knuckles -, Gru participa de uma entrevista para se tornar seu mais novo membro. A entrevista não vai bem, e só piora depois que Gru os supera e de repente, o garoto se vê como inimigo mortal do grupo do mal. Gru se voltará para uma fonte improvável de orientação, o próprio Wild Knuckles, e descobrirá que até os supervilões precisam de uma ajudinha de seus amigos.

EM CARTAZ

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

EUA, 2022. Direção de Daniel Scheinert e Daniel Kwan. Com Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis. Ficção científica, 2h19. 14 anos, legendado. Cinemark Flamboyant 4, às 21h (quarta, somente às 15h45). Kinoplex Goiânia 1, às 21h10 (quarta, às 14h10). Uma imigrante chinesa parte rumo a uma aventura onde, sozinha, precisará salvar o mundo, explorando outros universos e outras vidas que poderia ter vivido. Contudo, as coisas se complicam quando ela fica presa nessa infinidade de possibilidades sem conseguir retornar para casa.

Veja por Mim

Canadá, 2022. Direção de Randall Okita. Com Natalie Brown, Laura Vandervoort, Jessica Parker Kennedy. Terror, 1h37. 14 anos, dublado. Cinemark Passeio 2, às 22h10 (sábado, domingo, segunda e terça, às 22h20; exceto quarta). Cinemark Passeio 5, às 12h30. Cinépolis Cerrado 4, às 22h20 (exceto quarta). Quando a ex-esquiadora cega Sophie fica em uma mansão isolada, três ladrões invadem o cofre escondido. A única defesa de Sophie é a veterana do exército Kelly. Kelly ajuda Sophie a se defender dos invasores para sobreviver.

Lightyear

EUA, 2022. Direção de Angus MacLane. Animação de ficção científica, 1h49. Livre, legendado e dublado. Buriti 4, às 14h40, 16h50 e 19h (quarta, somente 14h40 e 16h50). Cine Ritz 2, às 14h30. Cineflix Aparecida 3, às 16h35 e 18h50 (sábado e domingo, extra às 14h20). Cinemark Flamboyant 3, às 13h, 15h30 e 18h10 (quarta, somente às 15h). Cinemark Passeio 2, às 11h (exceto quinta, sexta e quarta). Cinemark Passeio 6, às 13h5 e 15h30 (quarta, às 11h10 e 13h50). Cinépolis Cerrado 4, às 14h30, 17h15 e 20h (quarta, somente às 14h30). Kinoplex Goiânia 2, às 16h10 (sábado e domingo, extra às 13h50; esceto quarta). Kinoplex Goiânia 6, às 18h10 (exceto quarta). Multicine Cidade Jardim 1, às 14h30, 16h40 e 18h50. A história de origem definitiva de Buzz Lightyear, o herói que inspirou o brinquedo em Toy Story (1995). O filme segue o lendário Patrulheiro Espacial depois que em um teste de voo da nave espacial faz com que ele vá para um planeta hostil e fique abandonado a 4,2 milhões de anos-luz da Terra ao lado de seu comandante e sua tripulação. Enquanto Buzz tenta encontrar um caminho de volta para casa através do espaço e do tempo, ele descobre que já se passaram muitos anos desde seu teste de voo e que há os descendentes de seus amigos, um grupo de recrutas ambiciosos, e seu charmoso gato companheiro robô, Sox. Para complicar as coisas e ameaçar a missão está a chegada de Zurg, uma presença alienígena imponente com um exército de robôs implacáveis e uma agenda misteriosa.

Jurassic World: Domínio

EUA, 2022. Direção de Colin Trevorrow. Com Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum. Aventura e ficção científica, 2h26. 12 anos, legendado e dublado. Buriti 4, dubl., às 21h10 (exceto quarta). Buriti 6, dubl., às 17h10 e 20h (sábado e domingo, extra às 14h20; quarta, somente às 17h10)). Buriti 4, dubl., às 14h40, 16h50 e 19h (quarta, somente 14h40 e 16h50). Cine Ritz 2, dubl., às 16h30 (domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 1, dubl., às 21h (exceto qurta). Cineflix Aparecida 4, dubl., às 15h30, 18h30 e 21h30. Cinemark Flamboyant 1, leg., às 21h40 (exceto quarta). Cinemark Flamboyant 3, leg., às 20h50 (quarta, somente às 11h40). Cinemark Flamboyant 4, dubl., às 14h40 e 17h50 (exceto quarta). Cinemark Passeio 4, dubl., às 21h40 (exceto quarta). Cinemark Passeio 5, dubl., às 12h50 (exceto quinta, sexta e quarta). Cinemark Passeio 6, dubl., às 18h e 21h10 (quarta, às 16h30). Cinépolis Cerrado 7, 3D, dubl., às 15h30 e 21h15 (quarta, somente às 15h30). Kinoplex Goiânia 5, leg., às 20h50 (quarta, às 16h10). Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 15h e 20h30 (exceto quarta). Multicine Cidade Jardim 2, 3D, dubl., às 6h20 e 20h (quarta, somente, às 16h20). Sequência direta do longa de 2018 - Jurassic World: Reino Ameaçado -, quatro anos após a destruição da Ilha Nublar, os dinossauros agora vivem - e caçam - ao lado de humanos em todo o mundo. Contudo, nem todos os répteis consegue viver em harmonia com a espécie humana, trazendo problemas graves. Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história em uma nova era. Os ex-funcionários do parque dos dinossauros Claire (Bryce Dallas Howard) e Owen (Chris Pratt) se envolvem nessa problemática e buscam uma solução, contando com a ajuda dos cientistas experientes em dinossauros, que retornam dos filmes antecessores. Capítulo final da trilogia iniciada por Jurassic World - O Mundo dos Dinossauros.

Top Gun: Maverick

EUA, 2022. Direção de Joseph Kosinski. Com Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly. Ação, 2h11. 12 anos, legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 16h10, 18h50 e 21h30 (qurta, somente às 16h10). Cine Ritz 2, dubl., às 19h30. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 21h05 (exceto qurta). Cineflix Aparecida 5, dubl., às 22h. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 13h50, 16h45 e 19h50 (sábado, domingo, segunda e terça, às 12h, 15h, 18h e 21h; quarta, às 14h10, 17h10 e 20h05). Cinemark Flamboyant 6, leg., às 17h40 e 21h10 (exceto quarta). Cinemark Flamboyant 8, leg., às 21h20 (exceto quarta). Cinemark Passeio 1, dubl., às 21h (exceto quarta). Cinemark Passeio 5, dubl., às 14h40, 17h40 e 21h50 (sábado, domingo, segunda e terça, às 16h, 19h e 22h; quarta, às 15h e 18h). Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 18h45 e 21h45 (exceto quarta). Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 18h30 e 21h20 (quarta, às 14h20 e 17h). Kinoplex Goiânia 3, leg., às 15h10, 17h50 e 20h40 (quarta, somente às 15h20). Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 21h15. A história de Pete Maverick Mitchell, um piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto, nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor. A explicação para esse declínio é simples: ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre, que não hesita em romper os limites e desafiar a morte. Nessa nova aventura, Maverick precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas.

Dr. Estranho no Multiverso da Loucura

EUA, 2022. Direção de Sam Raimi. Com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams. Aventura, 2h06. 14 anos, dublado. Buriti 1, às 21h30 (exceto quarta). Strange (Benedict Cumberbatch) e seu parceiro Wong continuam suas pesquisas sobre a Joia do Tempo. Mas um velho amigo que virou inimigo coloca um ponto final nos seus planos e faz com que Strange desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa ameaça. O longa se conecta com a série do Disney+ WandaVision e tem relação também com Loki. O longa pertence a fase 4 do MCU, onde a realidade do universo pode entrar em colapso por causa do mesmo feitiço que trouxe os vilões do Teioso para o mundo dos Vingadores e o Mago Supremo precisará contar com a ajuda de Wanda, que vive isolada desde os eventos de WandaVision.

Festival Varilux de Cinema Francês

Até dia 6 de julho, no Cine Cultura. Centro Cultura Marietta Telles, Praça Cívica, Centro. Ingressos: R$ 10 (inteira e R$ 5 (meia-entrada).

Quinta-feira (30)

14 horas: Golias (Goliath) – Suíça, 2022. Direção de Frédéric Tellier. Com Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot. Suspense, 2h02. 14 anos, legendado. France, professora de esportes durante o dia, trabalhadora à noite, é uma ativista contra o uso de pesticidas. Patrick, um obscuro e solitário advogado parisiense, é especialista em direito ambiental. Mathias, lobista brilhante e apressado, defende os interesses de um gigante agroquímico. Seguindo o ato radical de uma pessoa anônima, esses três destinos, que nunca deveriam ter se cruzado, se acotovelam, colidem e se inflamam.

16h25: O Próximo Passo (En Corps) – França, 2022. Direção de Cédric Klapisch. Com Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès. Drama, 1h57. 14 anos, legendado. Elise, uma jovem e promissora bailarina clássica, se machuca em uma apresentação após flagrar a traição do namorado. Apesar dos especialistas dizerem que ela não conseguirá mais dançar, Elise vai lutar para se recuperar, buscando novos rumos no mundo da dança contemporânea.

20h25: Esperando Bojangles (En Attendant Bojangles) – França e Bélgica, 2022. Direção de Régis Roinsard. Com Romain Duris, Virginie Efira, Grégory Gadebois. Comédia dramática, 2h05. 14 anos, legendado. Camille e Georges dançam todas as noites ao som de sua música favorita, Mr. Bojangles. Em sua casa, só há espaço para diversão, fantasia e amigos. Até que um dia Camille, uma mulher hipnotizante e imprevisível, desce mais fundo em sua própria mente, e Georges e seu filho Gary precisam mantê-la segura.

18h45: O Mundo de Ontem (Le Monde d’Hier) – França, 2022. Direção de Diastème. Com Léa Drucker, Denis Podalydès, Alban Lenoir. Drama, 1h29. 14 anos, legendado. Elisabeth de Raincy, presidente da República, optou por se aposentar da vida política. Três dias antes do primeiro turno das eleições presidenciais, ela fica sabendo por seu secretário-geral, Franck L’Herbier, que um escândalo do exterior atrapalhará seu sucessor designado e dará a vitória ao candidato de extrema-direita. Eles têm três dias para mudar o curso da história.

20h40: Os Jovens Amantes (Les jeunes amants) – França, 2020. Direção de Carine Tardieu. Com Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France. Drama, 1h54. 14 anos, legendado. Dois amantes se reencontram no corredor de um hospital, 15 anos após o primeiro contato. Shauna tem 71 anos, enquanto Pierre tem 45. Opostos, mas hipnotizados um pelo outro, eles se reconectam, enquanto Shauna, que já é mãe, avó e viúva, quer reafirmar que ainda é uma mulher e que a diferença de idade entre eles não importa.

Sexta-feira (1º/7)

14 horas: Peter Von Kant – França, 2022. Direção de François Ozon. Com Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia. Comédia dramática, 1h26. 16 anos, legendado. Peter von Kant é um diretor de cinema de sucesso e mora com seu assistente Karl, a quem gosta de maltratar e humilhar. Sidonie, uma grande atriz que foi sua musa por muitos anos, o apresenta a Amir, um belo e modesto jovem. Peter se apaixona por Amir e se oferece para dividir seu apartamento com ele e ajudá-lo a entrar na indústria cinematográfica. O plano funciona, mas, assim que ganha fama, Amir termina com Peter, deixando-o sozinho para enfrentar seus demônios.

15h50: Os Jovens Amantes (Les jeunes amants) – França, 2020. Direção de Carine Tardieu. Com Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France. Drama, 1h54. 14 anos, legendado. Dois amantes se reencontram no corredor de um hospital, 15 anos após o primeiro contato. Shauna tem 71 anos, enquanto Pierre tem 45. Opostos, mas hipnotizados um pelo outro, eles se reconectam, enquanto Shauna, que já é mãe, avó e viúva, quer reafirmar que ainda é uma mulher e que a diferença de idade entre eles não importa.

18h10: O Acontecimento (L’Événement) – França, 2022. Direção de Audrey Diwan. Com Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami. Drama, 1h40. 16 anos, legendado. Adaptação do romance de Annie Ernaux, e se passa numa França de 1963, ainda quando o aborto era ilegal no país. Anne é uma estudante com um futuro promissor, e, quando descobre que está grávida, ela imediatamente insiste na interrupção, mas seu médico avisa sobre as leis implacáveis ??contra procurar ou ajudar abortos, e suas tentativas de chegar a seus amigos mais próximos são rejeitadas. À medida que as semanas passam, sem apoio ou acesso, uma Anne cada vez mais desesperada persiste inabalavelmente em buscar qualquer meio possível de interromper a gravidez na esperança de recuperar seu futuro. O longa detalha direta e graficamente não apenas os perigos e indignidades da busca angustiante de Anne, mas também como a indiferença ao redor aumenta sua situação, imergindo-nos na certeza de sua personagem de que o fracasso em interromper esta gravidez certamente seria o fim de sua vida também.

20h15: Um Herói (Un Héros) – Irã e França, 2021. Direção de Asghar Farhadi. Com Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaee. Drama, 2h08. 12 anos, legendado. Rahim é um calígrafo que está na prisão por conta de uma dívida que não conseguiu pagar. Enquanto Rahim ganha um benefício e pode ficar dois dias fora da prisão, ele tenta convencer o seu credor a retirar a queixa, oferecendo o pagamento de parte do valor devido. Mas as coisas não se desenvolvem de acordo com o plano, e tudo fica fora de controle. Sua namorada, Farkhondeh, apresenta a ele então uma oportunidade que pode tirá-lo de trás das grades. Quando consegue sair, Rahim é encurralado por sua família, incluindo seu filho de um casamento passado, seus admiradores, seus devedores, e até com quem dividia a cela. Numa jogada entre vida ou morte, os dias de liberdade do protagonista parecem estar contados, e ele se vê sem saída nem escapatória, percebendo da maneira mais extrema, que nenhuma ação, seja boa ou má, consegue ficar impune.

Sábado (2/7)

14 horas: Um Pequeno Grande Plano (La Croisade) – França, 2021. Direção de Louis Garrel. Com Lionel Dray, Laetitia Casta, Joseph Engel. Comédia, 1h06. Livre, legendado. Abel e Marianne descobrem que seu filho de 13 anos, Joseph, está vendendo seus bens mais valiosos para financiar um projeto ecológico na África. Eles rapidamente entendem que Joseph não é o único, existem centenas de crianças ao redor do mundo em uma missão para salvar o planeta.

15 horas: As Aventuras de Molière (Molière) – França, 2008. Direção de Laurent Tirard e Ariane Mnouchkine. Com Alban Casterman, Romain Duris, Fabrice Luchini. Frama, 2h. 14 anos, legendado. Em 1644, Molière tem apenas 22 anos. Cheio de dívidas e perseguido por oficiais de justiça, ele insiste em encenar tragédias nas quais é inegavelmente ruim. E então um dia, depois de ser preso por credores impacientes, ele desaparece.

15h30: Querida Léa (Chère Léa) – França, 2021. Direção de Jérôme Bonnell. Com Grégory Montel, Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier. Comédia dramática, 1h30. 14 anos, legendado. Depois de uma noite de bebedeira, Jonas decide visitar sua ex-namorada Léa, por quem ainda é apaixonado. Contudo, ele é rejeitado. Atormentado, Jonas vai ao café do outro lado da rua para escrever-lhe uma última carta de amor, perturbando assim o seu dia de trabalho e despertando a curiosidade do dono do café.

17h25: Golias (Goliath) – Suíça, 2022. Direção de Frédéric Tellier. Com Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot. Suspense, 2h02. 14 anos, legendado. France, professora de esportes durante o dia, trabalhadora à noite, é uma ativista contra o uso de pesticidas. Patrick, um obscuro e solitário advogado parisiense, é especialista em direito ambiental. Mathias, lobista brilhante e apressado, defende os interesses de um gigante agroquímico. Seguindo o ato radical de uma pessoa anônima, esses três destinos, que nunca deveriam ter se cruzado, se acotovelam, colidem e se inflamam.

19h50: O Próximo Passo (En Corps) – França, 2022. Direção de Cédric Klapisch. Com Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès. Drama, 1h57. 14 anos, legendado. Elise, uma jovem e promissora bailarina clássica, se machuca em uma apresentação após flagrar a traição do namorado. Apesar dos especialistas dizerem que ela não conseguirá mais dançar, Elise vai lutar para se recuperar, buscando novos rumos no mundo da dança contemporânea.

Domingo (3/7)

14 horas: King - Meu Melhor Amigo (King) – França, 2020. Direção de David Moreau. Com Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac’h. Aventura, 1h45. Livre, legendado. King, um filhote de leão traficado, foge do aeroporto e encontra abrigo na casa de Inès e Alex, de 12 e 15 anos. Os irmãos bolam um plano maluco: levar King de volta para casa, na África.

16h10: O Destino de Haffmann (Adieu Monsieur Haffmann) – França, 2022. Direção de Fred Cavayé. Com Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau. Drama histórico, 1h56. 14 anos, legendado. Paris, 1941. François Mercier é um homem comum que sonha em começar uma família com a mulher que ama, Blanche. Ele trabalha para um talentoso joalheiro, o sr. Haffmann. Mas, frente à ocupação alemã, os dois homens não terão outra escolha senão concluir um acordo cujas consequências perturbarão seus destinos.

18h30: Esperando Bojangles (En Attendant Bojangles) – França e Bélgica, 2022. Direção de Régis Roinsard. Com Romain Duris, Virginie Efira, Grégory Gadebois. Comédia dramática, 2h05. 14 anos, legendado. Camille e Georges dançam todas as noites ao som de sua música favorita, Mr. Bojangles. Em sua casa, só há espaço para diversão, fantasia e amigos. Até que um dia Camille, uma mulher hipnotizante e imprevisível, desce mais fundo em sua própria mente, e Georges e seu filho Gary precisam mantê-la segura.

21 horas: Peter Von Kant – França, 2022. Direção de François Ozon. Com Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia. Comédia dramática, 1h26. 16 anos, legendado. Peter von Kant é um diretor de cinema de sucesso e mora com seu assistente Karl, a quem gosta de maltratar e humilhar. Sidonie, uma grande atriz que foi sua musa por muitos anos, o apresenta a Amir, um belo e modesto jovem. Peter se apaixona por Amir e se oferece para dividir seu apartamento com ele e ajudá-lo a entrar na indústria cinematográfica. O plano funciona, mas, assim que ganha fama, Amir termina com Peter, deixando-o sozinho para enfrentar seus demônios.