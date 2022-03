Magazine Confira a programação de cinema em Goiânia e Aparecida de 31 de março a 6 de abril Ambulância - Um Dia de Crime, Êpa! Cadê Noé? 2 e Me Tira da Mira estão entre as estreias da semana

Pré-estreia Morbius EUA, 2022. Direção de Daniel Espinosa. Com Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona. Aventura, 1h48. 14 anos, legendado. Cinemark Flamboyant 1, à 0h01 (somente quarta). Cinemark Passeio 4, à 0h01 (somente quarta). Baseado no personagem de mesmo nome da Marvel Comics, Michael Morbius sempre sofreu com uma condição rara em seu sangue que o faz andar...