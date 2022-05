PRÉ-ESTREIAS

Meu AmigãoZão, o Filme

Brasil, 2022. Direção de Andrés Lieban. Animação, 1h17. Livre. Cinépolis Cerrado 4, às 12h30 (somente sábado e domingo). Yuri, Lili e Matt se preparam pra um dia especial e muito aguardado. Mas os sonhos da turma vão por água abaixo quando descobrem que os pais mudaram os planos e agora vão juntos para uma mesma colônia de férias, com várias crianças que eles nunca viram. Juntos, eles vão para o mesmo ônibus e, quando estão prestes a embarcar na excursão, os AmigãoZões entram em ação e saem correndo com seus pequenos amigos para dentro do parque. Eles escapam para um lugar fantástico. Mas ali vive Duvi Dudum, uma criatura suspeita que quer ter todos os AmigãoZões só pra ele e acaba distraindo as crianças e levando Golias, Nessa e Bongo para uma ilha distante onde ele esconde muitos outros AmigãoZões. Yuri, Lili e Matt precisam unir as forças e ir em uma jornada cheia de aventura e mistério para salvar seus AmigãoZões. Nessa viagem eles fazem muitos amigos novos que os ajudam a libertar todos os AmigãoZões da ilha do Dudum.



ESTREIAS

Dr. Estranho no Multiverso da Loucura

EUA, 2022. Direção de Sam Raimi. Com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams. Aventura, 2h06. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 16h e 21h20, e 3D, leg., às 18h40. Buriti 2, dubl., às 14h40, 17h20 e 20h. Buriti 3, dubl., às 19h, e leg., às 21h40. Buriti 4, dubl., às 14h10, 16h50 e 19h30. Buriti 5, dubl., às 15h20, 18h e 20h40 (sábado e domingo, extra às 12h40). Cine Ritz 1, 3D, dubl., às 18h20; dubl., às 16h e 18h20, e #d, leg., às 20h40 (domingo, extra às 11h). Cine Ritz 2, dubl., às 16h40, 19h e 21h20 (domingo, extra às 11h20). Cineflix Aparecida 1, dubl., às 15h30, 18h40 e 21h20. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 19h05 e 21h45. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 14h (somente sábado e domingo). Cineflix Aparecida 4, leg., às 19h20 e 22h. Cineflix Aparecida 5, 3d, dubl., às 19h, e dubl., às 16h10 e 21h50. Cinemark Flamboyant 1, 3D, leg., às 13h10, 16h, 18h50 e 21h40. Cinemark Flamboyant 4, 3D, dubl., às 14h20, 17h10, 20h e 22h50 (domingo, segunda, terça e quarta, às 14h20 e 17h10). Cinemark Flamboyant 5, 3D, leg., às 14h50, 17h40, 20h30 e 23h20 (domingo, segund, terça e quarta, às 14h50, 17h40 e 20h30). Cinemark Flamboyant 6, leg., às 21h20. Cinemark Flamboyant 7, leg., às 13h40, 16h30, 19h20 e 22h10. Cinemark Flamboyant 8, 3D, leg., às 12h30, 15h20, 18h10 e 21h. Cinemark Passeio 1, dubl., às 13h40, 16h30, 19h20 e 22h10. Cinemark Passeio 3, 3D, dubl., às 12h40, 15h30, 18h20 e 21h10 (sexta, domingo e terça, às 12h40, 15h30 e 18h20), e 3D, leg., às 21h10 (sexta, domningo e terça). Cinemark Passeio 4, 3D, dubl., às 13h10, 16h, 18h50 e 21h40. Cinemark Passeio 6, 3D, dubl., às 12h10, 15h, 17h50, 20h40 e 23h30. Cinemark Passeio 7, dubl., às 17h10, e leg., às 20h e 22h50. Cinépolis Cerrado 1, 3D,dubl., às 13h15, 16h, 18h45 e 21h30. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 15h30 e 21h (sábado e domingo, extra às 12h45), e leg., às 18h15. Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 14h20, 17h, 19h45 e 22h30. Cinépolis Cerrado 5, 3D, dubl., às 13h45, 16h30 e 19h15, e 3D, leg., às 22h. Cinépolis Cerrado 6, 3D, dubl., às 15h, 17h45 e 20h30 (sábado e domingo, extra às 12h15). Kinoplex Goiânia 1, 3D, dubl, às 15h15, e 3D, leg., às 18h e 20h45 (quinta, sexta e sábado, extra às 23h20). Kinoplex Goiânia 2, leg., às 16h30 (exceto sábado e domingo), 19h10 e 21h50. Kinoplex Goiânia 3, 3D, dubl., às 17h30 e 20h15 (quinta, sexta e sábado, extra às 22h50), e 3D, leg., às 14h45. Kinoplex Goiânia 4, leg., às 13h15, 16h, 18h45 e 21h30. Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 13h, 15h45, 18h30 e 21h15 (quinta, sexta, sábado e domingo, extra às 23h50). Kinoplex Goiânia 6, leg., às 21h (quinta, sexta, sábado e domingo, extra às 23h35). Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 14h20, 17h e 19h45. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 15h30, 18h30 e 21h05. Após derrotar Dormammu e enfrentar Thanos nos eventos de Vingadores: Ultimato, o Mago Supremo Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) e seu parceiro Wong (Benedict Wong) continuam suas pesquisas sobre a Joia do Tempo. Mas um velho amigo que virou inimigo coloca um ponto final nos seus planos e faz com que Strange desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa ameaça. O longa se conecta com a série do Disney+ WandaVision e tem relação também com Loki. O longa pertence a fase 4 do MCU, onde a realidade do universo pode entrar em colapso por causa do mesmo feitiço que trouxe os vilões do Teioso para o mundo dos Vingadores e o Mago Supremo precisará contar com a ajuda de Wanda (Elizabeth Olsen), que vive isolada desde os eventos de WandaVision.



EM CARTAZ



Jujutsu Kaisen 0: O Filme

Japão, 2022 No cinema. Direção de Sunghoo Park. Animação, 1h45, 14 anos, legendado e dublado. Buriti 6, dubl., às 14h30. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 16h35. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 14h (somente sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 2, leg., às 12h40, 15h30 e 20h45. Cinemark Passeio 2, dubl., às 13h10 e 18h20. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 14h30 e 19h. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 18h40. Yuuta Okkotsu está assombrada. Desde que sua amiga de infância Rika morreu em um acidente de trânsito, seu fantasma ficou preso com ele. Mas seu espírito não aparece como a doce menina que Yuuta conheceu. Em vez disso, ela se manifesta como uma entidade monstruosa e poderosa que o protege ferozmente. Incapaz de controlar o comportamento violento de Rika, Yuuta é incapaz de impedir o derramamento de sangue que se segue a sua vingança brutal. Como resultado, quando apreendido por feiticeiros Jujutsus - os guardiões secretos do mundo, treinados para combater forças como Rika -, Yuuta deseja ficar completamente isolado para que ninguém mais possa se machucar. No entanto, seu apreensor, o mestre feiticeiro Satoru Gojou, tem planos diferentes para ele: ele entrará na escola de ensino médio Jujutsu e aprenderá a controlar Rika para ajudar as pessoas. Agora no primeiro ano da escola, Yuuta começa a aprender as artes do Jujutsu e a combater seres malignos. Ao lado de seus novos colegas de classe Maki Zenin, um especialista em armas de Jujutsu; Toge Inumaki, um feiticeiro que usa suas palavras como armas; e Panda, um urso panda aparentemente ambulante e falante, Yuuta começa a encontrar seu lugar no mundo e, pela primeira vez, a se sentir confortável com suas habilidades. No entanto, conforme seu treinamento progride, Yuuta aprende que os perigos do mundo do Jujutsu vão muito além dos espíritos malignos.



Downton Abbey 2: Uma Nova Era

Reino Unido, 2022. Direção de Simon Curtis. Com Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern. Drama histórico, 2h06. 12 anos, legendado. Cinemark Flamboyant 3, às 13h (somente terça). Depois de hospedar a família real e ir ao baile real, a nobre família Crawley se mete em um mistério. Um dia, a Condessa Viúva chama seu filho e sua neta mais velha para contar um segredo que não revelou por anos: ela herdou uma villa no sul da França. Ao ser questionada, ela diz que foi um estranho que perguntou e ela não hesitou em ter mais uma propriedade. Mas sem saber o porque que alguém queria dar o terreno para a Viúva e em saber aonde exatamente o local fica, a família Crawley decide ir para o sul da França e desvendar o mistério. Lá, encontrarão várias celebridades e fofocas da elite francesa do século 20. Enquanto isso, um casamento está prestes a começar entre Tom Branson e Lucy Smith.



D.P.A. 3 - Uma Aventura no Fim do Mundo

Brasil, 2022. Direção de Mauro Lima. Com Pedro Henriques Motta, Letícia Braga, Anderson Lima. Aventura, 1h42. Buriti 3, às 14h (somente sábado e domingo). Cineflix Aparecida 4, às 14h40 (somente sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 6, às 12h50 e 18h50. Cinépolis Cerrado 3, às 12h (somente sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 1, às 13h (somente sábado e domingo). Pippo, Bento e Sol se veem em apuros quando Severino encontra um objeto em meio aos escombros de um avião. O que parecia uma inofensiva relíquia em formato de colar, era, na verdade, uma das metades do valioso Medalhão de Uzur, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no mundo. Assim que coloca o artefato no pescoço, o porteiro tão querido por todos começa a se transformar em uma figura maligna e controlar toda a magia do mundo, algo que o medalhão é capaz de fazer, colocando o mundo da magia em risco. Agora, o trio precisa arranjar um modo de tirar o medalhão que manipula do porteiro. Mas, para fazer isso, eles terão de viajar o mundo para chegar no ponto mais congelante do planeta e contam com a ajuda da feiticeira Berenice.



Cidade Perdida

EUA, 2022. Direção de Aaron Nee e Adam Nee. Com Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe. Comédia romântica, 1h52. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 6, dubl., às 21h50. Cineflix Aparecida 4, dubl., àsd 16h55. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 18h. Cinemark Passeio 2, dubl., às 15h45 e 21h. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 21h40. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 13h20 (somente sábado e domingo). A brilhante, porém reclusa, autora Loretta Sage escreve sobre lugares exóticos em seus romances populares de aventura, cujas capas são estreladas pelo belo modelo Alan, que tem dedicado sua vida a personificar o personagem herói, Dash. Durante a turnê de promoção de seu novo livro com Alan, Loretta é raptada por um bilionário excêntrico, para que ela o guie ao tesouro da cidade perdida descrita em seu livro recente. Para provar que é possível ser um herói na vida real, não somente nas páginas de seus livros, Alan parte para resgatá-la. Forçados a viver uma aventura épica na selva, o par improvável precisa trabalhar junto para sobreviver e encontrar o antigo tesouro, antes que seja perdido para sempre.



Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

EUA e Reino Unido, 2022. Direção de David Yates. Com Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen. Aventura, 2h23. 10 anos, legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 16h10. Cine Ritz 2, dubl., às 14h15. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 18h50 e 21h40. Cinemark Flamboyant 3, dubl., às 12h45 (exceto terç) e 18h40, e leg., às 22h. Cinemark Flamboyant 6, leg., às 15h45. Cinemark Passeio 6, dubl., às 18h25 e 21h30. Cinemark Passeio 7, dubl., às 14h. Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 18h30 e 21h50. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 15h40. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 17h30 e 20h30. Sequência das aventuras de Newt Scamander, um magizoologista que carrega em sua maleta uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia descoberta em suas viagens. Dessa vez, ele é convocado por Albus Dumbledore na luta contra o vilão Grindelwald. A trama mostra porque o célebre bruxo de Hogwarts, que sabe da busca por controle de Grindelwald e é incapaz de detê-lo sozinho, confia no magizoologista para liderar uma equipe de bruxos, bruxas e um bravo padeiro trouxa em uma missão perigosa. Ao longo do enredo, eles encontrarão velhos e novos animais fantásticos, além de enfrentar a crescente legião de seguidores do vilão. Mas o que o grupo de Scamander não sabe é que Grindelwald colocará o Mundo Mágico em uma luta contra o mundo dos trouxas. Enquanto o universo da magia fica mais dividido, Dumbledore deve decidir por quanto tempo ele ficará à margem da guerra que se aproxima.



Medida Provisória

Brasil, 2022. Direção de Lázaro Ramos. Com Taís Araújo, Alfred Enoch, Seu Jorge. Drama, 1h34. 14 anos. Cine Cultura, às 15h. Cinépolis Cerrado 4, às 16h45. Em um futuro distópico, o governo brasileiro decreta uma medida provisória, em uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, provocando uma reação no Congresso Nacional. O Congresso então aprova uma medida que obriga os cidadãos negros a migrarem para a África na intenção de retornar a suas origens. Sua aprovação afeta diretamente a vida do casal formado pela médica Capitú e pelo advogado Antonio, bem como a de seu primo, o jornalista André, que mora com eles no mesmo apartamento. Nesse apartamento, os personagens debatem questões sociais e raciais, além de compartilharem anseios que envolvem a mudança de País. Vendo-se no centro do terror e separados por força das circunstâncias, o casal não sabe se conseguirá se reencontrar. O longa é uma adaptação de Namíbia, Não!, peça de Aldri Anunciação.



Sonic 2 – O Filme

EUA, 2022. Direção de Jeff Fowler. Com James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter. Animação em live action, 2h02. Livre, dublado. Buriti 6, às 16h40 e 19h15. Cineflix Aparecida 2, às 16h35 (sábado e domingo, extra às 14h05). Cinemark Flamboyant 3, às 15h55. Cinemark Flamboyant 5, às 12h05. Cinemark Passeio 6, às 12h50 e 15h40. Cinépolis Cerrado 7, às 13h e 15h45. Kinoplex Goiânia 2, às 16h30 (somente sábado e domingo). Multicine Cidade Jardim 1, às 15h. Após conseguir se estabelecer em Green Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa enquanto saem de férias, o que coincide com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações. Sonic se une a um novo companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas.



Mostra Andrei Tarkovsky

Cine Cultura, até 11 de maio.

Quinta-feira (5)

Stalker, às 17h. Rússia e Alemanha, 1979. Com Alexandre Kaidanovski, Anatoly Solonitsyn, Nikolai Grinko. Drama de ficção científica, 2h42. Legendado, 12 anos. Em um país não nomeado, a suposta queda de um meteorito criou uma área com propriedades estranhas, onde as leis da física e da geografia não se aplicam, chamada de Zona. Dentro da Zona, segundo reza uma lenda local, existe um quarto onde todos os desejos são realizados. Com medo de uma invasão da população em busca do tal quarto, autoridades vigiam o local e proíbem a entrada de pessoas. Apenas alguns têm a habilidade de entrar e conseguir sobreviver lá dentro, são os Stalkers. Um escritor e um cientista querem entrar e contratam um stalker para guiá-los lá dentro. No caminho até o quarto, vão passar por rotas misteriosas e muitas vezes, mutáveis.

Solaris, às 20h. Rússia, 1972. Com Natalya Bondarchuk, Donatas Banionis, Anatoliy Solonitsyn. Ficção científica, 2h47. Legendado, 12 anos. O famoso psiquiatra Kris Kelvin vai à estação espacial Solaris com uma importante missão científica: decidir se o trabalho realizado de investigação sobre um misterioso planeta deve continuar. Ao chegar à estação, Kelvin já é surpreendido pelo suicídio de um dos integrantes da tripulação, sendo que outros dois, Snaut e Sartorius, estão à beira da loucura. Com o tempo, o próprio Kelvin passa a se sentir estranho, tendo transes oníricos onde vê sua ex-esposa Hari, falecida há anos.

Sexta-feira (6/5)

O Rolo Compressor e o Violinista + A Infância de Ivan, às 17h. O Rolo Compressor: Rússia, 1961. Com Igor Fomchenko, Vladimir Zamanski. Drama, 46 min. Legendado, livre. Sasha é um menino que mora em Moscou e sempre é perseguido pelos outros garotos do prédio, que pretendem destruir o violino dele. Sasha desenvolve uma amizade com Sergei, o motorista de um rolo compressor, que defende o garoto dos ataques dos outros garotos. A Infância de Ivan: Rússia, 1963. Com Nikolai Burlyayev, Valentin Zubkov, Nikolai Grinko. Drama de guerra, 1h35. Legendado, 12 anos. Nas frentes soviéticas da Segunda Guerra Mundial, o garoto orfão Ivan, de 12 anos, trabalha como um espião, podendo atravessar as fronteiras alemãs para coletar informação sem ser visto. Ele vive sob os cuidados de três oficiais russos que, após muitas missões desgastantes, tiram Ivan das batalhas e o enviam para a escola militar.

Solaris: Veja sinopse acima.

Sábado (7/5)

O Espelho: às 17h. Rússia, 1974. Com Margarita Terekhova, Oleg Yankovsky, Alla Demidova. Drama biográfico, 1h42. Legendado, 12 anos. Um homem na casa dos 40 anos de idade está prestes a morrer e começa a relembrar o passado, os tempo de calmaria e a guerra. Os pensamentos e emoções de Alexei, e também suas memórias. Ele relembra sua mãe que sofreu depois de ser abandonada com um filho pelo marido, os horrores da guerra e a sua infância. Momentos pessoais, mas que contam a história de toda a nação russa.



Andrei Rublev: Rússia, 1966. Com Anatoliy Solonitsyn, I. Lapikov, Nikolai Grinko. Drama biográfio, 2h30. Legendado, 12 anos. A vida de Andrei Rublev, o grande pintor de ícones da Rússia do século 15, um período de intensa turbulência e também de diversas dificuldades pelas quais passavam o povo russo. Na época, o país sofria com a pobreza, a rigidez da igreja ortodoxa e também as invasões tártaras. Nesse cenário caótico, estão inseridos os diversos episódios da vida de Andrei, que mais tarde abandonaria seu trabalho como pintor, para se dedicar a Deus.

Domingo (8/5)

Stalker, às 17h. Confira sinopse acima.

O Rolo Compressor e o Violinista + A Infância de Ivan, às 20h. Confira sinopse acima.

Segunda-feira (9/5)

Andrei Rublev, às 17h. Confira sinopse acima.

O Espelho, às 20h40.: Confira sinopse acima.

Terça-feira (10/5)

O Rolo Compressor e o Violinista + A Infância de Ivan, às 17h. Confira sinopse acima.

O Espelho, às 20h40.: Confira sinopse acima.

Quarta-feira (11/5)

Solaris, às 17h. Confira sinopse acima.

Stalker, às 20h. Confira sinopse acima.