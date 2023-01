Pré-estreia

Alerta Máximo

EUA, 2023. Direção de Jean-François Richet. Com Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An. Suspense de ação, 1h47. 14 anos, dublado. Cinemais Bougainville 2, às 21h10. Cinemark Passeio 3, às 22h. Kinoplex Goiânia 3, leg., às 13h15. O piloto Brodie Torrance salva seus passageiros de um relâmpago fazendo um pouso arriscado em uma ilha devastada pela guerra – e descobre que sobreviver ao pouso era apenas o começo. Quando a maioria dos passageiros é feita de refém por rebeldes perigosos, a única pessoa com quem Torrance pode contar para ajudar é Louis Gaspare, um acusado de assassinato que estava sendo transportado pelo FBI. Para resgatar os passageiros, Torrance precisará da ajuda de Gaspare e descobrirá que há mais em Gaspare do que aparenta.

Estreias

I Wanna Dance with Somebody – A História de Whitney Houston

EUA, 2023. Direção de Kasi Lemmons. Com Naomi Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie. Biografia musical, 2h26. 16 anos, legendado e dublado. Buriti 4, dubl., às 13h50 e 21h. Cinemais Bougainville 5, dubl., às 14h10 e 17h30, e leg., às 20h50. Cinemark Flamboyant 7, leg., às 13h50, 17h10 e 20h30. Cinemark Passeio 1, dubl., às 13h50, 17h10 e 20h30. CineX Oscar Niemeyer 2, leg., às 17h15 e 20h. Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 15h10, e leg., às 18h10 e 21h10. Desde que era apenas uma menina do coro de New Jersey até à carreira mundial como uma das artistas mais vendidas e premiadas de todos os tempos, I Wanna Dance With Someboby transporta o público numa viagem pungente e emocional pela vida e carreira de Whitney Houston, por meio dos espectáculos e dos êxitos mais populares, do sucesso e dos dramas que preencheram a sua vida.

Os Fabelmans

EUA, 2023. Direção de Steven Spielberg. Com Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano. Drama biográfico, 2h31. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 13h55. Buriti 6, dubl., às 16h45. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 12h30, 15h40, 18h50 e 22h15. CineX Oscar Niemeyer 1, leg., às 17h e 19h45. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 13h10 e 20h10. O jovem Sammy Fabelman cresce no Arizona pós-Segunda Guerra Mundial, se apaixona por filmes depois que seus pais o levam para ver O Maior Espetáculo da Terra. Armado com uma câmera, Sammy começa a fazer seus próprios filmes em casa, para o deleite de sua mãe solidária. Porém, quando o jovem descobre um segredo de família devastador, ele decide explorar como o poder dos filmes nos ajuda a ver a verdade uns sobre os outros - e sobre nós mesmos. Os Fabelmans é uma história vagamente baseada na própria infância do diretor Steven Spielberg, com um jovem aspirante a cineasta no centro da história.

Esquema de Risco: Operação Fortune

EUA, 2022. Direção de Guy Ritchie. Com Jason Statham, Aubrey Plaza, Cary Elwes. Suspense de ação, 1h54. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 6, dubl., às 14h30 e 21h45. Cinemais Bougainville 3, dubl., às 21h30, e leg., às 16h40. Cinemais Portal Norte 3, dubl., às 21h. Cinemais Portal Sul 3, dubl., às 21h. Cinemark Passeio 5, dubl., às 19h45 e 22h30. Cinemark Passeio 7, dubl., às 21h30. Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 17h30. Kinoplex Goiânia 4, leg., às 21h. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 20h55. O agente secreto Orson Fortune e seus companheiros recrutam uma das maiores estrelas de Hollywood para ajudá-los em uma missão importante - e arriscada. Quando a venda de uma nova tecnologia de armamento mortal ameaça perturbar a ordem mundial, todos os recursos se mostram necessários para combater esse inimigo.

Olhos Famintos: Renascimento

EUA, 2023. Direção de Timo Vuorensola. Com Peter Brooke. Terror, 1h28. 16 anos, dublado. Kinoplex Goiânia 3, às 15h30. O festival Horror Hound realiza seu primeiro evento na Louisiana, onde atrai centenas de geeks, malucos e fãs de terror obstinados de toda parte. Entre eles, está o fanboy Chase e sua namorada Laine, que é forçada a vir para o passeio. Mas à medida que o evento se aproxima, Laine começa a experimentar premonições inexplicáveis e visões perturbadoras associadas ao passado da cidade e, em particular, à lenda local/mito urbano The Creeper. À medida que o festival chega e o entretenimento encharcado de sangue se torna um frenesi, Laine acredita que algo sobrenatural foi convocado e que ela está no centro disso.

Nas Ondas da Fé

Brasil, 2023. Direção de Felipe Joffily. Com Marcelo Adnet, Letícia Lima, Roberta Rodrigues. Comédia, 1h50. 12 anos. Buriti 1, às 14h e 21h40. Cineflix Aparecida 4, às 19h40 e 21h40. Cinemais Bougainville 3, às 14h20 e 19h20. Cinemark Flamboyant 4, às 11h55. Cinemark Flamboyant 5, às 19h45 e 21h50. Hickson é um técnico de informática e locutor de telemensagem que ganha a vida fazendo bicos e sonha em ser radialista. Ao mesmo tempo é um homem de fé que se vira como pode para pagar os boletos no fim do mês. Ele também é um faz tudo, aceitando tudo que vê pela frente de forma desesperadora. Sua mulher Jéssika, trabalha em um salão de beleza, e decide dar um empurrãozinho para que seu marido consiga realizar seu sonho. É então que ela fala para ir ao culto do apóstolo Adriano. Após conhecê-lo, Hickson consegue um emprego como locutor na rádio evangélica Nas Ondas da Fé. Com talento e dedicação, ele vai conseguindo cada vez mais conquistar os fiéis ao mesmo tempo que vai descobrir que nem mesmo o céu é limite.

Me Chama que Eu Vou

Brasil, 2023. Direção de Joana Mariani. Documentário, 1h. 10 anos. Cine Cultura, às 18h30. A trajetória dos 50 anos de carreira de Sidney Magal, narrado por Sidney Magalhães. Os momentos mais significativos da vida do cantor, dançarino, ator e dublador que se tornou um ícone da música popular brasileira. O homem por trás do ídolo, sob o ponto de vista dos próprios participantes da história.

Em cartaz

O Gato de Botas 2:

O Último Pedido

EUA, 2023. Direção de Tom Wheeler. Animação, 1h42. Livre, dublado. Buriti 1, às 15h50. Buriti 2, 3D, às 17h45. Buriti 4, às 16h40 e 18h50. Buriti 5, às 13h40. Buriti 6, às 19h40. Cine Ritz 1, às 14h (domingo, extra às 11h). Cine Ritz 2, às 18h e 20h. Cineflix Aparecida 2, às 19h, e 3D, às 14h30 e 16h45. Cineflix Aparecida 4, às 15h10 e 17h25. Cinemais Bougainville 2, às 14h, 16h20 e 18h40. Cinemais Portal Norte 3, às 14h, 16h20 e 18h40. Cinemais Portal Sul 1, 3D, às 18h15. Cinemais Portal Sul 3, às 14h, 16h20 e 18h40. Cinemark Flamboyant 2, às 13h30, 15h50 e 18h10. Cinemark Flamboyant 5, às 12h40, 15h e 17h20. Cinemark Flamboyant 8, às 12h, 14h20 e 16h40. Cinemark Passeio 5, às 12h40, 15h e 17h20. Cinemark Passeio 6, às 12h, 14h20 e 16h40. Cinemark Passeio 7, às 13h30, e 3D, às 15h50 e 18h10. CineX Oscar Niemeyer 1, às 13h e 15h. Kinoplex Goiânia 4, às 14h10, 16h30 e 18h50. Kinoplex Goiânia 5, às 13h. Multicine Cidade Jardim 1, às 14h30. Multicine Cidade Jardim 2, 3D, às 15h55 e 18h15. O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira - que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa - para continuar vivo. Então, o destemido bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos, capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Nossa Senhora do Nilo

França, Bélgica e Ruanda, 2023. Direção de Atiq Rahimi. Com Pascal Greggory, Albina Kirenga, Amanda Mugabekazi. Drama, 1h33. 14 anos, legendado. Cine Cultura, às 16h45. Ruanda, 1973Nossa Senhora do Nilo é um conceituado colégio interno católico situado numa colinca, onde garotas são preparadas para pertencer à elite ruandense. Com a proximidade da formatura, essas meninas, seja elas hutu ou tutsi, compartilham o mesmo dormitório e dividem sonhos e preocupações. Mas em todo o pa´s, assim como dentro da escola, antagonismos profundos ecoam, mudando a vida dessas jovens - e de toda a nação - para sempre. Imagens de um simbolismo profundo fazem alusão à violênica genocida que em 1994 tomaria conta de todo o país.

Bem-Vindos à Bordo

França e Bélgica, 2022. Direção de Emmanuel Marre e Julie Lecoustre. Com Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier, Mara Taquin. Comédia dramática, 155h. 16 anos, legendado. Cine Cultura, às 14h30. Cassandra, uma comissária de bordo de 26 anos, que trabalha em uma companhia aérea doméstica e de baixo prestígio. Da forma mais serena e automática possível, ela está sempre disposta a fazer horas extras e desempenhar suas tarefas com eficácia exemplar. Em paralelo, em seus dias de folga, ela leva uma vida despreocupada entre Tinder, festas e tédio. Porém, ao ser dispensada pela empresa repentinamente, a jovem se vê obrigada a descartar antigos hábitos e lidar com o que a vida lhe preparou em seu retorno para casa, inclusive sua caótica vida pessoal.

Emily

Reino Unido, 2023. Direção de Frances O’Connor. Com Emma Mackey, Alexandra Dowling, Fionn Whitehead. Drama biográfico, 2h20. Legendado. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 20h45. Uma biografia provocativa sobre a vida e carreira de uma das escritoras mais conhecidas mundialmente: Emily Brönte. Emily imagina a jornada transformadora, emocionante e edificante para a feminilidade de uma rebelde e desajustada, uma das escritoras mais famosas, enigmáticas e provocativas do mundo, que morreu cedo demais, aos 30 anos.

Avatar - O Caminho da Água

EUA, 2022. Direção de James Cameron. Com Zoe Saldana, Sam Worthington, Kate Winslet. Ficção científica, 3h12. Livre, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 18h. Buriti 2, 3D, dubl., às 14h e 20h. Buriti 3, dubl., às 16h50 e 20h30. Buriti 5, dubl., às 15h50 e 19h30. Cine Ritz 1, 3D, dubl., às 16h, e dubl., às 19h30 (domingo, extra às 11h). Cine Ritz 2, dubl., às 14h20. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 14h15, 18h e 21h45. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 21h15. Cineflix Aparecida 5, 3D, dubl., às 14h, 17h45 e 21h30. Cinemais Bougainville 1, 3D, dubl., às 15h30, e 3D, leg., às 20h. Cinemais Bougainville 3, 3D, dubl., às 21h, e 3D, leg., às 16h30. Cinemais Portal Norte 1, dubl., às 16h 20h30. Cinemais Portal Norte 2, dubl., às 15h e 19h30. Cinemais Portal Sul 1, 3D, dub., às 14h30 e 20h45. Cinemais Portal Sul 2, 3D, dubl., às 15h e 19h30. Cinemark Flamboyant 1, 3D, dubl., às 12h e 16h, e 3D, leg., às 20h. Cinemark Flamboyant 4, 3D, leg., às 14h, 18h e 22h. Cinemark Flamboyant 6, leg., às 15h, 17h e 21h. Cinemark Flamboyant 8, dubl., às 19h. Cinemark Passeio 2, dubl., às 13h, 17h e 21h. Cinemark Passeio 3, 3D, dubl., às 14h e 18h. Cinemark Passeio 4, 3D, dubl., às 12h, 16h e 20h. Cinemark Passeio 6, dubl., às 19h. CineX Oscar Niemeyer 2, leg., às 13h30. Kinoplex Goiânia 1, 3D, dbl., às 13h20, 17h e 20h40. Kinoplex Goiânia 2, leg., às 20h. Kinoplex Goiânia 3, 3D, dubl., às 21h20, e 3D, leg., às 17h40. Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 16h20. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 16h40. Multicine Cidade Jardim 2, 3D, dubl., às 20h25. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 15h15 e 19h15. Após dez anos da primeira batalha de Pandora entre os Na’vi e os humanos, Jake Sully vive pacificamente com sua família e sua tribo. Ele e Ney’tiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos, devido a problemas conjugais e papéis que cada um tem de exercer dentro da tribo. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora, indo para o mar e fazendo pactos com outros Na’vi da região. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos novamente. Mesmo com dificuldade, Jake acaba fazendo novos aliados - alguns dos quais já vivem entre os Na’vi e outros com novos avatares. Mesmo com uma guerra em curso, Jake e Ney’tiri terão de fazer de tudo para ficarem juntos e cuidar da família e de sua tribo.

Aftersun

Reino Unido e EUA, 2022. Direção de Charlotte Wells. Com Ruby Thompson, Paul Mescal, Frankie Corio. Comédia dramática, 1h41. 14 anos, legendado. Cine Cultura, às 20 horas (sessão precedida do curta Carrossel). No final da década de 1990, Sophie, de 11 anos, e seu pai Calum passavam as férias em um clube na costa turca. Eles tomam banho, jogam bilhar e desfrutam da companhia amigável um do outro. Calum se torna a melhor versão de si mesmo quando está com Sophie. Sophie, enquanto isso, acha que tudo é possível com ele. Quando a jovem está sozinha, ela faz novos amigos e tem novas experiências. Enquanto saboreiam cada momento passado juntos, uma sensação de melancolia e mistério às vezes permeia o comportamento de Calum. Vinte anos depois, as memórias de Sophie ganham um novo significado enquanto ela tenta reconciliar o pai que conheceu com o homem que não conhecia.

Pantera Negra:

Wakanda para Sempre

EUA, 2022. Direção de Ryan Coogler. Com Kamaru Usman, Richard Schiff, Letitia Wright. Ação, 2h41. Livre, dublado. Kinoplex Goiânia 2, às 14h20. Continuação do longa Pantera Negra, da Marvel. No filme, o mundo de Wakanda se expande. Após a morte do ator de T’Challa o foco de Wakanda para Sempre são os personagens em volta do Pantera Negra. Rainha Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e Dora Milage lutam para proteger a nação fragilizada de outros países após a morte de T’Challa. Enquanto o povo de Wakanda se esforça para continuar em frente nesse novo capítulo, a família e amigos do falecido rei precisam se unir com a ajuda de Nakia, integrante dos Cães de Guerra, e Everett Ross. Em meio a isso tudo, Wakanda ainda terá de aprender a conviver com a nação debaixo d’água, Atlantis, e seu rei Namor.