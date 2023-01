Estreia

O Gato de Botas 2: O Último Pedido

EUA, 2023. Direção de Tom Wheeler. Animação, 1h42. Livre, dublado. Buriti 1, às 14h30, 16h40 e 18h50. Buriti 2, 3D, às 17h45. Buriti 4, às 12h40, 14h50, 17h, 19h10 e 21h20. Buriti 5, às 13h40. Cine Ritz 1, às 13h30 e 15h20 (domingo, extra às 11h). Cine Ritz 2, às 18h e 20h. Cineflix Aparecida 2, às 20h45 (somente sexta). Cineflix Aparecida 2, 3D, às 14h30, 16h45 e 19h (sexta, extra às 20h45). Cinemais Bougainville 2, 3D, às 15h, 17h30 e 20h. Cinemais Bougainville 5, às 14h. Cinemais Portal Norte 3, às 14h, 16h30 e 19h. Cinemais Portal Sul 3, às 14h, 16h30 e 19h. Cinemark Flamboyant 5, 3D, às 14h40, 17h05 e 19h35. Cinemark Flamboyant 6, às 13h20 e 16h. Cinemark Flamboyant 7, às 12h50, 15h15, 17h40 e 20h10. Cinemark Passeio 1, às 13h20, 15h40, 18h10 e 20h40. Cinemark Passeio 5, 3D, às 14h20, 16h40 e 19h. Cinemark Passeio 7, às 12h40, 15h, 17h20 e 19h40. Cinépolis Cerrado 3, às 13h15, 15h45, 18h15 e 20h45. Cinépolis Cerrado 4, às 14h e 16h30. Cinépolis Cerrado 7, às 15h15 (sábado e domingo, extra às 12h45). Cinépolis Cerrado 7, 3D, às 17h45 e 20h15. Kinoplex Goiânia 3, 3D, às 13h10 e 15h25. Kinoplex Goiânia 4, às 14h10, 16h30, 18h50 e 21h10. Multicine Cidade Jardim 1, às 16h e 18h45. Multicine Cidade Jardim 2, 3D, às 14h30. O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira - que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa - para continuar vivo. Então, o destemido bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos, capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Nossa Senhora do Nilo

França, Bélgica e Ruanda, 2023. Direção de Atiq Rahimi. Com Pascal Greggory, Albina Kirenga, Amanda Mugabekazi. Drama, 1h33. 14 anos, legendado. Cine Cultura, às 18h30. Na Ruanda de 1973, um grupo de meninas, algumas de famílias de elite e outras não tão privilegiadas, estudam em um colégio interno comandado por belgas católicos. Em meio ao crescente conflito entre grupos étnicos locais e uma realidade colonial sintomática do eventual genocídio durante a Guerra Civil de Ruanda, as adolescentes vivem uma vida de travessuras e curiosidade típica para sua idade, mas que resiste a uma cruel realidade em maior escala.

Bem-Vindos à Bordo

França e Bélgica, 2022. Direção de Emmanuel Marre e Julie Lecoustre. Com Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier, Mara Taquin. Comédia dramática, 155h. 16 anos, legendado. Cine Cultura, às 20h15. Cassandra, uma comissária de bordo de 26 anos, que trabalha em uma companhia aérea doméstica e de baixo prestígio. Da forma mais serena e automática possível, ela está sempre disposta a fazer horas extras e desempenhar suas tarefas com eficácia exemplar. Em paralelo, em seus dias de folga, ela leva uma vida despreocupada entre Tinder, festas e tédio. Porém, ao ser dispensada pela empresa repentinamente, a jovem se vê obrigada a descartar antigos hábitos e lidar com o que a vida lhe preparou em seu retorno para casa, inclusive sua caótica vida pessoal.

Emily

Reino Unido, 2023. Direção de Frances O’Connor. Com Emma Mackey, Alexandra Dowling, Fionn Whitehead. Drama biográfico, 2h20. Legendado. Cinemark Flamboyant 6, às 18h25 e 21h20. Uma biografia provocativa sobre a vida e carreira de uma das escritoras mais conhecidas mundialmente: Emily Brönte. Emily imagina a jornada transformadora, emocionante e edificante para a feminilidade de uma rebelde e desajustada, uma das escritoras mais famosas, enigmáticas e provocativas do mundo, que morreu cedo demais, aos 30 anos.

Em cartaz

Terrifier 2

EUA, 2022. Direção de Damien Leone. Com David Howard Thornton, Jenna Kanell, Catherine Corcoran. Terror, 2h18. Dublado, 18 anos. Buriti 1, às 21h. Cineflix Aparecida 4, às 21h45. Cinemais Bougainville 3, às 15h30 e 18h30, e leg., às 21h30. Cinemark Passeio 2, às 14h e 17h10. Cinépolis Cerrado 4, às 19h e 22h. Kinoplex Goiânia 6, às 13h20. Multicine Cidade Jardim 1, às 21h. A história se passa um ano depois do primeiro filme. Acordando no necrotério após seu massacre na noite de Halloween do ano passado, Art the Clown está de volta no tempo para o Dia da Reforma! Dessa vez, ele está de olho na jovem Sienna e seu irmão mais novo, Jonathan. Porque é Halloween mais uma vez e a sede de assassinato do sinistro malabarista deve ser satisfeita. A fantasia caseira de Halloween de Sienna e sua trágica história familiar têm uma conexão misteriosa com os assassinatos que o homem de pesadelo com a fantasia de palhaço cometerá novamente naquela noite.

A Morte Habita à Noite

Brasil, 2022. Direção de Eduardo Morotó. Com Roney Villela, Mariana Nunes, Rita Carelli, Endi Vasconcelos, Pedro Gracindo. Drama, 1h34. 16 anos. Cine Cultura, às 14h30. Aos 50 anos, alcoólatra e desempregado, a tábua de equilíbrio de Raul é sua paixão por Lígia, que nos últimos anos foi sua parceira de uma vida sem regras. Mas a relação entre os dois não é mais a mesma. Durante uma noite conturbada, Raul cruza com Cássia, uma jovem desgarrada e cheia de vida que vai despertar nele um lado antes desconhecido.

Avatar - O Caminho da Água

EUA, 2022. Direção de James Cameron. Com Zoe Saldana, Sam Worthington, Kate Winslet. Ficção científica, 3h12. Livre, legendado e dublado. Buriti 2, 3D, dubl., às 14h e 20h. Buriti 3, dubl., às 15h e 19h. Buriti 5, dubl., às 15h50 e 19h30. Buriti 6, dubl., às 16h50 e 20h30. Cine Ritz 1, 3D, dubl., às 20h40, e dubl., às 17h10. Cine Ritz 2, dubl., às 14h20 (domingo, extra às 11 h). Cineflix Aparecida 1, dubl., às 14h15, 18h e 21h45 (sexta, às 15h e 19h30). Cineflix Aparecida 2, dubl., às 21h15. Cineflix Aparecida 5, 3D, dubl., às 14h, 17h45 e 21h30 (sexta, às 16h e 20h). Cinemais Bougainville 1, 3D, dubl., às 14h30, e 3D, leg., às 19h. Cinemais Bougainville 4, 3D, dubl., às 20h, e leg., às 15h15. Cinemais Bougainville 5, dubl., às 16h45 e 21h. Cinemais Portal Norte 1, dubl., às 16h e 20h30. Cinemais Portal Norte 2, dubl., às 15h e 19h30. Cinemais Portal Sul 1, 3D, dubl., às 16h e 20h30. Cinemais Portal Sul 2, dubl., às 15h e 19h30. Cinemark Flamboyant 1, 3D, leg., às 13h, 17h e 21h. Cinemark Flamboyant 2, às 12h30, 16h30 e 20h30. Cinemark Flamboyant 3, dubl., às 13h30, 17h30 e 21h30. Cinemark Flamboyant 4, 3D, leg., às 15h55 e 20h. Cinemark Flamboyant 8, 3D, leg., às 14h e 18h. Cinemark Passeio 2, dubl., às 20h20. Cinemark Passeio 3, 3D, dubl., às 15h50 e 19h50. Cinemark Passeio 4, 3D, dubl., às 13h, 17h e 21h. Cinemark Passeio 5, 3D, dubl., às 21h30. Cinemark Passeio 6, 3D, leg., às 14h30 e 18h30. Cinépolis Cerrado 1, 3D, dubl., às 15h30 e 19h30. Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 16h e 20h. Cinépolis Cerrado 5, 3D, dubl., às 13h30, 17h30 e 21h30. Cinépolis Cerrado 6, 3D, dubl., às 13h, 17h e 21h. Kinoplex Goiânia 1, 3D, dubl., às 13h, 16h40 e 20h20. Kinoplex Goiânia 2, leg., às 17h e 20h40. Kinoplex Goiânia 3, 3D, leg., às 17h40 e 21h20. Kinoplex Goiânia 5, dubl., às 13h40, 17h20 e 21h. Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 16h e 19h40. Multicine Cidade Jardim 2, 3D, dubl., às 16h40 e 20h30. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 15h15 e 19h15. Após dez anos da primeira batalha de Pandora entre os Na’vi e os humanos, Jake Sully vive pacificamente com sua família e sua tribo. Ele e Ney’tiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos, devido a problemas conjugais e papéis que cada um tem de exercer dentro da tribo. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora, indo para o mar e fazendo pactos com outros Na’vi da região. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos novamente. Mesmo com dificuldade, Jake acaba fazendo novos aliados - alguns dos quais já vivem entre os Na’vi e outros com novos avatares. Mesmo com uma guerra em curso, Jake e Ney’tiri terão de fazer de tudo para ficarem juntos e cuidar da família e de sua tribo.

Aftersun

Reino Unido e EUA, 2022. Direção de Charlotte Wells. Com Ruby Thompson, Paul Mescal, Frankie Corio. Comédia dramática, 1h41. 14 anos, legendado. Cine Cultura, às 16h30. No final da década de 1990, Sophie, de 11 anos, e seu pai Calum passavam as férias em um clube na costa turca. Eles tomam banho, jogam bilhar e desfrutam da companhia amigável um do outro. Calum se torna a melhor versão de si mesmo quando está com Sophie. Sophie, enquanto isso, acha que tudo é possível com ele. Quando a jovem está sozinha, ela faz novos amigos e tem novas experiências. Enquanto saboreiam cada momento passado juntos, uma sensação de melancolia e mistério às vezes permeia o comportamento de Calum. Vinte anos depois, as memórias de Sophie ganham um novo significado enquanto ela tenta reconciliar o pai que conheceu com o homem que não conhecia.

Pantera Negra:

Wakanda para Sempre

EUA, 2022. Direção de Ryan Coogler. Com Kamaru Usman, Richard Schiff, Letitia Wright. Ação, 2h41. Livre, dublado. Buriti 6, às 13h40. Kinoplex Goiânia 2, às 13h50. Continuação do longa Pantera Negra, da Marvel. No filme, o mundo de Wakanda se expande. Após a morte do ator de T’Challa o foco de Wakanda para Sempre são os personagens em volta do Pantera Negra. Rainha Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e Dora Milage lutam para proteger a nação fragilizada de outros países após a morte de T’Challa. Enquanto o povo de Wakanda se esforça para continuar em frente nesse novo capítulo, a família e amigos do falecido rei precisam se unir com a ajuda de Nakia, integrante dos Cães de Guerra, e Everett Ross. Em meio a isso tudo, Wakanda ainda terá de aprender a conviver com a nação debaixo d’água, Atlantis, e seu rei Namor.