Confira a programação de festas, shows, bares e restaurantes para o Réveillon em Goiânia Capital tem programação para todos os gostos para brindar a virada de ano

O cenário da virada para 2022 ainda não é o ideal, mas carrega um clima bem diferente do ano passado: o avanço da vacinação possibilitou o tão aguardado retorno dos eventos, ainda que com adaptações e restrições. Comemorar a chegada de um novo ano no contexto da pandemia se tornou, mais do que nunca, motivo para celebrar a vida. E, para quem fica em Goiânia, não ...