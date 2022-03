Magazine Confira a programação do Festival Literatura e Resistência Segunda edição do Festival Leitura e Resistência, organizado pela NegaLilu Editora e pela Casa da Cultura Digital, começa nesta quinta-feira (24) e segue até 3 de abril em formato digital.

Quinta-feira (24/3) 14h - Live de abertura da ação em rede, com participação do Coletivo e/ou. Coordenação: Beta Reis e Rico Lopes. Transmissão: Facebook e YouTube (Canal NegaLilu) 19h -Bate-papo: Retratos da Leitura no Brasil, com Zoara Failla (Instituto Pró-Livro) e João Luís Ceccantini (Unesp). Mediação: Larissa Mundim e Micheline Lage. Tradução para...