PRÉ-ESTREIA

Dr. Estranho no Multiverso da Loucura

EUA, 2022. Direção de Sam Raimi. Com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams. Aventura, 2h06. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 1, 3D, dubl., às 19h20, e leg., às 22h. Buriti 2, dubl., às 20h. Buriti 3, dubl., às 19h e 21h40. Buriti 4, dubl., às 21h. Buriti 5, dubl., às 20h30. Buriti 6, dubl., às 20h45. Cine Ritz 1, dubl., às 19h e 21h20 (somente quarta). Cine Ritz 2, às 19h20 e 21h40 (somente quarta). Cinemark Flamboyant 1, leg., às 20h20 e 23h10 (somente quarta). Cinemark Flamboyant 3, leg., às 19h20 e 22h10 (somente quarta). Cinemark Flamboyant 4, 3D, leg., às 19h40 e 22h30 (somente quarta). Cinemark Flamboyant 5, 3D, leg., às 21h (somente quarta). Cinemark Flamboyant 6, leg., às 20h e 22h50 (somente quarta). Cinemark Flamboyant 7, leg., às 20h40 e 23h30 (somente quarta). Cinemark Flamboyant 8, leg., às 19h e 21h50 (somente quarta). Cinemark Passeio 1, dubl., às 20h40, e leg., às 23h30 (somente quarta). Cinemark Passeio 2, dubl., às 20h e 22h50 (somente quarta). Cinemark Passeio 3, 3D, dubl., às 19h, e 3D, leg., às 21h50 (somente quarta). Cinemark Passeio 4, 3D, dubl., às 19h40 e 22h30 (somente quarta). Cinemark Passeio 5, dubl., às 20h20 e 23h10 (somente quarta). Cinemark Passeio 7, 3D, dubl., às 21h (somente quarta). Cinépolis Cerrado 1, 3D, dubl., às 19h15 e 22h (somente quarta). Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 20h e 22h45 (somente quarta). Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 19h e 21h45 (somente quarta). Cinépolis Cerrado 5, 3D, dubl., às 21h45 (somente quarta), e 3D, leg., às 19h (somente quarta). Cinépolis Cerrado 6, 3D, dubl., às 19h30 e 22h15 (somente quarta). Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 19h45 e 22h30 (somente quarta). Kinoplex Goiânia 1, dubl., às 19h20 e 22h10 (somente quarta). Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 20h20, e leg., às 23h15 (somente quarta). Kinoplex Goiânia 3, 3D, leg., às 19h40 e 22h25 (somente quarta). Kinoplex Goiânia 4, leg., às 19h e 21h45 (somente quarta). Kinoplex Goiânia 5, leg., às 20h e 23h (somente quarta). Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 19h50, e leg., às 22h40 (somente quarta). Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 20h10 (somente quarta). Após derrotar Dormammu e enfrentar Thanos nos eventos de Vingadores: Ultimato, o Mago Supremo Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) e seu parceiro Wong (Benedict Wong) continuam suas pesquisas sobre a Joia do Tempo. Mas um velho amigo que virou inimigo coloca um ponto final nos seus planos e faz com que Strange desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa ameaça. O longa se conecta com a série do Disney+ WandaVision e tem relação também com Loki. O longa pertence a fase 4 do MCU, onde a realidade do universo pode entrar em colapso por causa do mesmo feitiço que trouxe os vilões do Teioso para o mundo dos Vingadores e o Mago Supremo precisará contar com a ajuda de Wanda (Elizabeth Olsen), que vive isolada desde os eventos de WandaVision.

EM CARTAZ

Jujutsu Kaisen 0: O Filme

Japão, 2022 No cinema. Direção de Sunghoo Park. Animação, 1h45, 14 anos, legendado e dublado. Buriti 5, dubl., às 18h15. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 15h, 19h30 e 21h45. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 16h30 e 19h. Cinemark Flamboyant 8, leg., às 14h30. Cinemark Passeio 5, dubl., às 15h20 e 17h50. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 13h30, 16h15, 18h45 e 21h. Kinoplex Goiânia 2, leg., às 15h40 e 18h. Yuuta Okkotsu está assombrada. Desde que sua amiga de infância Rika morreu em um acidente de trânsito, seu fantasma ficou preso com ele. Mas seu espírito não aparece como a doce menina que Yuuta conheceu. Em vez disso, ela se manifesta como uma entidade monstruosa e poderosa que o protege ferozmente. Incapaz de controlar o comportamento violento de Rika, Yuuta é incapaz de impedir o derramamento de sangue que se segue a sua vingança brutal. Como resultado, quando apreendido por feiticeiros Jujutsus - os guardiões secretos do mundo, treinados para combater forças como Rika -, Yuuta deseja ficar completamente isolado para que ninguém mais possa se machucar. No entanto, seu apreensor, o mestre feiticeiro Satoru Gojou, tem planos diferentes para ele: ele entrará na escola de ensino médio Jujutsu e aprenderá a controlar Rika para ajudar as pessoas. Agora no primeiro ano da escola, Yuuta começa a aprender as artes do Jujutsu e a combater seres malignos. Ao lado de seus novos colegas de classe Maki Zenin, um especialista em armas de Jujutsu; Toge Inumaki, um feiticeiro que usa suas palavras como armas; e Panda, um urso panda aparentemente ambulante e falante, Yuuta começa a encontrar seu lugar no mundo e, pela primeira vez, a se sentir confortável com suas habilidades. No entanto, conforme seu treinamento progride, Yuuta aprende que os perigos do mundo do Jujutsu vão muito além dos espíritos malignos.



Vitalina Varela

Portugal, 2022. Direção de Pedro Costa. Com Vitalina Varela, Ventura, Francisco dos Santos Brito. Drama, 2h04. 12 anos. Cine Cultura, às 16h50. Tudo se torna escuridão após a morte do marido de Vitalina Varela. Ela percebe que é tarde demais e tudo o que pode fazer agora é resolver os negócios pendentes. A mulher não lamenta ao enfrentar homens amargurados e resolve reconstruir a memória de um sobrado em Cabo Verde, planta por planta e parede por parede, lutando contra a triste realidade de uma vida que não foi construída em Portugal.

Como Matar a Besta

Chile, Argentina e Brasil, 2022. Direção de Agustina San Martín. Com Ana Brun, João Miguel. Suspense, 1h20. 16 anos. Cine Cultura, às 19h10. Emilia, de 17 anos, é uma jovem de Buenos Aires, chega na casa de sua tia que fica numa cidade perto da divisa da Argentina e Brasil, à procura de seu irmão perdido e afim de recuperar laços perdidos da família após a morte de sua mãe. Antes de chegar no hostel de sua tia Ines, os locais falam para a menina de 17 anos que “as fronteiras aqui são só linhas no mapa”. Ela também aprende que tem uma besta a solta, procurando por vítimas.

Downton Abbey 2: Uma Nova Era

Reino Unido, 2022. Direção de Simon Curtis. Com Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern. Drama histórico, 2h06. Cinemark Flamboyant 5, leg., às 15h20 e 18h10. Depois de hospedar a família real e ir ao baile real, a nobre família Crawley se mete em um mistério. Um dia, a Condessa Viúva chama seu filho e sua neta mais velha para contar um segredo que não revelou por anos: ela herdou uma villa no sul da França. Ao ser questionada, ela diz que foi um estranho que perguntou e ela não hesitou em ter mais uma propriedade. Mas sem saber o porque que alguém queria dar o terreno para a Viúva e em saber aonde exatamente o local fica, a família Crawley decide ir para o sul da França e desvendar o mistério. Lá, encontrarão várias celebridades e fofocas da elite francesa do século 20. Enquanto isso, um casamento está prestes a começar entre Tom Branson e Lucy Smith.

D.P.A. 3 - Uma Aventura no Fim do Mundo

Brasil, 2022. Direção de Mauro Lima. Com Pedro Henriques Motta, Letícia Braga, Anderson Lima. Aventura, 1h42. Buriti 6, às 16h10. Cineflix Aparecida 3, às 14h50 e 17h. Cinemark Flamboyant 2, às 13h50. Cinemark Passeio 6, às 13h25 e 15h55. Cinépolis Cerrado 7, às 14h e 16h45. Kinoplex Goiânia 3, às 15h. Multicine Cidade Jardim 1, às 17h40. Multicine Cidade Jardim 2, às 14h20. Pippo, Bento e Sol se veem em apuros quando Severino encontra um objeto em meio aos escombros de um avião. O que parecia uma inofensiva relíquia em formato de colar, era, na verdade, uma das metades do valioso Medalhão de Uzur, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no mundo. Assim que coloca o artefato no pescoço, o porteiro tão querido por todos começa a se transformar em uma figura maligna e controlar toda a magia do mundo, algo que o medalhão é capaz de fazer, colocando o mundo da magia em risco. Agora, o trio precisa arranjar um modo de tirar o medalhão que manipula do porteiro. Mas, para fazer isso, eles terão de viajar o mundo para chegar no ponto mais congelante do planeta e contam com a ajuda da feiticeira Berenice.



Cidade Perdida

EUA, 2022. Direção de Aaron Nee e Adam Nee. Com Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe. Comédia romântica, 1h52. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 6, dubl., às 18h20. Cinemark Flamboyant 6, leg., às 14h45 e 17h20.Cinemark Passeio 1, dubl., às 15h20 e 18h. Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 15h45. Kinoplex Goiânia 3, leg., às 17h20. A brilhante, porém reclusa, autora Loretta Sage escreve sobre lugares exóticos em seus romances populares de aventura, cujas capas são estreladas pelo belo modelo Alan, que tem dedicado sua vida a personificar o personagem herói, Dash. Durante a turnê de promoção de seu novo livro com Alan, Loretta é raptada por um bilionário excêntrico, para que ela o guie ao tesouro da cidade perdida descrita em seu livro recente. Para provar que é possível ser um herói na vida real, não somente nas páginas de seus livros, Alan parte para resgatá-la. Forçados a viver uma aventura épica na selva, o par improvável precisa trabalhar junto para sobreviver e encontrar o antigo tesouro, antes que seja perdido para sempre.



A Mesma Parte de um Homem

Brasil, 2022. Direção de Ana Johann. Com Irandhir Santos, Clarissa Kiste, Otávio Linhares. Drama, 1h39. 16 anos. Cine Cultura, às 15h. Renata vive no interior com sua filha adolescente e seu marido, inseridos em uma família patriarcal de origem humilde e compreendendo o medo do exterior como um sentimento comum. Ao perder o único referencial masculino, Renata e a filha se sentem inseguras como nunca. Por isso, elas se fecham em casa, trancam as portas e recusam a aproximação de outros homens. A chegada de um desconhecido todavia, desperta sentimentos conflituosos. Conforme as duas mulheres passam a conviver com o forasteiro, dois caminhos se mostram possíveis: seria ele um substituto para essa ausência masculina naquela família, ou seria ele uma possibilidade para que, a até então esposa submissa se empodere, e a filha descubra seu potencial de violência e rebeldia, ressignificando o papel desse homem em uma nova dinâmica familiar?



Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

EUA e Reino Unido, 2022. Direção de David Yates. Com Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen. Aventura, 2h23. 10 anos, legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 16h30. Buriti 4, dubl., às 15h20, 18h10 e 21h. Cine Ritz 1, dubl., às 14h10 e 16h40. Cinemark Flamboyant 1, leg., às 13h30 e 16h40. Cinemark Flamboyant 2, dubl., às 21h30. Cinemark Flamboyant 7, dubl., às 17h. Cinemark Passeio 3, dubl., às 15h50. Cinemark Passeio 4, dubl., às 13h30 e 16h35. Cinemark Passeio 6, dubl., às 18h25 e 21h30. Cinemark Passeio 7, dubl., às 14h30 e 17h40. Cinépolis Cerrado 1, dubl., às 15h. Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 16h. Kinoplex Goiânia 1, dubl., às 16h30. Kinoplex Goiânia 4, leg., às 16h. Kinoplex Goiânia 6, leg., às 17h. Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 15h35. Sequência das aventuras de Newt Scamander, um magizoologista que carrega em sua maleta uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia descoberta em suas viagens. Dessa vez, ele é convocado por Albus Dumbledore na luta contra o vilão Grindelwald. A trama mostra porque o célebre bruxo de Hogwarts, que sabe da busca por controle de Grindelwald e é incapaz de detê-lo sozinho, confia no magizoologista para liderar uma equipe de bruxos, bruxas e um bravo padeiro trouxa em uma missão perigosa. Ao longo do enredo, eles encontrarão velhos e novos animais fantásticos, além de enfrentar a crescente legião de seguidores do vilão. Mas o que o grupo de Scamander não sabe é que Grindelwald colocará o Mundo Mágico em uma luta contra o mundo dos trouxas. Enquanto o universo da magia fica mais dividido, Dumbledore deve decidir por quanto tempo ele ficará à margem da guerra que se aproxima.



Medida Provisória

Brasil, 2022. Direção de Lázaro Ramos. Com Taís Araújo, Alfred Enoch, Seu Jorge. Drama, 1h34. 14 anos. Cine Cultura, às 10h45. Cinemark Flamboyant 7, às 14h. Kinoplex Goiânia 6, às 14h40. Em um futuro distópico, o governo brasileiro decreta uma medida provisória, em uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, provocando uma reação no Congresso Nacional. O Congresso então aprova uma medida que obriga os cidadãos negros a migrarem para a África na intenção de retornar a suas origens. Sua aprovação afeta diretamente a vida do casal formado pela médica Capitú e pelo advogado Antonio, bem como a de seu primo, o jornalista André, que mora com eles no mesmo apartamento. Nesse apartamento, os personagens debatem questões sociais e raciais, além de compartilharem anseios que envolvem a mudança de País. Vendo-se no centro do terror e separados por força das circunstâncias, o casal não sabe se conseguirá se reencontrar. O longa é uma adaptação de Namíbia, Não!, peça de Aldri Anunciação.



Sonic 2 – O Filme

EUA, 2022. Direção de Jeff Fowler. Com James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter. Animação em live action, 2h02. Livre, dublado. Buriti 2, às 15h e 17h30. Buriti 3, às 16h20. Cinemark Flamboyant 2, às 12h45. Cinemark Flamboyant 3, às 15h55. Cinemark Flamboyant 4, às 13h40 e 16h25. Cinemark Passeio 2, às 14h20 e 17h15. Cinépolis Cerrado 2, às 14h45. Cinépolis Cerrado 6, às 13h45 e 16h30. Kinoplex Goiânia 5, às 14h50 e 17h30. Multicine Cidade Jardim 1, às 15h. Multicine Cidade Jardim 2, às 17h40. 16h35, e 19h10. Após conseguir se estabelecer em Green Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa enquanto saem de férias, o que coincide com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações. Sonic se une a um novo companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas.



Morbius

EUA, 2022. Direção de Daniel Espinosa. Com Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona. Aventura, 1h48. 14 anos, legendado e dublado. Cine Ritz 2, dubl., às às 16h). Baseado no personagem de mesmo nome da Marvel Comics, Michael Morbius sempre sofreu com uma condição rara em seu sangue que o faz andar de bengala e desde criança ser excluído por outros, mas sua vida solitária foi preenchida por livros. Após se formar na faculdade, doutor Morbius é renomado na área de biomedicina e tenta achar uma cura para sua rara condição, a fim de não apenas se ajudar, mas ajudar outras pessoas que também sofrem como ele. Experimentando com o DNA de morcegos, Morbius espera achar a cura e se usa como teste para o soro. Usando o DNA que isolou e uma mistura de eletrochoque, a cura foi um sucesso temporário, mas os efeitos colaterais acabaram transformando-o em um pseudovampiro e que agora precisa sobreviver como um. Apesar de ganhar capacidades iguais à de um morcego, Morbius precisa de sangue humano para sobreviver, os efeitos colaterais também o fizeram mudar fisicamente, ganhando presas e uma pele pálida. Além disso, a cada pessoa que ele morde, ela também vira um ser igual a ele.