Já consagrado no gosto popular, o polvilho goiano agora busca reconhecimento ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O selo de Identidade Geográfica está sendo pleiteado pela produto feito na região do Cará, em Bela Vista de Goiás, de forma totalmente artesanal. A expectativa dos produtores, unidos pelo sistema de cooperativa, é de que o registro fortaleça o desenvolvimento sustentável na região, unindo economia, história, cultura e turismo.



Com selo ou sem selo, o polvilho é essencial no preparo de delícias goianas como o bolinho frito. A quitanda, que tem gosto de afeto e tradição na cozinha regional, leva poucos ingredientes e é de fácil preparo. Confira!



SAIBA MAIS

• Polvilho é destaque entre ingredientes populares da cozinha goiana

• Hora de valorizar o polvilho goiano





INGREDIENTES

1/2 copo (americano) de óleo

1/2 copo (americano) de leite

2 ovos

Sal a gosto

4 copos (americano) de polvilho doce



MODO DE PREPARO

Em uma panela, ferva o leite e o óleo e, depois, separe o polvilho e o sal em uma vasilha. Após ser fervido, misture o leite e o óleo na vasilha com o polvilho e o sal, e mexa com uma colher de pau. Mexa bem, acrescente os ovos e passe a mexer com as mãos, até a massa soltar. Caso ainda fique grudado nas mãos, acrescente aos poucos o polvilho para que a massa solte da mão. Depois de pronto, coloque o óleo em uma panela para fritar. Enrole a massa da forma como preferir e frite (sempre em óleo morno).