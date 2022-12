Para alguns, bolinho frito. Já em outras regiões goianas, fala-se pamonha frita. Apesar de menos famosa que a versão cozida e embrulhada com palha de milho, a iguaria está no hall das comidas mais saborosas da cozinha de Goiás. Confira a receita de uma pamonha frita para comer rezando.



INGREDIENTES

12 espigas de milho verde

½ colher de sopa de tempero (alho e sal)

1 litro de óleo de soja



MODO DE PREPARO

Para começar, rale as espigas de milho e passe na peneira. Pegue a massa e tempere com sal a gosto. Depois, modele a massa com a ajuda de duas colheres, em movimento fazendo bolinhas. Frite com óleo quente. Sirva com café.