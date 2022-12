Para os goianos, pequi e pamonha até no recheio e na massa dos panetones. É essa a proposta da cozinheira Inês Clemente Alves (@comidinhas.daines), que criou duas receitas de panetone: a primeira de pequi com linguiça suína e a segunda de pamonha à moda. “Eu sou goiana, nasci na região de Aruanã e sei o quanto a culinária regional de Goiás é marcante para todos. Desenvolvi os panetones para dar esse gostinho goiano para a ceia de Natal”, diz Inês.

Com as duas receitas, a cozinheira orientou os dois influenciadores digitais, os goianos Vandin Duarte, do portal de humor Enquanto Isso em Goiás, e Fabrízio Vilarinho, do Los Porpetas, perfil que traz dicas de gastronomia em Goiânia, que foram desafiados a produzirem os panetones. O resultado do teste pode ser visto no canal do YouTube e nas redes sociais da Marajoara.

Leia também:

- Panetones salgados ganham versões com pamonha, linguiça, camarão e pequi

- O pão pagão

Confira abaixo a receita de panetone de pamonha:



Ingredientes para a massa do panetone

- 1 lata de milho

- 200 ml de leite

- 200g de fubá

- ½ ql de farinha de trigo

- 170g de manteiga

- 2 pacotes de fermento biológico

- 1 colher de chá de sal

- 4 ovos

- 1 colher de sobremesa de erva-doce



Ingredientes para o recheio de pamonha

- 10 espigas de milho verde

- 600g de linguiça de porco fina

- 20 fatias de muçarela

- 1 cebola

- Alho e pimenta a gosto

Modo de fazer

Para começar, bata no liquidificador o leite em temperatura ambiente, ovos, milho e, por último, acrescente o sal. Em uma bacia, acrescente o fermento, mexa e acrescente a manteiga, erva-doce, fubá e farinha. É preciso colocar aos poucos até a massa desgrudar das mãos. Quanto mais sovar, melhor o resultado da massa. Deixe crescer no forno até dobrar de tamanho. Para o recheio de pamonha, aqueça a panela e coloque duas colheres de manteiga, frite o alho e, em seguida, coloque a massa de milho. Mexa, acrescente a linguiça já frita, a cebola, muçarela picada, sal a gosto e a pimenta. Tire o miolo da massa assada e acrescente a pamonha de panela.