Um dos queridinhos do cardápio da 14 Bis Burger e Grill é o sanduíche King Air, que tem como grande destaque o queijo mussarela empanado. A hamburgueria é um dos estabelecimentos que estará presente no FDS Gourmet neste fim de semana com uma seleção de hambúrgueres feitos na brasa. Confira o passo a passo da mussarela empanada e como montar o sanduíche:

INGREDIENTES

Para o queijo empanado

- 3 copos de leite

- 1 caixinha de creme de leite

- 2 ovos

- 2 copos de farinha panco

- 2 copos de farinha de rosca fina

- 1 copo de creme de cebola

- Queijo mussarela em barra

- Ervas finas à gosto



Para o sanduíche

- 180 gramas de carne bovina moída

- Pão de hambúrguer

- Bacon à gosto

- Cebola caramelizada no barbecue

- Tomate

- Alface americana

- Molho chipotle



MODO DE PREPARO

Em uma travessa misture o leite, o creme de leite e os ovos. Misture bem, batendo com a ajuda de um fouet. Em outro recipiente, misture os ingredientes secos. Corte a mussarela na espessura de preferência, mergulhe na mistura líquida e, em seguida, empane na mistura seca. Repita o processo três vezes. Frite em óleo quente.

Monte o sanduíche: os molhos chipotle e barbecue podem ser encontrados prontos em empórios e supermercados. Passe o molho chipotle no pão, coloque a mussarela empanada, o hambúrguer, o bacon, a cebola caramelizada e finalize com alface e tomate. Sirva na hora bem quente.

