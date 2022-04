Magazine Confira a situação de 8 pontos de cultura em Goiânia Enquanto Secult Goiânia planeja ocupação do antigo prédio da Assembleia Legislativa como Palácio da Cultura, espaços sob tutela da pasta passam por reparos físicos e carecem de ocupação contínua

A possível ocupação da Secretaria Municipal de Cultura (Secult Goiânia) do antigo prédio da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), no Bosque dos Buritis, veio como um afago para a Pasta, que desde 2017 é gerida no Parque Ateneu, afastada de outras unidades da secretaria. Em março, durante a abertura do calendário cultural da capital, o prefeito de Goiânia, Ro...