Magazine Confira as livrarias de rua de Goiânia que são heroínas da resistência Livrarias de rua de Goiânia driblam a concorrência do mercado on-line e acompanham transformações editoriais em período de retomada

Quando a pandemia fez fechar espaços de cultura em Goiânia, no início de 2020, a empreendedora Natália Garcês ainda não sabia ao certo como manter de pé a Livraria Palavrear, localizada no Setor Universitário. “De uma hora para a outra tivemos de fechar totalmente”, conta. O local e outros pontos literários espalhados pela cidade resistem às transformações do...