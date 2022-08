Os amantes de drama já podem comemorar: duas séries acabam de chegar ao Globoplay. Passageiros: A Última Viagem, que estreou nesta terça-feira (30) e A Guardiã da Floresta, que será disponibilizada nesta quarta (31).



Passageiros: A Última Viagem conta a história de Andrey (Kirill Käro), um taxista incomum. Todos os seus passageiros estão mortos e seu trabalho, nada simples, é levá-los a uma resolução de suas pendências, que lhes prendem nesse plano. As corridas funcionam como uma espécie de terapia, onde apenas dessa forma eles ascendem. A série é protagonizada por Kirill Käro, Sergei Gilev e Anna Chipovskaya, e reúne no elenco nomes como Ekaterina Sokolova-Zhuber, Sergey Zharkov, Anastasiya Todoresku, Yuliya Aug, Andrey Burkovskiy, Venyamin Smekhov.



Já A Guardiã da Floresta, original da plataforma Peacock (EUA), conta a história da misteriosa guerreira Carrie (Stefanie Scott), que, em fuga da colônia onde foi criada, protegia um portal na floresta que impede a chegada de criaturas demoníacas ao mundo.



Ao chegar na pacata cidade de West Pine, Carrie logo faz amizade com Tasha (Sofia Bryant) e Nolan (Misha Osherovich), dois amigos que começam a notar eventos estranhos acontecendo na cidade. A série é estrelada por Stefanie Scott, Misha Osherovich e Sofia Bryant, juntamente com Will Yun Lee, Kylie Liya Page, Reed Diamond, e Leonard Roberts. A série se assemelha a outros clássicos do catálogo do Globoplay, como: Serviço Secreto; Segredos entre Amigas e A Retaliação.



Outras séries

Além disso, foram disponibilizado no catálogo da plataforma novos episódios de The Equalizer: A Protetora, série estrelada por Queen Latifah, prometem surpresas e reviravoltas. Eessa nova temporada de The Equalizer, Queen Latifah é Robyn McCall, uma mulher enigmática, com um passado misterioso, que usa suas poderosas habilidades como ex-agente da CIA para ajudar pessoas que não têm a quem recorrer. Para poucas pessoas confiáveis, McCall é The Equalizer, uma defensora dos oprimidos, obstinada em sua busca por redenção pessoal.



A série retorna às telas com McCall considerando a ideia de terminar seu trabalho como The Equalizer, mas ela recua quando assume o detetive Marcus Dante como um novo cliente, que precisa de sua ajuda para encontrar um grupo de ladrões de banco difíceis de localizar.

A personagem se apresenta para a maioria como uma mãe solteira, comum, que está criando, silenciosamente, sua filha adolescente. Ao longo da história, o trabalho clandestino de Robyn e sua vida pessoal colidem quando sua filha inteligente e observadora, Delilah (Laya DeLeon Hayes), e sua tia Vi (Lorraine Toussaint), que mora com Robyn para ajudá-la a equilibrar a vida como mãe trabalhadora, descobrem sua carreira secreta.



Enquanto McCall enfrenta a incerteza em casa, ela é acompanhada em sua busca por justiça por William Bishop (Chris Noth), ex-agente da CIA e amigo de longa data; Melody “Mel” Bayani (Liza Lapira), dona de um bar e colega do passado de Robyn; e Harry Keshegian (Adam Goldberg), um hacker paranóico e brilhante. Robyn ajuda os oprimidos e explorados e vez ou outra trabalha com Marcus Dante (Tory Kittles), um detetive da polícia de Nova York que uma vez procurou descobrir sua identidade