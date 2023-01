O ano de 2023 está batendo na porta e chegou a hora de se preparar para o que vem por aí. As previsões de tarô para 2023 mostram que o arcano deste novo período será O Carro, indicando 12 meses de muita agilidade. Os tarólogos Leo Chioda e Alex Lepletier, autores de previsões para o site Personare, explicam que O Carro aponta um ano de velocidade, mas alertam que é preciso ter cuidado para evitar tropeços causados pela pressa.

Leo Chioda é escritor e especialista em tarô. Assina as colunas Tarot Mensal e Tarot Direto do Personare, além de ser professor do Curso Básico de Tarot da plataforma. Alex Lepletier é simbolista e ministra cursos e oferece consultas online de tarô, baralho cigano e runas.

Ficou curioso para saber por que a carta do ano é O Carro? O ano de 2023 é simbolizado pelo número 7, devido à soma dos algarismos 2+0+2+3 (mesma soma que serve de base para as previsões da numerologia). E este é o sétimo arcano maior do tarô.

O Carro é uma carta de rapidez, competitividade, deslocamento, obstinação e sucesso. Dessa forma, o tarô 2023 revela que podemos contar com mais agilidade na maneira de expressar ideias ou mesmo de fazer valer toda vontade que for genuína. No sentido positivo, significa um gás a mais para mostrar serviço e de fazer acontecer.

Também podemos contar com mais agilidade na maneira de expressar ideias e nas conversas, encontros e reuniões. De acordo com os dois tarólogos, é como se fosse possível resolver várias pendências na metade do tempo, sem perder o fio da meada.

No entanto, no sentido negativo, O Carro pode indicar acidentes, impulsividade e erros causados pela pressa. Em um ano guiado pelo Carro, é possível que tudo avance e acelere, e não necessariamente em um bom sentido.

Como cartas auxiliares, o tarô 2023 mostra A Torre como regente do primeiro semestre, trazendo uma tendência de crises e até agravamento da guerra, mas a carta que simboliza o último dia do ano é A Temperança, trazendo mais abrandamento e tranquilidade. Já a carta regente dos últimos 6 meses do ano será O Mundo.

Possibilidades para a economia, trabalho e saúde

Confira o que o arcano maior revela para a economia, o trabalho e a saúde no novo ano.



ECONOMIA

A crise financeira tende a se agravar – um termo muito associado ao Carro. É como se tudo ganhasse velocidade – a inflação, o aumento do dólar – para, aos poucos, ir desacelerando. No primeiro semestre, tudo tende a subir. Em um ano pós-eleição, a gestão vencedora tende a mostrar pompa para colocar ordem na casa. No entanto, nos bastidores, tudo segue igual – é como se, aos olhos do povo, houvesse progresso, mas, na verdade, não há. Então, Carro será responsável por acelerar, mas não quer dizer que chegaremos mais rápido e longe por causa disso.



TRABALHO

O Carro sugere que a gente deva ir na direção do que queremos em 2023. Fazer cursos, se especializar e ir atrás do que acreditamos. É hora de expandir os horizontes e de se movimentar. Às vezes, as melhores oportunidades estão ali na frente, você só não pode parar.



SAÚDE

Vá ao médico, olhe mais para o seu corpo e para a sua saúde. Faça check-ups periódicos. Um movimento preventivo pode evitar um problemão mais adiante. Não comprometa sua vida por um pequeno descuido, que pode ter consequências negativas no futuro. Para além da vida individual, repare no que estamos fazendo pelo mundo e para o meio ambiente.



Em 2023, a tendência é de que a vida saudável se torne mais acessível financeiramente. O cuidado com o corpo ganhará ainda mais força. É importante movimentar o corpo, com moderação, sem ultrapassar os limites.



Numerologia

Segundo as previsões da numerologia 2023, estaremos em um ano universal 7 (assim como no tarot, também se chega a esse número pela soma dos algarismos 2+0+2+3). É um período que pede fé, coragem e entrega para estudar, se especializar e ser profissional em cada esfera da sua vida. É o ano de buscar autoconhecimento, qualidade de vida e ser uma pessoa mais qualificada em tudo que você fizer: na vida profissional, na família e até nas amizades. (Confira aqui previsões da Astrologia, Numerologia e Tarot para o novo ano)

Astrologia

As previsões astrológicas para 2023 mostram que se você sentiu que 2021 e 2022 foram meio parecidos, prepare-se para uma mudança, afinal, Saturno vai sair de Aquário, onde ficou nos últimos anos, e vai entrar em Peixes. Júpiter entra em Touro em Maio favorecendo muito o crescimento econômico. Mas lembre-se: Touro fala de posses, e não necessariamente de conquistas. Na hora de pensar suas metas para o ano novo, a dica é: valorize mais o que você tem, não é hora de concentrar no que poderia ter.

