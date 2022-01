Magazine Confira as primeiras fotos do novo quarto do líder do BBB 22 A decoração é predominantemente azul com elementos fluorescentes em neon

Um quarto do líder novinho e muito mais espaçoso está à espera do primeiro todo-poderoso da 22ª edição do Big Brother Brasil. Com um upgrade e tanto para acomodar melhor o líder, o espaço deixou o gramado e agora está no segundo andar da casa, ainda maior. Assim, o anfitrião da vez vai poder receber mais convidados, mas não todo mundo. O ambie...