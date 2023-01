O verão é, com certeza, a estação do ano mais aguardada quando o assunto é moda brasileira. Mesmo com o alto índice de chuvas em todas as regiões do País, o período é caracterizado pelas altas temperaturas que criam conexões com o guarda-roupa, as campanhas de moda, os desfiles das passarelas e as campanhas das fashionistas.

Neste ano, marcado pelo retorno de diversas tendências de décadas passadas, como os anos 1990 e 2000, a moda faz um caminho inverso e brinca com as diversas nuances do guarda-roupa. É possível conferir, por exemplo, materiais antes impensáveis para o verão, a exemplo do couro.

Outras direções que podem ser sentidas pelas principais grifes internacionais e nacionais é o renascimento das ombreiras, das franjas, do jeans com jeans e da saia rodada. As cores dialogam com determinadas peças, como no caso do rosa-choque e das transparências coloridas. O crochê, em sua estética artesanal, também é uma aposta que vem para ficar. Confira as principais tendências do Verão 23.