Um dos momentos mais aguardados das festas de fim de ano, independentemente do lugar escolhido para passar o ano-novo, é o brinde com amigos e familiares. Por se tratar de uma bebida clássica, o espumante é geralmente o escolhido para a celebração. Porém, não é preciso ficar somente com essa bebida para comemorar esse momento. Além disso, é possível fugir da obviedade dos clássicos caipirinha e da gin tônica.

Para tornar a chegada de 2023 ainda mais especial, o POPULAR traz quatro dicas saborosas, práticas e refrescantes e que podem ser feitas em casa. Todas essas receitas indicadas levam poucos ingredientes, facilitando na hora do preparo. Não esqueça de exagerar no gelo. As sugestões são dos mixologistas Gustavo Guedes, Benício Calaça Barbosa e do bartender Yago Luiz Pereira da Silva. É seguir a receita e desejar saúde. Feliz 2023!