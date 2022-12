Festividades de fim de ano são sinônimo de celebração, entes queridos reunidos e, principalmente, de mesa farta. Entre entradas, pratos principais, sobremesas e muitos drinques especiais, o período entre o Natal e réveillon se torna a ocasião perfeita para comer e beber além da conta. A combinação de bebidas alcoólicas com comidas gordurosas que não estão presentes de forma tão frequente na rotina podem provocar desconfortos e até afetar a disposição e o peso corporal pela alta ingestão de calorias.

Os especialistas, no entanto, destacam: não é preciso haver privação durante esse período, já que existem estratégias para reequilibrar o organismo durante e após os excessos - e sem precisar correr atrás de um detox imediato. “O termo desintoxicação significa eliminar as impurezas que o organismo acumula, e isso é feito principalmente por alguns órgãos, como o nosso fígado e os nossos rins, independentemente da composição da alimentação”, aponta a nutricionista Renata Guirau.

Ou seja, não existe um detox ou alimento milagroso que fará o trabalho de instantaneamente “limpar” o organismo. “Portanto, o que podemos fazer é dar suporte aos nossos órgãos, diminuindo o consumo de alimentos pesados que dificultem a digestão”, diz. Aumentar o consumo de vegetais, legumes, frutas e líquidos em geral é a principal estratégia para reduzir os possíveis danos das comilanças de fim de ano. A nutricionista indica também a ingestão de chás, como o de gengibre, chá verde e chá branco para ajudar os rins e fígado a agirem com mais agilidade.

“O importante é não deixar de participar das festas por se preocupar com um ou dois quilos que podem ser perdidos rapidamente depois. Isso porque a rotina entre o réveillon e o Natal é o que realmente conta”, aponta a médica nutróloga Aline Longatti. “O importante é ter uma rotina saudável, equilibrar as quantidades, os alimentos, ter uma prática de atividades físicas e o sono de qualidade ao longo do ano”, destaca.

Corpo em movimento

“Nesse final de ano, com os dias livres e o encontro com amigos e familiares, estamos trabalhando bem os aspectos mentais e sociais da nossa saúde, mas não podemos esquecer do bem-estar físico”, aponta a personal trainer e professora de ginásticas coletivas Vanessa Pelegrini. “É importante que a gente se mantenha sempre em movimento, faça chuva ou sol, seja em dias úteis, feriados ou férias”, diz. Ela destaca que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda 300 minutos de atividade física moderada ou 150 minutos de atividade física intensa por semana.

“Do ponto de vista da redução de danos do excesso de calorias das ceias de Natal e ano-novo, digo que não devem ser evitadas, e sim vividas com muito prazer e alegria”, diz. “A atividade física vai manter o gasto energético mais alto, permitindo que se consuma mais calorias nas refeições sem culpa”, indica. Optar por atividades que dão prazer nesses períodos mais “relaxados” é uma estratégia para manter a disciplina. “Se não puder tirar um tempo exclusivamente para se exercitar, opte por mais caminhadas conhecendo novos lugares, trocar o elevador pelas escadas, correr atrás dos filhos e netos ou dançar muito nas festas (risos).”

Hora do brinde

Evitar os excessos seria o cenário ideal para evitar a temida ressaca, que provoca sintomas como desidratação, dor de cabeça, desconforto gástrico e cansaço, além de outras consequências da alta ingestão de bebidas alcoólicas, como a retenção de líquido. A nutricionista Carolina Aidar chama a atenção para dois grupos principais de pessoas nesse período de festas: os que já têm costume de beber com frequência e bebem um pouco a mais nas festividades de um lado, e os que bebem pouco, mas acabam se excedendo nesse período do outro.



Uma das principais dicas para reduzir os danos em qualquer que seja o cenário é velha conhecida: beber água. “É muito importante intercalar as doses de álcool com água. Minha orientação geral é que a cada taça de vinho ou copo de cerveja, ingerir um copo de água”, diz. Ela também destaca a alimentação antes de beber, para que a absorção de álcool seja mais lenta. “O álcool libera açúcar e, se a pessoa beber e não comer nada, a tendência é que ele seja liberado de forma mais rápida na circulação sanguínea, fazendo muitos picos de glicemia e de insulina”, explica. Em caso de exageros, descansar o corpo e investir na hidratação, apostando em sucos naturais, água de coco, chás e água são a chave.