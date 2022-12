O clima do Natal já chegou ao Globoplay. Uma série de conteúdos temáticos está disponível no serviço de streaming da Globo. Estrelado por Corbin Bleu e Monique Coleman, atores do sucesso High School Musical, Missão Baile de Natal conta a história da advogada Lucy (Coleman), uma moça que retorna a sua cidade no Natal para ajudar na última festa do resort do local. Lucy reencontra Barret (Bleu), seu parceiro de dança na infância e sobrinho do dono do local. O longa já integra o catálogo da plataforma.

Em O Milagre de Natal, também já disponível com exclusividade na plataforma, a determinada Amber (Tia Mowry-Hardrict) recebe a tarefa de assumir a organização de um concurso anual de Natal na pequena cidade de Detroit. Para vender os ingressos e arrecadar dinheiro para consertar o telhado da igreja, ela tem uma ideia ousada: convencer a lenda da Motown, Smokey Robinson, a se apresentar no local.

A recém-lançada Os Caminhos de Jesus é uma boa opção para quem curte séries com essa temática. Conduzida pelo jornalista Rodrigo Alvarez, também roteirista e codiretor da obra, a docussérie original refaz a trajetória de Jesus desde a saída da Galileia até a crucificação em Jerusalém. A conexão entre passado e presente é uma das grandes características da série.

As novidades não param por aí. Neste sábado (15), o romance Um Natal com Amor e Vinho também é uma das estreias exclusivas do Globoplay. Na história, a sommelier de vinhos Camila (Roselyn Sanchez) retorna à casa de sua família no Natal para participar do festival de vinhos da cidade. Ao descobrir que o evento está com os dias contados, ela conhece Declan (Lyriq Bent), um novo especialista de vinhos do local.

Para fechar os lançamentos natalinos, chega com exclusividade ao Globoplay, no dia 17, o filme Natal em Nova York. Apaixonada pelo Natal, Eve (Kathryn Davis) assume a tarefa de decorar o condomínio de luxo para Lucas Balde (Olivier Renaud), um escritor mal-humorado e recluso que passa férias fora da cidade. Quando ele retorna a sua casa em Manhattan, a alegre Eve terá de usar todos os seus truques para fazê-lo gostar do Natal novamente e, quem sabe, encontrar um novo amor.

Outros títulos também podem ser encontrados na plataforma: Castelo de Inverno 2 - Um Amor de Inverno (filme exclusivo); George, o Curioso: Um Natal Cheio de Macacadas, Power Rangers: Dino Charge - Especial de Natal e O Grinch.