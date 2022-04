Antonio Fagundes, que completa 73 anos de idade nesta segunda-feira (18), é um ator que dispensa apresentações, tamanho o seu talento. Carioca da gema, foi criado em São Paulo. Ele começou a atuar quando ainda tinha 15 anos, na peça A Ceia dos Cardeais, que lhe abriu as cortinas para o estrelato. Além de ator, Fagundes é também diretor, produtor, roteirista e dublador. Já venceu dezenas de prêmios, não só como ator de televisão, em que é mais conhecido do público, mas também de cinema e teatro, além de ter recebido algumas homenagens por sua carreira. Confira abaixo quatro indicações de filmes com Antonio Fagundes.