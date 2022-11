Falta pouco! Na quinta-feira (24), a Seleção Brasileira faz a sua estreia em jogo contra a Sérvia na Copa do Mundo de 2022, que teve abertura oficial no domingo (20). A ocasião se torna a desculpa perfeita para fazer a mistura que os brasileiros tanto amam: festa e futebol. Esse é o momento de usar a criatividade para investir em looks, acessórios, nail art e se aventurar pelas ideias de maquiagem - afinal, a Copa acontece somente de quatro em quatro anos, certo?

“Eu amo a Copa, acompanho desde 2002. Costumo revezar as reuniões para assistir aos jogos do Brasil entre churrasco na casa de amigos e ir para algum barzinho da cidade que tenha programação”, conta a publicitária Bruna Vaz Romão, de 31 anos. Para pensar os looks, ela costuma buscar inspirações nas redes sociais. “Sigo as lojas que mais gosto e que geralmente fazem coleções direcionadas para a Copa do Mundo, nas cores verde, amarelo, azul e branco. Mas aproveito também o que eu já tenho em casa, como uma saia longa e branca que combinei com um cropped verde que eu comprei para o jogo do Brasil mesmo”, explica.

Para fazer jus aos investimentos em roupas, a maquiagem também costuma ser especial. O POPULAR convidou a maquiadora Camila Campos, embaixadora da marca Quem Disse, Berenice? em Goiânia, para sugerir uma opção de make para os jogos da seleção. “Segui um estilo mais clássico para fazer essa maquiagem temática, mesmo usando cores. Optei pelo delineado gatinho, que é um acessório tradicional, mas ao mesmo tempo super atual. Fiz uma camada com lápis azul e outra verde, como se fosse um delineado em cima do outro”, explica.

Para a pele, ela diz que não tem muito segredo. “Fiz a preparação da pele com contorno e blush. Usei um iluminador na pálpebra e acima da maçã do rosto para iluminar as regiões”, conta. E como o primeiro jogo da Seleção Brasileira está marcado para às 16 horas, as amantes de uma maquiagem mais trabalhada têm uma preocupação: o calor. Como fixar a make por mais tempo? “As brumas faciais estão no auge e servem tanto para refrescar a pele nesse calorão, quanto para hidratar a pele e fixar a maquiagem. O ideal é usar a bruma antes da base, selar a pele com o pó dando batidinhas e evitando arrastar o pincel na pele e, depois, outra camada de bruma”, diz.



Brazilcore

Há alguns meses, uma tendência vem dominando os armários de influenciadores e celebridades do mundo todo, apelidada por profissionais da moda e fashionistas de Brazilcore ou Brazil Aesthetic. Isso significa que as cores da bandeira do nosso País e a camisa da Seleção Brasileira foram transformadas em uma tendência fashion - e o momento não poderia ser mais oportuno. Basta dar uma navegada pelo feed das redes sociais para se deparar com alguma influenciadora nacional ou internacional usando a tendência.

A modelo Hailey Bieber, por exemplo, é filha de uma brasileira e vira e mexe está declarando seu amor pelo País. Ela, é claro, entrou na onda e postou há pouco tempo uma foto usando a camiseta da Seleção em versão curtinha e justa, quase um cropped - uma das tendências atuais, segundo a consultora de imagem Camile Stefano. “Estamos vendo bastante essas partes de cima curtas com calças cargo ou recortes mais largos, e também combinando com saias e bermudas jeans, tendências no verão”, diz. Uma escolha que está em alta é apostar em uma camisa retrô.

Em 2022, a Seleção estreia um novo uniforme com um detalhe especial: uma camada sutil de animal-print de onça pintada. Para a consultora, a novidade pode ser uma oportunidade de atualizar o verde e amarelo na hora de montar os looks e sair do óbvio. “A marca mostrou que é possível unir a tradição ao pioneirismo e explorar outros elementos tipicamente brasileiros para atualizar o sentimento de união nacional, que vinha se perdendo”, afirma.

Seguindo essa ideia, é possível não optar por peças tão literais, como a camisa do time, e optar pelas cores presentes nela e na bandeira, criando looks monocromáticos ou que mesclam o azul, verde, amarelo e branco - e, é claro, ficar de olho nas tendências. “Esse é o momento de investir em uma camisa de linho verde ou uma blusa amarela e combiná-las com complementos jeans diversos”, indica.

Os casacos de moletom com zíper são um modelo que está bastante em alta, segundo Camile. “As blusas esportivas do Brasil complementam muito bem qualquer visual e constroem um look high-low com as camisas, complementando a roupa de trabalho e ideias com as calças jeans wide-leg, por exemplo”, diz.

As marcas goianas também ficaram de olho na tendência Brazilcore. “Há alguns meses vemos pelos corredores peças como body, camisetas femininas, camisetas masculinas e peças em tricô modal fabricados e pensados nas cores da nossa bandeira”, afirma Tássia Carvalho, gerente de Marketing do grupo Mega Moda. “Percebemos uma movimentação maior em torno de peças dessas cores ou que remetam ao Brasil”, diz.