Mar do Sertão

Pajeú contraria Deodora e afirma que irá ao casamento de Candoca. Tereza exige que Xaviera fique com ela e a família no mesmo hotel. Pajeú decide abandonar Deodora. Latifa e Nivalda se surpreendem ao ver Timbó e a família no mesmo hotel em que elas se hospedaram. Deodora decide fazer uma grande obra passando pelas terras do Catende. Lorena se recusa a ir com Firmino ao casamento de Candoca. Timbó se surpreende com o novo visual de Tereza. Lorena impede Dagmar de ir embora. Chega o dia do casamento de Candoca e José. Lorena e Labibe ajudam Candoca a se arrumar. Maruan e Timbó tentam tranquilizar José. Xaviera chega com Tertulinho.



Vai na Fé

No acidente de trânsito, Ben é arremessado para fora da estrada. Orfeu avisa a Theo que Romano se envolveu em um acidente na estrada. Ben caminha até Carlão, que pede ajuda. Sol recebe um telefonema e vai com Bruna até o hospital. Lumiar estranha a aflição de Theo por causa de Ben. Carlão é levado para uma cirurgia. Jenifer doa sangue para Carlão. Ben tem um pesadelo com o acidente. Yuri tenta disfarçar a irritação quando Tatá conta que está namorando Jenifer. Theo fica apreensivo quando ouve Lumiar dizer que investigará o acidente na estrada. Carlão volta da cirurgia e tem uma parada cardíaca. Jenifer descobre que não é filha biológica de Carlão.



Travessia

Gil fica impactado ao ver que Ari transferiu ações da construtora para si. A cigana diz a Brisa que em até dois dias ela encontrará o parente biológico. Talita comenta com Cidália que não gostou de ver Ari sentado na cadeira de Guerra. Dina reclama de Guida para Núbia. Moretti vê Oto com Bia e deduz que o ex-funcionário está mancomunado com ela e Sara. Ari avisa a Guerra, diante de Brisa, que não entregará Tonho. Brisa reage, revelando a Ari que Tonho não é filho dele.