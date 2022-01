Magazine Confira o resumo das novelas da Globo desta quinta-feira

Malhação Pedro é convidado para ser guitarrista de uma cantora internacional. Nat entrega um presente para o filho de Gael e Dandara. Lobão ameaça Gael. Pedro se desespera com sequestro de Karina. Bianca recebe uma ligação de Gael. Karina grita com Lobão. Bianca descobre que sua irmã está nas mãos do bandido. Lobão marca de encontrar Gael. Nat vê o pai de Karina en...