Mar do Sertão

Xaviera percebe o incômodo de Tertulinho. Pajeú desiste de ficar na casa de Vespertino, e Deodora pensa em como tirar proveito da situação. Timbó exige que Floro e Vespertino chamem Eudoro para fotografar a posse do burrico Shop Cênti. Xaviera impõe que Tertulinho seja gentil com José. Zahym descobre com Omar que Maruan foi deserdado. Tertulinho manda Márcio Castro marcar a Regata Náutica para o mesmo dia do casamento de Candoca e José. Padre Zezo e a Pastora Dagmar pedem para Candoca adiantar seu casamento por causa do evento na fazenda Palmeiral. Candoca confronta Tertulinho.



Vai na Fé

Sol convence Carlão a deixá-la participar da turnê, e Lui fica enciumado com o beijo do casal. Guiga faz um vídeo para se despedir do Refúgio. Sol ouve o desabafo que Duda faz para Carlão e se entristece. Yuri beija Jenifer sem seu consentimento e a deixa enfurecida. Theo recebe uma intimação para comparecer à delegacia. Vitinho sugere que Lui use a turnê para se aproximar de Sol. Duda consegue se controlar para não arrumar confusão na escola. Uma nova cliente é indicada para o escritório de Lumiar, mas não aceita que Ben a represente. Lui, Sol e Ivy fazem um vídeo para a divulgação da turnê. Duda se desentende com um colega e foge da escola. Sol volta para casa e descobre que a filha está desaparecida.



Travessia

Guerra instrui Guida para responder às possíveis perguntas de Chiara sobre Débora. Tomada pelo desespero, Brisa oferece a Guerra para fazer o depoimento que o empresário havia proposto para Oto. Bia apresenta Nando e Ivan para Sara e Dante, considerando que um deles possa ser o filho de Débora. Brisa segue a orientação de Cidália e diz a Helô que ninguém ofereceu vantagem para ela dar seu depoimento. Gil vai ao encontro de uma moça que conheceu no aplicativo e acaba caindo um uma cilada. Oto procura Brisa depois que fica sabendo que a ex-namorada deu o depoimento.