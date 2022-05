Além da Ilusão

Davi convence Isadora de que ela está delirando de febre. Matias afirma a Leônidas que não pode perder outra filha e o rapaz o questiona sobre a menina que teve com Heloísa. Olívia exige uma negociação com Eugênio e Violeta, em nome dos trabalhadores da fábrica. Davi conta para Isadora que Iolanda se foi. Giovanna cuida de Cipriano. Silvana afirma a Bento que não desistiu de viver um novo amor. Heloísa pede ajuda a Arminda para que Isadora possa se redimir com Darcy Vargas. Os tecelões entram em greve e Joaquim aciona o delegado Salvador. Isadora e Davi se beijam.

Cara e Coragem

Moa tenta localizar Jonathan, o pesquisador da Siderúrgica. Ítalo desperta ainda desorientado e chama por Clarice. Regina presta depoimento para o investigador Paulo. Chiquinho e Sossô são abordados por uma mulher durante uma excursão escolar. Armandinho demite Moa e Pat da Êxito Dublês. Moa e Pat descobrem que Chiquinho e Sossô sumiram. Duarte comenta com Jéssica que a mulher que ela ajudou na noite anterior foi encontrada morta. Ítalo se desespera ao saber da morte de Clarice. Regina dá um ultimato em Leonardo. Rebeca aparece com Chiquinho e Sossô. Ítalo vê o corpo de Clarice no IML. Rebeca pede a guarda do filho a Moa. Pat recebe um envelope com fotos de Sossô e Chiquinho registradas durante o passeio da escola.

Pantanal

José Lucas dá dicas a Jove de como tocar o berrante. Muda avisa a Juma que recomeçará sua vida no Sarandi. Jove e Tadeu discutem, e Jove decide que José Lucas chefiará a comitiva. Trindade reconhece em José Lucas a autoridade de um Leôncio. Guta diz à mãe que Marcelo foi a única pessoa a quem amou na vida. Tadeu se nega a sair na comitiva que foi organizada por Jove. Juma diz a Jove que não terá um filho. O Velho do Rio fica feliz de ver José Lucas na comitiva ao lado de Jove. Filó pede a Ari que não conte a José Leôncio que Jove saiu em comitiva com os peões. Guta procura Tadeu. Muda se arrepende do pedido que fez a Levi e pede ao peão para poupar a vida de Tenório. Guta se desespera ao ver uma sucuri na tapera de Juma, onde está sozinha com Tadeu.