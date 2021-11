Malhação: Sonhos

Juvenal ameaça Jade, mas Cobra o desarma. Jade consegue aplicar um golpe contra Heideguer e foge com Cobra usando o carro do advogado. Heideguer arma uma cena para incriminar Cobra e inventa para Lucrécia que o rapaz sequestrou Jade. Heideguer acusa Cobra de estar envolvido no esquema de apostas do campeonato com Lobão e mostra para a polícia a gravação de uma conversa entre os dois. Cobra consegue despistar a polícia. Germano mostra a notícia sobre a fuga de Lobão para Nat, que reconhece o namorado. Edgard procura Lucrécia, mas se surpreende com a presença de Heideguer em sua casa. .

Nos Tempos do Imperador

Todos comemoram a aliança do Brasil na guerra. Pilar aconselha Zayla a não se afastar de Cândida e Olu. Pedro e Caxias comemoram a primeira vitória brasileira na guerra. Nicolau confronta Celestina sobre Nino. Luísa e Teresa se despedem de Pedro, e Pilar, Leopoldina e Cândida fazem recomendações a Samuel, Augusto e Olu. Gastão e Isabel estão a caminho do Brasil. Tonico orienta Zayla a se mudar para sua casa enquanto estiver na guerra. Pedro, Caxias e o exército brasileiro partem para a guerra.

Quanto Mais Vida, Melhor

Guilherme não permite que Flávia entre na Pulp Fiction e tem uma ideia para ajudar a moça. Odete obriga Juca a armar contra Jandira. Guilherme pede para Daniel levar Flávia até a delegacia. Tina se irrita quando Tigrão ajuda Soraia. Deusa vê uma foto de Neném com Rose no colo. Nedda sofre com a prisão de Roni. Flávia procura Murilo. Cora explica como Leco e Neco devem surpreender Flávia. Juca elogia a quentinha de Jandira, e Odete fica furiosa. Tigrão convida Tina para sair, mas ela se recusa com ciúmes de Soraia. Roni destrata Neném ao rever o irmão.

Um Lugar ao Sol

Christian/Renato pede a Bárbara a caixa com os registros da infância de Renato. Janine incentiva Bárbara a escrever sobre a história da perda do filho. Teodoro alerta Elenice para o risco de apresentar Alípio para Bárbara. Christian/Renato vai com Ravi ao cemitério visitar o túmulo de Renato e encontra um buquê com as flores preferidas de Lara. Bárbara se emociona ao ler sua história escrita por Janine e mente para Christian/Renato, dizendo que é a autora do texto. Lara encontra um documento e deduz que Christian pode ter ido atrás do irmão gêmeo.