Malhação: Sonhos

Mari se desespera com a possível chegada de Franz, e Jeff a apoia. Nando sonda Pedro sobre Delma. Sol e Edgard afirmam a Franz que não sabem de Mari, mas Dandara se incomoda e tenta convencer Mari a conversar com o ex-noivo. Karina lê novas mensagens de Ernesto no celular de Lobão. Franz segue Sol e Wallace. Duca decide aceitar o patrocínio de Heideguer. Karina e Pedro descobrem o perfil de Ernesto em uma rede social. Franz avista Mari, Jeff e Joaquim.

Nos Tempos do Imperador

Luísa afirma que será amiga de Pedro para sempre. Tonico permite que Dolores viaje com Nélio. Pedro desabafa com Caxias sobre Luísa. Pedro teme uma guerra contra Solano Lopez. Solano planeja fazer uma surpresa a Pedro. Zayla descobre que Pilar e Samuel estarão na Bahia ao mesmo tempo. Vitória desiste de revelar as mentiras de Quinzinho para Lota. Samuel revela a Guebo que é irmão de Tonico. Pilar e Dolores se reconciliam. Solano provoca Pedro ao presentear Isabel. Solano se apresenta a Tonico. Samuel procura Pilar.

Pega-Pega

Maria Pia é impedida de assistir à audiência. Antônia comenta com Júlio que Siqueira aceitou seu afastamento da polícia. Pedrinho visita Malagueta no presídio. Eric reassume a presidência do escritório do Brasil. Dom avisa que assumirá a presidência da empresa em Genebra, após a aposentadoria de Sabine. Sabine fica surpresa com a presença de Cristóvão e Madalena em seu quarto pedindo para conversar com ela.

Um Lugar ao Sol

Christian vai atrás de Renato, que constata que a mãe mentiu ao dizer que o irmão e o pai haviam morrido. Renato furta produtos do supermercado de Bárbara para o irmão. Christian conta a Renato está jurado de morte pelos traficantes do morro do Camelo e precisa deixar a cidade. Bárbara liga furiosa para Renato, que justifica sua ausência no jantar de família por causa de um imprevisto. Christian escuta o recado deixado por Lara em seu celular, dizendo que Geize o viu subindo o morro. Christian deixa o apartamento de Renato levando a chave. Lara resolve subir o morro à procura do namorado e escuta disparos. Christian se desespera ao saber que Renato foi morto em seu lugar pelos bandidos.