Além da Ilusão

Eugênio se desespera com o sequestro de Violeta. Em surto, Matias atenta contra a vida de Violeta no cativeiro. Davi hipnotiza Pablo com a ajuda de Ícaro. Violeta consegue conversar com Matias e acalmá-lo. Margô beija Constantino, e Geraldo vê. Mariana chantageia Leopoldo para ter seu programa de volta na rádio. Davi faz com que Pablo devolva tudo o que lhe roubou. Julinha confronta Margô e Constantino. Tenório pede que Fátima se recupere para buscar Olívia. Leônidas e Eugênio chegam ao cativeiro em que Matias prendeu Violeta.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Guilherme decide levar Tucão para sua clínica. Paula se assusta ao encontrar Carmem em seu quarto. Flávia, Ingrid e Vanda montam um trio. Paula engana Carmem. Tina se declara para Tigrão e Soraia a surpreende. Guilherme enfrenta Celina para atender vários pacientes na clínica. Roni e Cora ficam apreensivos com a fuga de Tucão. Carmem chega até Santiago Pachamanca na Terrare. Joana conta para Flávia que Guilherme salvou a vida de Tucão. Tucão pede para Roni resgatá-lo na clínica de Guilherme. Nilton se atrapalha ao falar com Carmem e Paula se desespera.



Pantanal

Filó se preocupa com Muda e Levi. Tibério conta a Tadeu que pensa em se casar com Muda. Madeleine tenta convencer Jove de que a relação do filho com Juma não dará certo. Gustavo aconselha Nayara a evitar um confronto direto com Jove. Jove deixa claro para Nayara que ama Juma, e dá permissão à ex-namorada para dizer aos seus seguidores que os dois permanecem juntos. Levi sente ciúmes de Muda com Tibério. José Leôncio se decepciona com uma decisão de Tadeu. Filó alerta Tibério para ficar de olho em Muda. Tibério flagra Levi assediando Muda.