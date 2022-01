Malhação Sonhos

Orientada por Lobão, Nat vai ao encontro de Duca para que Gael flagre os dois juntos. Nando afirma para Edgard e René que está apaixonado por Josefina. Josefina ameaça Joaquina e exige que a irmã furte documentos da fábrica. Sol convida Mari para se apresentar na abertura de seu novo show. Delma sai com René e deixa Tomtom aos cuidados de Pedro e Karina. Gael comenta com Dandara suas suspeitas de que Duca esteja traindo Bianca com Nat. Tomtom convence Pedro a deixá-la ir sozinha a uma festa. Lobão sente ciúmes de Nat com Duca. Pedro e Karina se preocupam com a falta de notícias de Tomtom. Gael conta para Bianca que viu Nat com Duca.



Nos Tempos do Imperador

Pilar se anima para trabalhar novamente e ficar perto de Samuel. Zayla descobre que Guebo se casará com Justina. Zayla garante a Guebo que os dois ficarão juntos. Pedro sofre por conta da guerra, e Teresa tenta acalmá-lo. Dolores pede socorro no hospício, mas ninguém acredita nela. Lota se preocupa com Nélio. Elvira decide fazer uma apresentação no cassino. Adelaide lê as cartas de Pilar para Dolores e descobre a verdadeira situação do casal. Samuel discute com Caxias, que sugere ao engenheiro que deserte.



Quanto Mais Vida Melhor

Guilherme fala com Nunes sobre os horários de Rose. Flávia conta para Gabriel que dançava e combina de ir com ele à Pulp Fiction. Paula invade o treino e Neném fica irritado. Marcelo entrega os cremes adulterados para Flávia, que estranha o seu comportamento. Roni decide se casar com Cora no presídio. Paula diz que mudará o Neném Coiffeur e Nedda e Jandira ficam preocupadas. Rose se esconde de Neném. Gabriel filma Flávia dançando. Ingrid procura Murilo. Tuninha se preocupa com o sumiço de Ingrid. Neném vai à casa de Guilherme.



Um Lugar ao Sol

Mateus chega à exposição e se desespera ao saber que Lara se perdeu de Marie por causa de Christian/Renato. Luan vai até Lara, que encontra Marie. Santiago passa mal. Felipe pede para Júlia ir para casa com ele. Mateus discute com Lara. Joy propõe fugir com Damón. Rebeca vê Túlio e Ruth juntos na empresa. Rebeca termina com Felipe. Cecília comenta com Bela que precisa confrontar Breno. Breno recusa as chamadas de Cecília e Ilana percebe. Rebeca dá um ultimato em Túlio. Breno se assusta ao encontrar Cecília em sua casa.