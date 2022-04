Além da Ilusão

Davi liga para Romana. Felicidade volta para casa e Onofre descarta suas bebidas alcoólicas. Bento adoece e Lorenzo toma seu lugar no voo com Marcos. Arminda comenta sobre Inácio com Isadora, que afirma que a amiga e o garçom estão apaixonados. Matias proíbe Violeta de trabalhar e convoca a polícia para garantir seu direito. Giovanna tem um mau pressentimento. Marcos avisa que o avião foi atingido e Bento perde o contato com o piloto. Por um passe de mágica, Rafael consegue uma autorização de Matias para Violeta trabalhar. Eugênio e Violeta discutem. Mariana segue Santa e descobre seu segredo. Com a ajuda de Úrsula, Joaquim decide ir a São Paulo vasculhar o passado de Rafael.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Marcelo mostra a foto de Neném/Paula rodeado de fãs para Rose. Paula/Neném se irrita quando Rose afirma que não ficou com ciúmes de Neném. Odete relembra conversa que teve com Eliete. Paula/Neném é escolhida como convidada de honra de um grande evento da indústria mundial de cosméticos, e Carmem se enfurece. Guilherme e Flávia veem a Morte na igreja.



Pantanal

Muda finge não falar e Juma pede para que a mãe não atire nela. José Leôncio avisa a Tibério para se manter afastado de Maria Marruá. Lúcio decide ficar no Pantanal por causa de Muda. Maria Marruá flagra Muda tentando pegar sua espingarda. Madeleine leva Joventino a um terapeuta e ele estranha o comportamento da mãe. Maria Marruá some e Juma desconfia de Muda. Lúcio luta contra a onça Marruá. Tibério e Tadeu encontram o jagunço quase morto na beira do rio. Madeleine convida Gustavo para jantar. Mariana flagra Nayara e Joventino juntos. Joventino encontra cartas de José Leôncio no quarto de Irma.