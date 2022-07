Além da Ilusão

Isadora vê imagens de Davi ao olhar para Joaquim. Matias admira Olívia, e Heloísa pede que a filha tenha cuidado com ele. Augusta conforta Davi, que sofre ao saber da infelicidade de Isadora. Violeta e Eugênio se beijam, e Úrsula os vê. Abel se interessa por Úrsula. Emília pega dinheiro em seu esconderijo. Santa é rígida com Julinha e Constantino, e Inácio fica penalizado. Úrsula tem um plano e manipula Abel. Bento conta à Padilha que escreveu para Lorenzo contando de sua volta ao Brasil. Joaquim beija Isadora, que troca o nome do marido pelo de Rafael.



Cara e Coragem

Pat, Ítalo e Rico convencem Moa a levar a pasta com a fórmula para a sede da Coragem.com. O médico de Alfredo pede novos exames. Anita avisa a Olívia sobre as intenções de Renan. Pat leva a parte que sobrou da fórmula para o cofre na sede da Coragem.com. Lou enfrenta Renan e afirma que não fará o teste com os bailarinos. Ítalo se enfurece com Moa ao saber que ele perdeu partes da fórmula. Jonathan avisa a Martha que retomará a pesquisa de Clarice e pede que ela mantenha sigilo sobre os resultados. Martha recebe uma carta anônima delatando o caso de Leonardo e Regina. Chega o dia da audiência pela guarda de Chiquinho.

Pantanal

Tadeu sente a agilidade de Jove ao apostar uma corrida com o irmão. Trindade diz a Tadeu que a sela de prata será de José Lucas. Mariana liga para Zaquieu a pedido de José Leôncio para que o fazendeiro peça desculpas pela maneira como o rapaz foi tratado pelos peões da fazenda. Tadeu beija Zefa. Tenório atira na sucuri, depois que a cobra tenta lhe dar o bote. Jove comemora notícia da gravidez dada por Juma. O Velho do Rio não consegue retirar a bala do tiro disparado por Tenório. Guta revela a Marcelo que não conseguiu esquecê-lo. Maria Bruaca diz a Zefa que não sabe mais viver sem Alcides. Uma pessoa se aproxima para salvar o Velho do Rio.