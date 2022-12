Mar do Sertão

José encontra uma enfermeira que se lembra de seu caso. Lorena e Candoca convencem Eudoro a atualizar seu jornal. O Coronel confronta Jessilaine sobre as doações pedidas em seu nome, e Nivalda e Sabá pensam em como esconder o dinheiro. Deodora atazana Tertulinho, e Xaviera acha graça. Cira diz para Márcio que está grávida dele. Eudoro propõe que Laura invista em seu jornal em nome da JM/Chaddad. José consegue a certidão de nascimento falsa de Rivaldo Pereira. Ismênia afirma que o Coronel precisa de Deodora. Candoca questiona José sobre sua visita ao hospital.



Cara e Coragem

Anita pede que Clarice não procure Leonardo. Célia faz um escândalo com a desconfiança de Rebeca. Moa fala para Pat que não confia em Rômulo. Jéssica tem uma conversa séria com Leonardo. Rebeca pede a ajuda de Célia para encontrar sua mãe biológica. Moa confessa a Milton que quer reconquistar Pat. Clarice conta para Martha e Regina sobre Leonardo. Célia revela a Danilo que Rebeca descobriu que ela não é sua mãe biológica. Andréa conta a Rebeca que foi Danilo quem mandou falsificar o exame de DNA que ela fez com Célia. Ítalo avisa a Clarice que Leonardo voltou a perambular pelas ruas. Armandinho fica preso com Luana no elevador. Rebeca confronta Danilo. Leonardo vai à polícia e confessa a Marcela e Paulo que mandou matar Clarice.



Travessia

Chiara acha estranha a reação do pai ao ver Sara. Cidália intervém para proteger Guerra, afirmando a Sara que o empresário não sabe nada sobre o paradeiro de Débora. Oto diz a Brisa que tem quase certeza de que foi Moretti quem tentou atropelá-lo. Guida pede explicações a Moretti por ele ter destratado Leonor. Leonor conta a Guida que Moretti a beijou. Sara diz a Dante que não confia em Cidália. Cidália aconselha Guerra a voltar com as ações dadas a Chiara para o nome do empresário. Moretti descobre que Guida escondeu sua arma. Moretti encontra Guerra e Chiara em uma conveniência.