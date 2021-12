Malhação

Lobão inicia um plano de vingança contra Gael. Nat afirma a Germano que Lobão é um homem bom. Com a ajuda de Luiz, Lobão muda seu visual e assume o nome de Barreto. Jade decide estudar para ser enfermeira. Duca comenta com Gael sobre o desaparecimento de Nat. Edgard e Nando convencem Lucrécia a apoiar Jade na busca de seu sonho. Pedro comemora quando sua música, cantada por Sol, toca na rádio. Vestido como Barreto, Lobão visita Nat e se prepara para resgatá-la do hospital.



Nos Tempos do Imperador

Tonico explica que Samuel é Jorge. Nélio desconfia de que Nino tenha pegado as provas contra Tonico. Clemência afirma a Quinzinho que o ama. Nélio e Dolores decidem fugir. Luísa confessa a Justina que se aproximou de Teresa. Zayla observa quando Dolores sai de casa. Cândida afirma a Gastão que ele e Isabel terão uma linda família. Dolores se prepara para fugir com Nélio, quando Zayla a intercepta.



Quanto Mais Vida Melhor

Passa-se um semana. Flávia reclama da internação para Guilherme. Neném consegue reabrir o salão de Nedda. Flávia termina o namoro com Murilo. Trombada se recusa a escalar Neném para um jogo amistoso. Vanda indica o paradeiro de Flávia para Nunes e Prado. Tigrão é agressivo com Tina e Rute, e deixa o colégio. Paula convida Neném e a família para um jantar em sua casa. Carmem e Marcelo confabulam contra Paula. Murilo avisa a Juca sobre Flávia. Rose pensa em fazer melhorias para as crianças no hospital público. Tigrão destrata Tina. Rute chama Rose para conversar, e Celina alerta Guilherme. Neném chega com a família para o jantar na casa de Paula.



Um Lugar ao Sol

Janine acusa Bárbara de ter roubado seu conto. Ravi deixa Francisco com Yasmin para procurar emprego. Bárbara é surpreendida em casa com a presença de dois repórteres. Elenice anuncia seu casamento com Alípio. Túlio constrange Christian/Renato a agir contra Santiago. Ruth afirma a Túlio que ele deve manter o relacionamento com Rebeca. Bárbara implora para que Janine aceite o anel que Christian/Renato lhe deu, como forma de compensar a apropriação indevida do conto. Cecília resolve voltar para casa ao saber que Túlio não está mais com Rebeca. Cecília chega à casa de Rebeca, sem perceber que Felipe está deitado na sala.