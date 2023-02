Mar do Sertão

José e Candoca se casam e todos se emocionam. Cira reage com despeito ao ver Anita e Joel juntos. Noé questiona Cira sobre o petróleo e fica satisfeito ao saber quem é Timbó. O Coronel se diverte dançando com Dagmar. Dom Tião conta a história sobre a aparição para Pajeú. Lorena não consegue se aproximar de Dagmar. Xaviera se surpreende com Tertulinho aconselhando Firmino. Tertulinho cumprimenta José. Dagmar observa Zezo dançando com Lorena. Começa a chover em Canta Pedra e todos se animam.



Vai na Fé

Theo percebe o incômodo de Lumiar ao falar de Sol e tenta convencer a advogada a desistir da investigação. Jenifer pede para ver documentos e fotos de Carlão. Ben passa por um ritual no Refúgio e relembra do passado. Lui sofre por causa de Sol e tenta compor uma música. Lumiar conta para Theo que o caminhão envolvido no acidente tinha seguro. Kate comenta que Sol está precisando de ajuda financeira, e Theo fica interessado. Jenifer tenta descobrir com Marlene sobre antigos namorados de Sol. Hugo vê Theo com Kate e avisa a Orfeu. Jenifer pede para conversar com a mãe. Theo vai à casa de Sol.



Travessia

Oto fica sem entender o motivo da agressão de Ari. Chiara discute com Ari. Gil pede a Ari que o deixe de fora de suas falcatruas. Moretti reage quando Stenio avisa que ele terá que ceder à chantagem com o uso da foto do inquérito. Guerra avisa a Chiara para nunca mais assinar uma folha em branco. Juliana sugere que Brisa converse com Guerra. Moretti aparece na casa de Cotinha e garante a Leonor que veio em missão de paz.